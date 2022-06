Opinie: ‘Nomads Festival verplaatst: niets pijnlijkers dan een verjaardag waar bijna niemand komt opdagen’

Festivalorganisator Samuel Taselaar moest zijn Nomads Festival verplaatsen, drie weken voor het plaats zou vinden. Dat werd flink terugschalen – iets wat hij nog nooit eerder mee heeft gemaakt. Hij reflecteert op de ontwikkeling van de festivalscene in Amsterdam de afgelopen jaren.

Sinds mijn negentiende organiseer ik elektronische muziekevenementen. Ik ben nu 34. Begin juni nam ik, voor het eerst in mijn leven, de moeilijke beslissing om een festival te verplaatsen. Nomads Festival ging van 25 juni in de Riekerhaven naar 27 augustus in de Thuishaven en van tienduizend naar maximaal drieduizend bezoekers.

Nomads bestaat sinds 2013. Het aantal bezoekers groeide sindsdien van 2500 naar 12.000 en het festival was elk jaar uitverkocht. Het is een zomers, bohemien en vrouwvriendelijk festival. Het voelt, ondanks de ruime opzet, intiem en kleinschalig aan. Het is onze eigen oase van elektronische muziek, met een relaxte sfeer, waar iedereen zich thuis voelt.

Summer of love

Toen we in januari van dit jaar de plannen voor de achtste editie van ons festival lanceerden, waren onze ambities en verwachtingen groot. Covid was voorbij. We mochten weer en een summer of love bonsde op de deur.

Na zes maanden keihard werken werden we geconfronteerd met een nieuwe realiteit: we hadden slechts 25 procent van de tickets verkocht, zonder signalen dat de verkoop op korte termijn zou aantrekken. Hoewel we wel vaker een forse eindsprint in de laatste weken nodig hadden om uit te verkopen, hebben wij zo’n achterstand niet eerder meegemaakt. Normaal gesproken kregen we rond dezelfde tijd wel zicht op ons break-evenpunt van 75 procent van de ticketverkoop.

Zonder koerswijziging doorgaan met onze plannen zou een enorme teleurstelling zijn voor bezoekers, artiesten en leveranciers. Niets is pijnlijker dan een verjaardag waarvoor bijna niemand komt opdagen. Daarbovenop was de financiële klap, met een geschat negatief resultaat van tussen de 250.000 en 300.000 euro, onoverkomelijk geweest.

Acht inzichten

Wat is er gebeurd in vergelijking met de jaren voor covid? Door uitvoerige gesprekken met mensen uit het vak en interne reflecties met het team kan ik acht inzichten noteren:

1. De evenementenkalender in Amsterdam is oververhit en verzadigd. Festivals zijn massa-entertainment geworden en, hoewel hypocriet uit mijn mond, er is gewoonweg te veel aanbod. Bovendien moeten mensen nog alle evenementen, bruiloften, afstudeer-/afscheidsfeestjes et cetera inhalen die tijdens covid zijn verplaatst. Weekendagenda’s zitten vol, vooral in de zomer.

2. Het dagelijkse (werkende) leven wordt met de dag duurder. Sommige offertes van leveranciers zijn verdubbeld in vergelijking met 2019. De prijs voor rijplaten ging bijvoorbeeld van 12.000 naar 24.000 euro. Jonge bezoekers kampen met inflatie, hoge huren en dure boodschappen. Die leggen niet zomaar 50 euro neer voor een toegangskaartje.

3. We missen een generatie. Ik kreeg zelf tijdens de ‘covidjaren’ twee dochters en, als ik om mij heen kijk, vele andere dertigers met mij. Die doelgroep ben je sowieso een paar jaar kwijt. We regelen nog wel een oppas tijdens Lowlands en Dekmantel Festival, maar daar houdt het ook wel mee op. Tegelijkertijd heeft de nieuwe aanwas van (begin) twintigers in ’20 en ’21 geen kennis kunnen maken met ons festival. Het stokje is niet doorgegeven, hoewel die groep juist de basis is voor ons (toekomstige) publiek.

4. Er is een jonge generatie die zoekt naar purpose. Als je geen duidelijke visie hebt op duurzaamheid, klimaat, gelijkwaardigheid en inclusiviteit, ben je voor hen niet interessant.

5. We verloren momentum tijdens covid en betalen nu de rekening voor twee jaar bijna geen online en offline activiteit. Je community actief onderhouden is essentieel voor succes. Instagram is hier een belangrijk onderdeel van gebleken. Dit klinkt heel oud, maar op Facebook hadden wij echt een sterk merk met groot bereik en veel interactie. Rond 2018-2019 hebben wij de switch naar Instagram gemist, waardoor onze dagelijkse communicatie te weinig volgers bereikt. Het algoritme is niet onze vriendin gebleken. Over TikTok durf ik niet eens te beginnen.

6. Bezoekers hebben geen idee van wat er komt kijken bij het organiseren van een festival, met welke risico’s je te maken hebt als promotor en nemen veel for granted. Dit is geen verwijt, maar wel iets om over na te denken. Mensen kopen tegenwoordig op de festivaldag een kaartje via Ticketswap. De noodzaak om bijtijds te handelen lijkt verdwenen. Heerlijk voor de bezoeker, maar een ramp voor de organisator. Het risico op veel no-shows door regen of andere factoren blijft hiermee een constante donkere wolk boven je begroting.

7. Het elektronische muzieklandschap verandert. Er is een nieuwe sound in opkomst die sneller, harder en donkerder is dan wat wij programmeren. Ons festival is geen van die dingen. We geloven volledig in onze artiesten en de line-up, maar als er minder vraag is naar wat je aanbiedt, is er een gat dat je moet accepteren.

8. We missen een constructieve dialoog met de gemeente. De organisator is bang zich, uit angst voor reputatieschade, kwetsbaar op te stellen naar zijn bezoekers in tijden van tegenslag. De gemeente weet zich geen raad met de wildgroei en frustreert soms met kostbare en onnodige regelgeving jonge, onafhankelijke initiatieven die vernieuwing komen brengen.

Mazzel

Wij hebben mazzel. We kunnen verhuizen naar een nieuwe, passende locatie. De nieuwe capaciteit is perfect voor het aantal mensen dat we verwachten. Dit wordt wel direct ons laatste feest, de financiële risico’s zijn voor ons te groot geworden. Het enthousiasme heeft na drie vruchteloze jaren ook een flinke deuk gekregen. Met het eindfeest herstellen hopelijk een deel van de financiële schade.

Maar er zullen vele evenementorganisatoren zijn die niet zomaar kunnen verplaatsen en die, bij een volledige annulering, faillissement moeten aanvragen.

Ik hoop dat een open en eerlijk gesprek over de huidige uitdagingen helpt. Om het nieuwe evenementenklimaat beter te begrijpen en ervoor te zorgen dat we weer naar een gezond landschap gaan. Met eerlijke prijzen, een fijne ervaring voor bezoekers en organisatoren en bovenal: mooie muziek om op te dansen in de buitenlucht. Want daar doen we het allemaal immers voor.

Toch?