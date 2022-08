Opinie: ‘Ondanks de crises in Nederland mogen we de ellende in Oekraïne niet vergeten’

De aandacht voor de oorlog in Oekraïne lijkt te verslappen nu we ons geconfronteerd zien met sores in eigen land, stellen Abe de Ruijter en Sofiya Tryzub-Cook die naar Oekraïne zijn gereisd. Oekraïners die zij spraken, merken dat onder andere aan de slinkende stroom hulpgoederen.

Toen wij deze zomer, een uur voor het ingaan van de avondklok, over het Maidanplein in Kiev liepen, was het stil en stond het vol met Oekraïense vlaggetjes ter nagedachtenis aan de gesneuvelde soldaten. Vandaag, op de officiële Onafhankelijkheidsdag van Oekraïne, hoort dit plein een explosie van patriottistische vreugde te zijn. Het is wrang te beseffen dat dit jaar de enige explosies in Oekraïne een gevolg zijn van de Russische invasie die vandaag precies zes maanden geleden is begonnen.

Vanwege de tanende publieke aandacht voor deze oorlog, zijn wij zelf naar Oekraïne gereden om er verhalen op te halen. Op de heenweg hadden we een auto vol humanitaire hulpgoederen, op de weg terug namen we een moeder en dochter mee naar veilig gebied. In de tijd ertussenin maakten we een indrukwekkende rondgang langs gebombardeerd gebied en spraken we onder meer met politici, vrijwilligers en vluchtelingen.

Bescheiden kopzorgen

Deze oorlog voelt voor veel Nederlanders als iets dat zich ver weg afspeelt. Met de stikstofcrisis, het personeelstekort en de gierend hoge inflatie hebben de meeste Nederlanders wel wat anders aan hun hoofd. En hoewel het Kremlin niet aan de basis staat van de boerenprotesten, is Poetins invasie wel een van de hoofdoorzaken van de almaar stijgende prijzen van boodschappen en energie.

De Nederlandse kopzorgen vallen echter in het niet bij de sociaal-economische malaise in Oekraïne. De Oekraïense Nationale Bank heeft berekend dat de inflatie in het land dit jaar boven de 30 procent zal uitkomen. Veel Oekraïners zijn door de oorlog afhankelijk geworden van vrijwilligers en donaties. Echter, zoals een ouder stel ons vertelde, ze staan er steeds meer alleen voor: “Waar we in het begin van de oorlog wekelijks voedsel en medicijnen kregen, is dit nu nog nauwelijks eens per twee weken”.

Terwijl de Nederlandse huizenmarkt stabiliseert, worden er in heel Oekraïne nog dagelijks huizen vernietigd door Russische bombardementen. Een Oekraïense familie uit Hostomel, een dorpje bij Kiev, wier huis werd gebombardeerd, vertelde ons dat de herstelkosten boven de 1,3 miljoen Oekraïense hryvnia (ongeveer 35.000 euro) uitkomen, een bedrag dat zij niet kunnen ophoesten. “Op dit moment hebben we niks en de prijzen blijven maar stijgen door de groeiende vraag.”

Naast de vele huizen, zijn in Hostomel ook drie grote fabrieken – die bijna het hele dorp van werk voorzagen – door de Russen met de grond gelijkgemaakt. Veel bewoners, onder wie deze familie, zijn daardoor nu werkloos. Door het wegvallen van de burgemeester, die door de Russen werd geëxecuteerd, en een gebrek aan geld is de lokale overheid niet goed in staat de inwoners te helpen. Zonder huis, zonder baan en zonder leider zijn de inwoners van Hostomel bevreesd voor wat het najaar zal brengen.

Onafhankelijkheid

Hoe terecht de zorgen van veel Nederlanders over de toekomst ook zijn; wij hebben tenminste nog de zekerheid dat we 5 mei in vrijheid kunnen vieren. Ruslands genocidale oorlog zorgt ervoor dat de Oekraïners 31 jaar na hun bevrijding van de Sovjet-Unie opnieuw in een strijd verwikkeld zijn om die onafhankelijkheid te behouden. Hostomel, dat in het begin van de oorlog bezet is geweest door de Russen, biedt inzicht in hoe het verlies van deze onafhankelijkheid eruitziet.

Afgaande op de ervaringen van de lokale bevolking was de Russische bezetting een hel. “Wij hadden hier geen straatexecuties zoals in Irpin en Boecha, maar Russische soldaten schoten wel op alle vluchtende families,” aldus een inwoonster. Daarnaast plunderden Russische soldaten erop los en schoten ze willekeurig huizen kapot.

Derhalve roepen wij iedereen op om vandaag – op de Onafhankelijksdag van Oekraïne – steun te betuigen aan het Oekraïense volk. Hang een geel-blauwe vlag aan je balkon of zet je in voor Oekraïense organisaties. Maar bovenal, breng Oekraïne terug in het publieke debat. Docenten, bespreek het in de klas; collega’s, kaart het aan bij je teamleden; studenten, snijd het aan bij de borrel. Alleen met onze steun kan het Maidanplein volgend jaar – en alle daaropvolgende jaren – weer vol staan met vrijheidsvierende Oekraïners.

Abe de Ruijter, bachelorstudent politics, psychology, law & economics aan de Universiteit van Amsterdam.