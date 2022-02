Opinie: ‘Noordstrijders komen op voor degenen met het minste kapitaal’

Floradorp in Amsterdam-Noord, Floradorp. Linksonder het Binnenhof. Beeld Marco van Middelkoop / ANP

‘Zet deze Noordstrijders niet op een podium’, schrijft Bas Kok (Het Parool, 4 februari) over de actiegroepen die in Amsterdam-Noord strijden voor leefbaarheid en groen.

Kok stelt dat emoties niet altijd gelijk hebben. Daarmee maakt hij van de pijn van Noorderlingen, die worstelen met achterstallig onderhoud, het verdwijnen van buurtwinkels, groen en hun sociaal netwerk, een karikatuur. Ook legt hij een verband tussen Noordse actiegroepen en vandalisme, een flinke aantijging waar hij geen enkel solide bewijs voor aanvoert. Dit soort oneigenlijke argumenten horen niet thuis in een debat.

Feit is dat deze actievoerders strijden voor degenen met het minst geldelijke en menselijke kapitaal. Zij steken hun tijd en energie in het bouwen van bruggen: tussen nieuwe en oude bewoners, tussen verschillende culturen én tussen gemeente en inwoners. Hen een podium willen ontnemen omdat je het er niet mee eens bent is problematisch maar ook exemplarisch.

Tegengeluid

Naar oud-Noorderlingen is lange tijd niet geluisterd. Dat dit tegengeluid nu eindelijk de aandacht heeft van burgemeester en wethouders, is een correctie op wat jaren eerder had moeten plaats vinden. Het is een gezond democratisch principe om juist ook naar minderheidsgroepen te luisteren, helemaal wanneer de machtsverhoudingen zo scheef liggen.

Dat er elders in Amsterdam, zoals in Zuid en Centrum, weinig sociale huurwoningen zijn, is géén argument om in Noord nog meer sociale huur te laten verdwijnen. Want waar moeten die huurders dan naartoe? Mensen uit hun stadsdeel verjagen, is een perverse manier om van hen af te komen en biedt geen enkel perspectief.

Veel bewoners willen niet eens hun vertrouwde buurt uit. Noord is een uniek stuk Amsterdam met een rijk arbeidersverleden, maar alles van waarde is weerloos. Het is een deel van de stad dat jarenlang als stiefkind is behandeld en nu de gouden melkkoe blijkt te zijn. Het grote geld regeert. Strijden voor verbetering en om het goede van Noord te behouden, blijft daarom keihard nodig.

Gabriëlle Jurriaans, Amsterdam-Noord