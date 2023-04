Opinie: ‘Omwonenden willen geen haven voor dekschuiten en rondvaartboten in de Dijksgracht’

De plannen van de gemeente Amsterdam om een haven in het oostelijke deel van de Dijksgracht te maken zijn niet in overleg met de omwonenden gemaakt, stellen Bart Uitdenbogaart en Petra Catz.

Het Amsterdamse gemeentebestuur wil pertinent in de Dijksgracht , tussen de Kattenburgerstraat en de VOC-kade, een haven met ligplaatsen voor veertig grote rondvaartboten en dertig dekschuiten.

Sinds 2012 is dit plan een paar keer in een enkel zinnetje als ‘voornemen’ of als ‘ambitie’ in een nota genoemd. Er is nooit een echt besluit over genomen, het is nooit als plan gepresenteerd, de gemeenteraad heeft er pas deze week over gesproken en er is nooit inspraak over het plan geweest. En desondanks werd het gepresenteerd als een onomkeerbaar besluit.

Vrees voor overlast

De reders van de rondvaartboten en de aannemers die de dekschuiten voor kaderherstel gebruiken, lijken het niet te willen. De omwonenden zijn er ook niet blij mee. Zij vrezen dat het plan leidt tot rondvaartboten die van ’s morgens vroeg tot ’s avonds laat in- en uitvaren, en overlast van de overslag van bouwmaterialen ten behoeve van het herstel van kades en bruggen. Het geplande fietspad, waarover dagelijks vijf- tot tienduizend fietsers én veegwagens van de gemeente zullen passeren, komt bovendien uit op de zeer gevaarlijke kruising met de Kattenburgerstraat.

Ook de natuur moet het in dit plan ontgelden. Men doet wel aan compensatie, maar die lijkt in strijd met de Wet Natuurbescherming. De gemeente vermijdt juridische toetsing ervan omdat omwonenden volgens haar niet ontvankelijk zijn.

Extra overlast

Los van de havenplannen zullen de omwonenden ook nog te maken krijgen met extra overlast als gevolg van het Project Hoogfrequent Spoor, door de zes terrassen op de VOC-kade en door het groeiende aantal bootjes van bezoekers van het nieuwe museum op Oostenburg.

Voor de gemeente zijn het losse, doenlijke brokjes. Voor de omwonenden is het een optelsom, een nachtmerrie.

Het is onduidelijk waarom de gemeente dit wil. Raar maar waar: er is geen concrete onderbouwing voor de bewering dat veertig ligplaatsen voor de grote rondvaartboten nodig zijn. Cijfers bieden geen enkele houvast. En de ligplaatsensituatie in het centrum is, onder andere door recente verstrekkende rechterlijke uitspraken, ook nog eens zeer onoverzichtelijk.

Gewichtsloos advies

Eind februari stuurde de stadsdeelcommissie Centrum een unaniem aangenomen advies aan gemeenteraad en burgemeester en wethouders. De strekking daarvan: ‘Doe plaats rust! Kijk eens goed naar nut en noodzaak van dit plan.’

De raadscommissie liet het gaan en het college van b. en w. heeft ijzerenheinig het nieuwe bestemmingplan gepresenteerd. Het advies blijkt gewichtsloos, want deze week besloot de gemeenteraad het niet over te nemen.

Vanuit de oppositie was er steun, maar de drie coalitiepartijen hebben geen twijfels. Wel stelden zij in een motie dat men de inspraak op het bestemmingsplan goed moet aankondigen en dat het inspraakresultaat serieus in de plannen moet worden betrokken. Is dat winst? Zo hoort dat toch gewoon?

GroenLinks, PvdA en D66 huldigen allemaal belangrijke beginselen, zoals democratische besluitvorming, heldere belangenafweging en natuurbescherming. Behalve soms dus. Maar als de raadsleden van deze partijen het willen, kan het nog steeds. Ze hebben alle informatie.

Ze hoeven alleen de rug te rechten, de slappe knieën te strekken en hun verantwoordelijkheid te nemen. Het is aan de politiek om in deze fase, na een zorgvuldige afweging, te bepalen of dit echt is wat we hier moeten willen.

Bart Uitdenbogaart (voorzitter Eilanden Overleg) en Petra Catz (voorzitter de Buurtorganisatie 1018)