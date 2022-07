Opinie: ‘Onderwijs heeft duidelijke richtlijnen nodig voor een veilige cultuur op scholen’

Beeld Getty Images/Maskot

In het artikel ‘Als leraar loop je altijd langs de afgrond’ in Het Parool van zaterdag 2 juli komen mijns inziens een aantal misvattingen over de pedagogische taak van het middelbaar onderwijs naar voren. Allereerst is het onderwijs erg reactief, er wordt veel gepraat na incidenten of lastige voorvallen. Want hoewel het elk jaar zomer wordt, zorgt het eerste bikinitopje toch weer voor veel beroering. Maar truien met beledigende teksten, bloederige afbeeldingen of de ‘petje op, petje af-discussie’ bieden het hele jaar door de mogelijkheid om te praten over de normen die er heersen op de school.

En het zou helpen wanneer het docententeam eerst zelf zorgt voor een duidelijke norm, dan weten leerlingen ook waar ze zich tegen kunnen verzetten. Deze normen en waarden kun je goed vatten in gedragsverwachtingen. En die verwachtingen kun je elk jaar weer samen met de leerlingen bespreken, of nog mooier: met henzelf opstellen. Waarom zijn kledingvoorschriften puur het probleem van de 50-jarige witte leraar? Ook leerlingen en ouders hebben hier een verantwoordelijkheid in.

Grensoverschrijdend gedrag

Daarnaast worden er in het artikel een aantal voorbeelden gegeven van grensoverschrijdend gedrag. En hoewel deze vrij extreem zijn, komt dit gedrag wel degelijk voor. Vaker in verbale vorm dan fysiek. Opvallend genoeg ontbreekt er in het huidige onderwijs op veel scholen een cultuur waarin het personeel dergelijk gedrag zelf corrigeert. En als de volwassenen in de school niet in staat zijn om dergelijk gedrag te corrigeren, hoe moeten leerlingen hier dan adequaat mee leren omgaan?

Hoeveel vertrouwenspersonen een school ook heeft, de medewerkers zijn verantwoordelijk om samen met leerlingen en ouders bij te dragen aan een veilige cultuur. Volgens mij waren de genoemde opmerkingen en gedragingen ook voor Metoo onacceptabel en helaas van alle tijden. Maar medewerkers komen ook al jaren met dit gedrag weg, uit angst voor personeelstekorten en vanwege belemmeringen in het ontslagrecht. De onveilige cultuur die daardoor ontstaat is een groot probleem voor de veiligheid op scholen en dus de kwaliteit van het onderwijs.

Geen maatwerk

Wat opvalt in de vele artikelen over misstanden in het onderwijs, is dat scholen zelf in zeer grote mate mogen bepalen hoe ze mogen omgaan met incidenten zoals bedreiging, vernielingen en mishandelingen. Dit suggereert dat er geen algemene richtlijnen te maken zijn waaraan scholen zich zouden moeten houden, dat alles maatwerk is. En dat is pertinent onjuist.

Vanuit de vakliteratuur en door middel van goede voorbeelden op vele scholen in het land weten we allang hoe het wel moet. Een schoolgids vol regels, een paar zinnen tijdens een mentoruur aan het begin van het jaar; het is niet genoeg. Een veilige sfeer voor zowel leerlingen als medewerkers is de belangrijkste basisvoorwaarde voor goed onderwijs. Dat hier nog zo weinig op aangestuurd wordt door zowel het ministerie van Onderwijs als de Onderwijsinspectie is mij een raadsel. Het zou prioriteit nummer één moeten zijn op elke school.

‘Zonder relatie, geen prestatie’

Valt er dan niets te doen aan de situatie zoals die in de artikelen wordt beschreven? Jawel en op veel scholen gebeurt dat ook al. Zoals emeritus hoogleraar orthopedagogiek Luc Stevens altijd zegt: ‘Zonder relatie, geen prestatie’. Scholen die preventief investeren in een gezonde, professionele relatie met zowel leerlingen als met hun ouders voorkomen niet alle incidenten, maar hebben wel goed afgesproken met elkaar hoe deze op te lossen.

Je moet het ijzer smeden als het koud is. Niet als je al in de loopgraven tegenover elkaar staat als docent en leerling. Duidelijke processen die actief worden ingeoefend, opgefrist en regelmatig geëvalueerd om te kijken of ze nog werken zoals ze bedoeld zijn. Al is het maar om goed na te gaan of alle partijen zich nog kunnen vinden in de afspraken of om de laatste zomermode even te integreren in de voorschriften.

Het onderwijs is een prachtige discipline. Maar het is geen kunst, het is een ambacht. Een ambacht waarvoor je tijd en ruimte moet krijgen om beter te worden als docent. Docenten moeten zich blijven ontwikkelen, vooral op de pedagogische kant van hun vak. Zeker nu het vak eindelijk fatsoenlijk beloond wordt. Scholen kunnen daarbij nog veel meer van en met elkaar leren. Maar daarvoor zijn krachtige leiders nodig: voor de klas, in de schoolbanken, in de directiekamers en in Den Haag.