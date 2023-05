Opinie: ‘Noorderlingen hebben niets aan een kabelbaan’

Er moet snel een aantal veren bij om de voetgangers en fietsers over het IJ te verplaatsen. Beeld Ramon van Flymen/ANP

De komende decennia komen er duizenden woningen in Noord bij. De gemeente wil die wijken autoluw maken. Dat betekent dat mensen meer te voet en per fiets zullen gaan. Lopen is gezond, zo blijkt telkens weer uit onderzoek. Maar zonder goede verbindingen over het IJ, zit je straks als voetganger of fietser aardig opgesloten in je mooie nieuwe wijk.

Er moet iets gebeuren. Na eindeloos getreuzel en vele gemiste kansen, lijkt de gemeente nu eindelijk werk te willen maken van een brug over het IJ. Er moet snel een stevig aantal veren bij om de – tijdelijke – nood te lenigen. Maar in plaats van daarmee als de duvel aan de slag te gaan, besteedt ons bestuur z’n tijd aan nutteloze prestigeprojecten en laat het zich verleiden tot een kabelbaan over het IJ.

Geen serieuze vervoersoptie

Daarvoor werden wel de onderzoeksfeiten wat opgeleukt. En dus wordt er weer flink gerommeld met de cijfers. Volgens onderzoek van Arcadis kunnen 4500 mensen per etmaal met de kabelbaan reizen. Dit aantal noemt ook de gemeente in een raadsinformatiebrief van 21 september 2021. Commissie D’Hooghe, die adviseerde over nieuwe oeververbindingen over het IJ, oordeelde daarom dat de gondel vooral een toeristenattractie was en geen serieuze vervoersoptie: ‘De maximale capaciteit van een kabelbaansysteem (aantal duizenden) is niet verenigbaar met de vervoersbehoefte van het groeiende fietsverkeer (aantal tienduizenden).’ Ter vergelijking: met een veer kun je 70.000 reizigers per dag vervoeren. Toch noemde de gemeente het plan ‘kansrijk’. Voor wie en waarvoor bleef buiten beschouwing.

De vraag of het plan bijdraagt aan het oplossen van problemen is niet relevant en nuchtere feiten doen niet meer ter zake. We passen de cijfers gewoon aan. Opeens is de vervoerscapaciteit 5500 mensen per uur, zo lezen we in Het Parool.

Arcadis en de raadsbrief gingen er nog vanuit dat er elke 40 seconden een gondel zou vertrekken, en zij hielden geen rekening met weersomstandigheden die deze ambitie zouden kunnen blokkeren. De initiatiefnemers roepen nu dat er zelfs elke 21 seconde een gondel gaat vertrekken: dubbel zoveel als Arcadis berekende.

De IJbaanlobby denkt meer troeven op zak te hebben. Hun plan is ook nog eens heel goedkoop. Het is maar hoe je rekent. Wie betaalt de forse hoeveelheid grond die nodig is voor begin- en eindpunt? Wordt die gratis weggegeven? De meerwaarde van dit hobbyproject voor de infrastructurele problemen van de stad is immers te verwaarlozen.

Autoluwe wijken

Voetgangers en fietsers in Noord wachten al langer op de bruggen en het past de stad aan de overkant niet om de nieuwe Noorderlingen op te sluiten in zogenoemde autoluwe wijken waar men dan uiteindelijk alleen met de auto uit kan komen, omdat je te voet of met de fiets nergens komt. Burgers zullen uiteindelijk weer grotendeels opdraaien voor dit feestproject.

Voor de tienduizenden nieuwe bewoners aan de zonzijde van het IJ zijn de bruggen hard nodig. Zolang die er niet zijn moet er gewoon zakelijk en functioneel worden gekeken naar overbruggingsoplossingen. En dat is dan niet dat prestigeproject geschraagd met wenscijfers. Zet dan het schaarse geld in op goede extra ponten bij het Distelveer. Kost weinig en zorgt voor een stabiele betrouwbare oplossing.

Wij zijn niet tegen particuliere pretinitiatieven voor toeristen. Maar wij verwachten van een serieus te nemen gemeentebestuur dat het zich niet door het spektakelgehalte van toeristenattracties laat afleiden van zijn taak om de functioneel noodzakelijke maatregelen te treffen voor de ontsluiting van Noord voor voetgangers en fietsers. Niet met fantasietjes, maar met grondig en serieus werk. Kortom, wij verwachten dat een serieus gemeentebestuur de consequenties van het eigen autoluwe beleid accepteert en met al zijn kracht gaat werken aan een serieuze ontsluiting van Noord, tussentijds met veren en zo snel mogelijk met de hoogstnoodzakelijke bruggen. Kortom: college van burgemeester en wethouders en raad, stop met spelen: ga aan het werk!