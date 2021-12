Opinie: ‘Ondermaatse jeugdzorg is al jaren een probleem, en de minister kijkt weg’

Beeld Getty Images/EyeEm

Effectieve jeugdzorg (1)

Een zeer lezenswaardig artikel van Annemiek Harder, dinsdag op Het Hoogste Woord. ‘Het is zover gekomen dat ingrijpende beslissingen zoals een uithuisplaatsing soms gebaseerd zijn op een ondermaats dossier met fouten erin,’ schrijft zij. Ik vrees dat dat niet de praktijk van vandaag is, maar dat die al veel langer bestaat.

In 2004 was ik 10 dagen in dienst bij de William Schrikker Stichting, als gezinsvoogd. Ik ontdekte dat ik in een zeer kort tijdsbestek de rechter zou moeten adviseren over het al of niet verlengen van de ondertoezichtstelling van de ouders, en kreeg zo’n grote caseload, dat er nauwelijks tijd zou zijn om mij echt te verdiepen in de situatie. Bovendien merkte ik bij collega’s een arrogante manier van optreden jegens de onder toezicht gestelde ouders. Ik vroeg binnen 10 dagen aan mijn leidinggevende om mij weer te ontslaan.

Vorige week was er een indrukkende aflevering van het tv-programma De Hofbar over uithuisplaatsingen. Enig maatwerk of zorgvuldige informatie voor de ouders blijkt te ontbreken. Met schrijnende gevolgen. Sander Dekker, als bewindspersoon hiervoor verantwoordelijk, zei desgevraagd dit beleid totaal niet te herkennen. Hoe vaak moet het nog gebeuren dat bewindslieden talloze signalen uit de praktijk ontkennen, zodat schadelijke praktijken ongehinderd door kunnen gaan?

Lien Bos Amsterdam

Effectieve jeugdzorg (2)

Annemiek Harder heeft veel woorden nodig voor een betoog dat eigenlijk maar twee aanbevelingen telt: zet academisch opgeleide gedragswetenschappers aan het roer in de jeugdzorg en hanteer vooral bewezen effectieve interventies.

Wat het eerste betreft: het feit dat een gedragswetenschapper academisch is opgeleid, vormt natuurlijk geen garantie dat die de tent kan leiden. Zoals niet iedere chirurg een goede ziekenhuis-directeur is. Bepleit dan om academisch opgeleide zorgmanagers aan het roer te zetten. En vooral bewezen effectieve interventies hanteren klinkt logisch, maar de onderbouwing hiervoor is flinterdun: voor een goede effectiviteit is bewezen effectieve interventies hanteren cruciaal. Dit is Dr. Clavantaal.

Ik ben zeker niet van de school die beweert dat je maar beter uit de handen van jeugdzorg kunt blijven, maar de oplossingen zoals Harder die opschrijft, zijn ronduit simplistisch geformuleerd. Er is geen logica in te ontdekken.

Terwijl het ongetwijfeld een goedbedoelde hartenkreet is: meer geld en meer kwaliteit voor de jeugdzorg. Want inderdaad, men is er overbelast, ondergekwalificeerd en ondergewaardeerd, maar wel zeer betrokken, dus ook afgebrand als het niet lukt doelen te bereiken. Het resultaat: situatie weer terug bij af en jeugdzorgmedewerker stapt gedesillusioneerd uit het vak. Het werkterrein met weer een open vacature, de kinderen met weer minder zorg en de samenleving met een onopgelost probleemgeval achterlatend.

R.E. Vis, Amsterdam

Shelladvertenties

Het valt mij op dat Shell al een aantal weken dagelijks in vrijwel alle media adverteert, hoezeer zij voorop loopt in de energietransitie. Die reclame moet miljoenen en miljoenen kosten. Dat geld kan Shell beter uitgeven aan verduurzaming van de energie zelf.

T.M.A. van Löben Sels, Amsterdam