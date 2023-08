Opinie: ‘Ondanks de diverse cast besteedt Barbie te weinig aandacht aan wit privilege’

In Barbieland is alles en iedereen perfect. Behalve als je een existentiële crisis hebt. Of als je een Ken bent. Beeld Warner Bros

Niemand kan er meer omheen. Het felroze van Barbie is overal te zien. De film is een ongelofelijk succes en de film heeft wereldwijd de grens van 1 miljard dollar opbrengst gehaald. Die hype begrijp ik wel, want ik ben een van de vele personen die bijgedragen heeft aan die opbrengsten. Ik heb de film al drie keer gezien.

Hele dagen roze

Wat de film zo succesvol maakt, is meerledig. De likeability van Margot Robbie en Ryan Gosling zullen vast een rol spelen. Maar de film is ook erg gelaagd en raakt aan verschillende maatschappijkritische thema’s. Zo belicht het de patriarchale structuren die we vandaag de dag kennen, inclusief de onderdrukking van vrouwen door mannen (en andere vrouwen), de invloedrijke posities van mannen in de samenleving en de druk die vrouwen voelen om zo perfect mogelijk te moeten zijn.

Daarnaast heeft de film ook aandacht voor existentiële vraagstukken: Barbie denkt na over de dood en ruilt aan het einde van de film de perfecte wereld gewikkeld in roze voor de chaos en rommeligheid van een menselijk bestaan.

Afgezien van die verschillende aspecten trok de film me ook om een andere reden aan. Het feit dat alles gewikkeld is in roze, was voor mij een reden om de film (meermaals) te bekijken. Roze trekt me aan omdat het een kleur is die ik niet zou mogen dragen of mooi zou mogen vinden, als ik de patriarchale standaarden rondom mannelijkheid zou moeten geloven. Het liefst zou ik hele dagen rond willen dartelen gekleed in ieder geval één roze kledingstuk.

Nauwelijks aandacht voor wit privilege

Ook al heb ik de film drie keer gezien en zijn er meerdere redenen waarom ik enthousiast ben, toch was ik niet helemaal tevreden en miste ik iets in het maatschappijkritische dat de film belicht. Laat ik vooropstellen dat ik geen verwachtingen heb dat een twee uur durende film over een pop een gedetailleerd en diepgaand essay presenteert over alles wat er mis is met de maatschappij en oplossingen aanhaalt.

Maar als queer persoon van kleur denk ik dat de balans van de thema’s die de Barbiefilm (niet) aanhaalde beter had gekund. Barbie heeft terecht kritiek geleverd op het patriarchaat. Maar de film had nauwelijks tot geen aandacht voor wit privilege. Voor sommigen zou dat laatste wellicht een te complexe term zijn, maar voor anderen is het patriarchaat net zo complex. Daarnaast zijn het patriarchaat en wit privilege onlosmakelijk met elkaar verbonden. Niet elke vrouw ervaart de onderdrukking van het patriarchaat hetzelfde of op een evenredige manier. Haar huidskleur heeft daar bijvoorbeeld een invloed op.

Auteur en criticus bell hooks haalt dat verband keer op keer aan in haar werk. Ze spreekt over ‘white supremacist capitalist patriarchy’, want ze wilde woorden geven aan hoe verschillende onderdrukkende systemen met elkaar verbonden zijn. Door elk van de drie onderdrukkende systemen te benoemen, wilde ze benadrukken hoe die systemen aan elkaar vergrendeld zijn en om te illustreren dat het ene aspect niet belangrijker is dan het andere.

‘Hell yes, White Savior Barbie!’

De balans tussen kritiek op het patriarchaat en op wit privilege had dus beter gekund in de film. De enige knik of erkenning die structuren rondom racisme kregen, was de uitspraak ‘Hell yes White Savior Barbie!’ van dochter Sasha nadat haar moeder Gloria een monoloog hield over hoe vrouwen nooit kunnen winnen in de samenleving en Barbie samenvat hoe dat monoloog de hersenspoeling van de Kens heeft verslagen.

De cast kende een etnische diversiteit en weerspiegelde daarmee ook een diversiteit aan Barbies en Kens, dus aan de representatie is weinig op te merken, zeker met oog op het feit dat bijvoorbeeld de president van Barbieland een zwarte vrouw is. Maar met alleen die diversiteit kan de impact van wit privilege niet helder worden uiteengezet. Juist om die reden had de balans in de film beter gekund.

Ondanks mijn kanttekeningen en gedachten over wat ik miste in de film, heb ik alle drie keren genoten. En alle drie keren had ik de tranen over mijn wangen rollen bij de aftiteling. Enerzijds draag ik zoveel mogelijk roze, en anderzijds reflecteer ik op een Barbie-esque manier op de samenleving en op Barbie zelf. Ik zit in ieder geval volop in mijn Barbie-era.