Opinie: ‘Omarm de toerist en bedank ze voor de rijke en diverse stad’

Als voorzitter van de Luxury Hotels of Amsterdam – een organisatie van de 28 meest luxe hotels van Amsterdam – wil ik graag reageren op ‘Stel een grens aan het aantal toeristen’ (HHW van 23 februari), geschreven door de initiatiefnemers van het volksinitiatief Amsterdam heeft een Keuze.

We kunnen ons er geheel in vinden dat het een kans voor Amsterdam is om nu, met het einde van de pandemie in zicht, de juiste balans tussen wonen, werken en recreëren terug te brengen in de stad. Wij denken dat de gemeente het volksinitiatief juist ter harte heeft genomen door nu actie te ondernemen, onder meer met de oprichting van een congresbureau, regulering van particulier vakantieverhuur en de aanpak van het Wallengebied. Er is eindelijk een plan!

Maar roepen dat je terug wilt naar 2014 met 10 miljoen bezoekers omdat het toen nog gezellig was en vervolgens die opdracht over de schutting gooien, is wel heel kort door de bocht.

De maatregelen om dit te bewerkstelligen zijn aan de gemeente, stellen de initiatiefnemers. Hun enige nieuwe voorstel is het verhogen van de toeristenbelasting tot 40 procent van de kamerprijs.

Buiten het feit dat uit onderzoek en ervaring blijkt dat toeristenbelasting geen sturingsmiddel is om het toerisme te beperken, zou het onbehoorlijk bestuur zijn om de toeristenbelasting te verhogen van 7 procent naar 40 procent. Maar nog belangrijker: de initiatiefnemers gaan volledig voorbij aan de ‘dagbezoekers’. In 2019 was 55 procent van de 19 miljoen toeristen een bezoeker zonder overnachting. De vraag zou moeten zijn: hoe gaan we die managen?

Wij denken aan het creëren van een (over de stad verdeeld) gemêleerd aanbod aan winkels, horeca en cultuur. Hierdoor kun je de stromen spreiden, niet alleen in ruimte maar ook in tijd. Ook kun je veel bereiken door met de juiste marketing de waardevolle toerist aan te trekken: de toerist die de stad iets brengt en geen overlast veroorzaakt.

Stop nu met het afwentelen van de schuld op de hotels. Zij zorgen juist voor werkgelegenheid en economisch verkeer. Een heel groot deel van de voorzieningen in Amsterdam wordt mede gefinancierd door de bezoekerseconomie waardoor de stad zo divers en rijk is. Omarm de toerist en bedank ze hiervoor!

Remco Groenhuijzen, voorzitter van Luxury Hotels of Amsterdam