Opinie: ‘Offer Galileïplantsoen niet op als bouwlocatie voor onderhoud Watergraafsmeer’

Het Galileïplantsoen in januari 2022. Beeld Jean-Pierre Jans

Honderd jaar geleden werd de Watergraafsmeer ingelijfd bij Amsterdam. Het moest een tuindorp worden en bij het ontbreken van een dorpsplein kreeg de wijk een stadsplantsoen als groen midden: het Galileïplantsoen. De bomen in de haag langs het plantsoen zijn vijf jaar geleden in deze krant nog geroemd als behorend tot de mooiste van de stad en ze maken deel uit van de hoofd­bomenstructuur.

Vier jaar geleden formuleerde de gemeente met behulp van de Puccinimethode hoe die hoofdbomenstructuur goed kan worden behouden.

Een jaar geleden verzocht de aan­nemer die het groot onderhoud van Middenmeer Noord uitvoert, de gemeente om het noordelijke én het zuidelijke deel van het Galileïplantsoen vijf jaar te mogen gebruiken als bouwkeet- en opslaglocatie. Of dit überhaupt nodig is, werd niet getoetst. Er werden wel alternatieve locaties gezocht, om die vervolgens op onjuiste gronden weg te strepen.

De aannemer mocht in januari beginnen – nog voordat de handtekening voor een omgevingsvergunning is gezet – aan een project waarbij de Pucciniregels worden genegeerd. Omwonenden zijn vooraf niet inhoudelijk ingelicht. Na bewonersophef is alsnog een beknopte ‘Bomen Effect Analyse’ aangevraagd.

In maart bleek uit die analyse dat er al onherstelbare schade is aangericht, met alleen al in de eerste vijf jaar verlies van ten minste negen bomen, die tot bijna een eeuw oud zijn. De gemeente moet nu bedenken hoe ze kan redden wat er te redden valt, en ook hoe ze aan haar herplantingsplicht voor een (terecht) gekapte linde van tachtig jaar oud kan voldoen, nu die op een plek zou moeten komen waar ook een geasfalteerde inrit van het terrein is gepland.

Anno 2022 is de Watergraafsmeer een eeuw onderdeel van de hoofdstad. Het groot onderhoud van de wijk is noodzakelijk. Het opofferen van het historisch stadsplantsoen met hoge architectonische en natuurwaarde is dat niet. Maar het gaat om meer: de reactieve handelwijze van de gemeente ondergraaft het vertrouwen in goed bestuur.

Marc van der Zee, voorzitter bewonersvereniging Wethouder Frankeweg – Galileiplantsoen – Archimedesweg