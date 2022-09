Opinie: ‘Nu het Amsterdam Museum verbouwen is duur en verwerpelijk’

Beeld Vincent Spiering

‘De verbouwing van het Amsterdam Museum is nu onnodig’

56 miljoen euro gaat de verbouwing van het Amsterdam Museum kosten. Natuurlijk niet! Gegarandeerd worden er tegenvallers gepresenteerd die niet begroot zijn. Is er in Nederland de laatste twintig jaar één vergelijkbaar project geweest zonder financiële tegenvallers? Het zal mij verbazen als de verbouwing uiteindelijk minder dan 75 miljoen kost. De personeels- en materiaalkosten zullen gegarandeerd fors stijgen. Aannemers kunnen kiezen welke projecten ze willen doen. Ze kunnen het werk niet aan door een gebrek aan deskundig personeel.

De verbouwing van het museum is niet echt noodzakelijk. De bouwvakkers zijn dringend nodig om huizen te bouwen en in Groningen te restaureren. Nu het museum verbouwen is extra duur en, door het tekort aan bouwvakkers, zelfs verwerpelijk.

A.H. Jacobs, Amsterdam

‘Gaan de rechercheurs van de Rosmalense flatmoord vrijuit?’

Vraagje: nu de jongen van de Rosmalense flatmoord vrijkomt door een vreselijke rechterlijke dwaling: zouden de desbetreffende rechercheurs dan niet zijn plek in de cel moeten innemen? Of gaan zij gewoonweg vrijuit?

Ik ben benieuwd wat advocaat Pieter van der Kruijs daarvan zegt.

Ellen van Dalen, Amsterdam

‘Het goede voorbeeld geven hoort niet bij de elite’

Goed voorbeeld doet goed volgen. Eerder deze maand berichtte Het Parool al over het privévliegen en de daaraan verbonden milieuschade. Dat daar gemakkelijk overheen wordt gestapt als de dj of band maar op tijd op het festival is en de wedstrijd van zondag zijn sterspelers terug heeft op het voetbalveld. En dan heb ik ook nog gelezen dat dit jaar in Davos 1600 privéjets de hotemetoten van de politiek en industrie binnenvlogen om voor de zoveelste keer te praten over milieu en energievoorziening. Afgelopen weekend nogmaals een artikel in Het Parool over privévliegen en de vervuiling van ons leefklimaat.

Zakenreizen worden geboekt als bedrijfskosten en er vliegen voortdurend gefortuneerden van hot naar her de wereld rond. De toon en nonchalance van de geïnterviewde gebruikers van privéjets komen in het betreffende artikel niet naar voren als milieubewust. Het geweten lijkt altijd wel ergens een verhaaltje te vinden waar de excuustruus aan het poetsen is.

Het goede voorbeeld geven hoort blijkbaar niet bij de elite. Vandaar dat we met z’n allen makkelijk zelf het vliegtuig in stappen om voor even net zo nonchalant te zijn als onze voorbeelden. Wie de wereld wil verbeteren, laat zien hoe.

Paul van den Aardweg, Lisse

‘Geef hulp bij het budgetteren’

De verhalen in de media over mensen die de energierekening niet kunnen betalen zijn aangrijpend. Dat de energietoeslag al op is begrijp ik wel, dat kon iedereen verwachten. Als je rood staat dan is het direct weg. Heel erg, al die stress voor deze mensen. Maar ik kan niet ontkennen dat ik bij sommige verhalen kritisch ben. Klopt het wel wat ze beweren? Wonen ze niet in een te groot huis in vergelijking met hun inkomen? Waarom een hond of kat? Die zijn ook duur. Of waarom rookt iemand met zo’n klein budget?

Geef die mensen een budget om te verhuizen naar een kleinere woning, hulp bij het budgetteren en verhoog de bijstandsuitkering voor mensen die echt niet kunnen werken. Maak het mogelijk dat ze zonder korting op de uitkering elke dag een uurtje post of maaltijden kunnen bezorgen. Dan hebben ze een beetje meer geld en ook nog eens lichaamsbeweging.

Ton Jacobs, Amsterdam