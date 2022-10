Opinie: ‘‘Omvolking’ is geen theorie, maar racisme’

Beeld ANP/Joris van Gennip

Steeds vaker duikt ze op, in de Tweede Kamer en op televisie: de zogenaamde omvolkingstheorie, oftewel het idee dat ‘witte Nederlanders’ worden verdrongen door mensen met een migratieachtergrond. Sommigen zien er een complot achter: de ‘koppige en nuchtere Hollander’ die doelbewust wordt vervangen door wat zij zien als ‘willoze, onmondige’ migrant. Ook in andere landen steekt het idee de kop op. Zo verklaarde de Franse presidentskandidaat Éric Zemmour dat ‘omvolking’ dé reden was om zich kandidaat te stellen.

In Nederland zijn het vooral de partijen en omroepen aan de uiterste rechterkant van het spectrum, zoals FvD, PVV en Ongehoord Nederland (ON), die ons voor een enorme uitdaging stellen: welk antwoord vinden we als samenleving op het racistische en discriminerende gedachtegoed zoals we dat nu in het politieke debat en op de publieke omroep zien?

Het idee van omvolking is niet alleen uiterst discriminerend, het zet in sommige gevallen zelfs aan tot geweld. Zo schreef Anders Breivik vlak voor zijn terroristische aanslag in Noorwegen een brief aan een bekende omvolkingsdenker, en ook bij de recente aanslagen op migrantengroepen in Christchurch, El Paso en Buffalo was omvolking het motief.

Clichématig debat

De afgelopen maanden reageerden verschillende politici op het gebruik van de term en het onderwerp. Premier Rutte benoemde bijvoorbeeld de herkomst van het woord, het Duitse Umvolkung. Dat was de praktijk van het ‘verduitsen’ van de bezette gebieden in de Tweede Wereldoorlog, met alle historische gruwelen die daar bij kwamen kijken. Een ander antwoord was onderzoeken wat er wel en niet gezegd mag worden in de Tweede Kamer en op televisie. Maar in plaats van het benoemen van de onwenselijkheid van een woord en het voeren van een clichématig debat over de vrijheid van meningsuiting zouden we voor een strategischer antwoord kunnen kiezen.

Met de term ‘omvolkingstheorie’ is namelijk iets vreemds aan de hand. Dat vreemde schuilt in het woord ‘theorie’. Dat suggereert, volgens de wetenschappelijke methode, dat het idee al meerdere pogingen tot falsificatie heeft doorstaan, dat het al vaker getest en bevestigd is. In de wetenschap is een theorie immers zekerder dat een veronderstelling. Juist door het gebruik van het woord ‘theorie’ lijkt het alsof er een waarheid is die wij niet onder ogen willen zien. Dat laatste past precies in het extreemrechtse complotdenken: open je ogen, word wakker.

We moeten het debat niet voeren in de taal van de politieke tegenstander. We hebben behoefte aan een ander begrip dat dit taalgebruik duidt, een concept zoals bijvoorbeeld ‘racistische en discriminerende populatieleer’. Het gaat de PVV, FvD en ON zogezegd immers om het ‘verdedigen’ van Nederland als ‘wit en niet-islamitisch land’. Het woord ‘populatieleer’ dient om het thema af te bakenen, waarbij het woord ‘leer’ laat zien dat het om een bepaald thema gaat. Een leer is iets anders dan een theorie: een leer kan niet empirisch bevestigd worden, maar bestaat uit een rigide verzameling ideeën.

Sartre

De Franse filosoof Jean-Paul Sartre vertelde ons in 1944 waarom racisme en discriminatie geen wetenschappen kunnen zijn. Terwijl Frankrijk vooral de recente bevrijding viert, heeft Sartre aandacht voor wat Joden in Frankrijk en in de kampen in Oost-Europa hebben meegemaakt. Hij schrijft niet alleen over de nazi’s, maar ook over antisemitisme zoals hij het vaak zag. Hoe een Franse schrijver over een Joods-Franse schrijver vertelt dat deze het Frans nooit echt zou beheersen, ondanks zijn feilloze grammatica en kennis van stijl en literatuur: ‘De correctheid van zijn stijl is abstract en mijn fouten zijn in overeenstemming met het genie van de taal.’

Volgens Sartre zegt de antisemitische man niets over taal en literatuur. Hij zegt alleen iets over zichzelf, over zijn eigen angsten en het existentiële gat in zijn leven. De schrijver heeft zijn antisemitisme nodig om zijn eigen identiteit als Franse schrijver in stand te houden.

Sartre laat ons zien dat discriminatie en racisme geen vormen van kennis over de wereld zijn. We moeten in ons eigen taalgebruik dan ook voorkomen dat het racistische en discriminerende idee van ‘omvolking’ op een theorie lijkt. Dat is het niet. Echte wetenschap is iets anders dan het uitvergroten van een vooroordeel.