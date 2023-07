Opinie: ‘Onderzoeksrapport knip Weesperstraat kan direct door de shredder’

Beeld Vincent Spiering

‘Haal dat onderzoeksrapport knip Weesperstraat door de shredder’

Het effect van de knip in de Weesperstraat wordt nu gemeten. Het onderzoeksrapport kan de wethouder direct door de shredder halen want er worden methodologische fouten gemaakt. Zo kon in de publieksenquête enkel gekozen worden tussen zeer tevreden, tevreden of ontevreden. Sowieso een scheve verdeling die de statistische uitkomst beïnvloedt ten gunste van een positieve uitkomst.

Maar ook het essentiële ‘neutraal’ ontbrak. Dus statistisch klopt dit niet. Voor de verkeersdrukte wordt de vakantiemaand juli uit dit jaar vergeleken met de werkmaand september van vorig jaar. Zo is de filedruk in juli sowieso altijd al een derde minder dan in september. Dus per definitie komt de evaluatie van de verkeersdrukte waarin 2023 wordt vergeleken met 2022 gunstiger uit. Maar dat is niet veroorzaakt door de ‘knip’. Appels en peren worden vergeleken.

Er ontstond regelmatig verkeerschaos. Door langerdurende oorzaken, zoals afsluiting van de alternatieve route via de Stadhouderskade, en door incidentele: storm, sluiting IJtunnel of sluiting Piet Heintunnel. Bij de evaluatie zal de wethouder erop wijzen dat deze incidenten de chaos veroorzaakt hebben en dat deze niet structureel zijn. Doch in Amsterdam zijn deze incidenten aan de orde van de dag en zullen dus altijd het verkeer beïnvloeden. Helemaal wanneer de ‘knip’ structureel wordt.

Of je nu voor of tegen bent, een besluit nemen op basis van ondeugdelijk onderzoek moet worden vermeden. Dus haal rapport maar door de shredder.

Peter Kramer, Amsterdam

‘Hoe passend zou het zijn om de Jacob Bontiusplaats te hernoemen naar Soekarnostraat’

‘Oostenburg nadert snel zijn apotheose,’ schreef Het Parool onlangs. Het eiland is van ver gekomen: van het centrum van de specerijenhandel en scheepsbouw voor de VOC naar ‘een showroom van duurzaamheid en circulariteit’.

Zoals Het Parool terecht schreef, is het veelzeggend dat de voornaamste kade de naam VOC-kade heeft gekregen, maar ook ongemakkelijk. Als nieuwe bewoner van de VOC-kade ben ik wel van mening dat de accurate geschiedschrijving voor deze specifieke straatnaam zwaarder weegt: aan deze precieze kade werden honderden schepen voor de VOC gebouwd en te water gelaten. Hiermee is deze straatvernoeming feitelijk, en niet ideologisch of verheerlijkend.

Desalniettemin klopt hier iets niet. Parallel aan de Soerapatistraat ligt namelijk de Jacob Bontiusplaats, waar ook Amsterdam Roest aan gelegen is. Bontius was een van de grondleggers van de westerse tropengeneeskunde, in dienst van de VOC. Hij voer samen met Jan Pieterszoon Coen naar Batavia.

Hoewel de bijdrage van Bontius voor de westerse tropengeneeskunde onmiskenbaar is, blijft hij een VOC-gezant en zou het passender zijn als deze straat hernoemd wordt naar die ándere grote Balinees-Javaanse vrijheidsstrijder, Soekarno. En waarom niet ook nog een standbeeld? Nederland heeft nog geen enkele Soekarnostraat, en hoe passend zou het zijn als de eerste Soekarnostraat juist op deze plek verschijnt – midden in het oude machtscentrum van de VOC. Ook zou de enige manier om op de VOC-kade te komen dan via ofwel Soekarno ofwel Soerapati lopen. Net zoals in de geschiedenis, zullen in dit deel van de stad dan de koloniale verovering van de VOC en de daaropvolgende vrijheidsstraat onmiskenbaar met elkaar verbonden raken. Indonesische toeristen, die ik al in groepjes heb waargenomen op de VOC-kade, zullen ons dankbaar zijn.

Koen Geerts, Amsterdam