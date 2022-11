Opinie: ‘Nihilist of activist? De klimaatcrisis dwingt journalist tot keuzes’

Tuvalu in de Stille Zuidzee, met ongeveer 11.000 inwoners, is door de Verenigde Naties geclassificeerd als 'extreem kwetsbaar' voor klimaatverandering. Wetenschappers hebben voorspeld dat de eilandstaat binnen 50 tot 100 jaar of minder overspoeld en onbewoonbaar kan worden als de zeespiegel stijgt. Beeld Getty Images

De klimaat- en ecologische crisis grijpt met ongekende snelheid om zich heen. Nieuwsmedia besteden er regelmatig aandacht aan, maar is dat genoeg? Ophef over soepgooiers terzijde heeft klimaatjournalistiek nog steeds een bescheiden plek in het Nederlandse medialandschap. Naast bemoedigende initiatieven van koplopers heerst terughoudendheid om de ernst en omvang van de crisis te vertalen naar de praktijk. Hoe kan dat?

Het is begrijpelijk dat journalisten, net als iedereen, moeite hebben om de omvang en gevolgen van de klimaatcrisis te vertalen naar hun dagelijkse praktijk. De wetenschap is complex, de toekomst onzeker. Juist daarom ligt een cruciale voortrekkersrol voor de journalistiek in deze vertaalslag. We worden namelijk geconfronteerd met een paradigmaverschuiving die in korte tijd ons wereld- en toekomstbeeld overhoop haalt.

Ecologisch bewustzijn

Honderden jaren was de planeet het onveranderlijke landschap waarin enkel mensen acteerden. Met de klimaatcrisis is dat statische decor pardoes een complex en actief geheel gebleken, dat reageert op ons gedrag. Dit inzicht is niet nieuw. Mensen over de hele wereld zijn zich al duizenden jaren bewust van de delicate balans. Dat ‘ecologisch bewustzijn’ is op de vleugels van kolonialisme en industrialisering echter verdrukt door het mechanische wereldbeeld van de verlichting.

Sinds de jaren 70 van de vorige eeuw groeit het besef, nu in de wetenschap, dat de mens deel uitmaakt van een complex en adaptief aardesysteem. Indertijd konden met name linkse politieke bewegingen goed uit de voeten met deze inzichten. Zo is in de afgelopen decennia een overzichtelijk schema ontstaan met ‘een beter milieu’ op links, en individuele welvaart op rechts.

Inmiddels is het wetenschappelijk bewijs voor klimaatverandering en biodiversiteitsverlies als gevolg van menselijke activiteit geen kwestie meer van politieke interpretatie. Het is onomstotelijk onderschreven door het meest omvangrijke wetenschappelijke project uit de menselijke geschiedenis. Links- of rechtsom zorgt een CO 2 -molecuul in de atmosfeer decennialang voor verhitting, en hoe je het ook wendt of keert is uitsterven voor altijd.

Geen nieuws op een dode planeet

In de verschuiving van politieke opvatting naar wetenschappelijke grondhouding wringt het. De snelheid waarmee klimaatverandering van politiek twistpunt is verworden tot alomtegenwoordig fenomeen geeft veel redacties het nakijken. Echter, met een terughoudende reactie bedrijven redacties onverhoopt politiek. Door geen partij te kiezen en klimaat en milieu te behandelen als het zoveelste thema, zijn mensen onvoldoende op de hoogte van de feitelijke situatie en existentiële risico’s. Zo steunt terughoudende verslaggeving impliciet de politieke krachten die adequaat klimaatbeleid vertragen ten behoeve van bestaande belangen.

Journalistieke onafhankelijkheid sluit activisme uit, zo wordt vaak geopperd. De ombudsman van de publieke omroep stelde bijvoorbeeld in haar onderzoek naar klimaatjournalistiek dat de NOS ‘niet de megafoon van één thema of belang’ kan zijn. Maar activisten behandelen als belangenbehartigers en daar journalistieke onafhankelijkheid tegenoverstellen gaat voorbij aan de wetenschappelijke realiteit van klimaatverandering. Een journalistiek onafhankelijke positie wordt niet gekenmerkt door de afwezigheid van activisme, maar door erkenning van de feiten. Zo bezien is de geldende tegenstelling tussen activisme en onafhankelijkheid een false balance die publiek debat verdient.

We hebben slechts enkele jaren om de ergste gevolgen van klimaatverandering af te wenden. Elke journalist staat nu voor een keuze. Kiest men voor een actieve rol in het verslaan van het klimaatprobleem, of voor een ‘onafhankelijke’ positie buiten de levende gemeenschap? De angst activistisch te zijn leidt tot een nihilisme dat geen journalist zo bedoelt. Er is immers geen nieuws op een dode planeet.

Elke redactie een klimaatredactie

Nog altijd stellen sommigen de roep om een kritisch debat over klimaatjournalistiek gelijk aan claims van nepnieuws ter rechterzijde. Maar de journalistiek is een maatschappelijke sector met een cruciale rol, die het publieke debat over die rol niet moet schuwen. Juist debat op basis van feitelijkheid en relevantie vormt een grondslag van haar maatschappelijke taak. Ons aller toekomst hangt mede af van de mentale en organisatorische lenigheid van redacties om de klimaatcrisis als fundamentele werkelijkheid te omarmen.

Tijd dus om de feiten te erkennen: elke redactie is een klimaatredactie en dient daarnaar te handelen door klimaatjournalistiek een centrale rol te geven in de nieuwsgaring. Een goed begin is het eerder genoemde advies van de ombudsman: ‘Houd als journalistiek je definitie van nieuws regelmatig onder de loep, net als de criteria waarmee je relevantie afweegt.’ Wat dat concreet kan betekenen? Neem, zoals RTL Nieuws onlangs deed, collega’s aan met relevante wetenschappelijke expertise. Herzie, zoals Trouw, nieuwscategorieën en afdelingen in lijn met de nieuwe werkelijkheid. Onderzoek en benoem, zoals Nu.nl vaak doet, de onzekerheden in onze kennis van aardesystemen.

Dit is een grote uitdaging. We zullen dus alles op alles moeten zetten om deze het hoofd te bieden of accepteren dat we alles zullen verliezen.