Opinie: ‘Ondernemers op de Wallen zouden de maatregelen juist moeten toejuichen’

In de krant van maandag 2 mei beklagen ondernemers zich over de maatregelen die door het stadsbestuur zijn aangekondigd om de overmatige drukte in het Wallengebied te verminderen. Ten onrechte. Afgelopen vrijdag was ik - als bewoner - aanwezig bij de presentatie door de burgemeester van de aangekondigde maatregelen. Uitgangspunt is de ‘waardering buurtontwikkeling’, die door middel van objectief onderzoek regelmatig wordt gemeten.

Van alle buurten in Amsterdam, is die waardering op de Wallen veruit het slechtst: 4,9 op een schaal van 10. En dit cijfer wordt de laatste jaren alleen maar slechter. De oorzaken van deze slechte score zijn bekend: te druk, te vol, te veel herrie, te veel vuiligheid en wangedrag van veel te veel bezoekers op een ‘heel klein stukkie aarde’. Het streven is om dat waarderingscijfer op te krikken naar een 7. Om dat te bereiken moeten de structurele oorzaken worden aangepakt, daarom zijn er nu maatregelen aangekondigd. Dweilen helpt niet meer, de kraan moet dicht.

Ondernemers op de Wallen zouden die maatregelen daarom moeten toejuichen, of op zijn minst steunen. Juíst omdat zijzelf ook vaak beweren dat de leefbaarheid van de buurt hen ook ter harte gaat. Bovendien wordt aan ondernemers al jaren gevraagd: kom zelf met concrete plannen om de situatie te verbeteren en iets te doen aan de oorzaken. Tot nu toe blijft het van hun kant helaas stil. Nu er uiteindelijk maatregelen worden getroffen, huilen de ondernemers krokodillentranen en spelen de vermoorde onschuld. De zaak is duidelijk, en zo werd het afgelopen vrijdag ook benoemd.

Op de Wallen bestaan belangentegenstellingen tussen bewoners en ondernemers. Dat is niet leuk, maar wel een feit. En je kunt niet eindeloos de kool en de geit sparen, want de kool is binnenkort echt op. Daarom is het goed dat er nu een stevig pakket maatregelen ligt om de oorzaken van de lage buurtwaarderingscijfers aan te pakken. Het zou de ondernemers sieren, als ze hier constructief aan meewerken. De burgemeester verdient de steun van iedereen die Amsterdam een warm hart toedraagt.

Olav Ulrich, Amsterdam