Opinie: ‘Nieuwe vaccinatiecampagne in Amsterdam is onverantwoord’

Een internist-infectioloog luistert naar de longen van een coronapatiënt. Beeld ANP

Binnenkort bespreekt de gemeenteraad de lage vaccinatiegraad in Amsterdam. Men vreest dat in het najaar daardoor een golf van ziekenhuisopnames komt. De zorgen of de ziekenhuizen het kunnen bolwerken zijn reëel, maar de obsessie met vaccineren is dat niet. Hier wreekt zich dat de regering al haar kaarten op vaccinatie heeft gezet. Andere, belangrijkere maatregelen om de gezondheid te beschermen werden veronachtzaamd.

Met een vaccinatie word je minder ziek, da’s waar, maar als gevaccineerde kun je evengoed besmet raken en het virus aan anderen doorgeven. Al te veel drang om zich te laten vaccineren zal mensen eerder kopschuw maken. Dat speelt vooral (maar zeker niet uitsluitend) in de stadsdelen Zuidoost en Nieuw-West, waar veel inwoners de overheid wantrouwen. Heel zorgelijk is de toenemende polarisatie en discriminatie tussen gevaccineerden en ongevaccineerden. Minister De Jonge gooit olie op het vuur door mensen die zich niet willen laten prikken als asociale vaccinweigeraars te brandmerken.

Het zou helpen als het kabinet en het gemeentebestuur erkennen dat er legitieme redenen bestaan geen vaccin te nemen. Zo zijn de bijwerkingen van de vaccins op lange termijn nog onbekend, terwijl corona géén ebola is. Een regering die buiten elke proportie burgers angst blijft aanjagen, is het spoor bijster. De meeste ouderen en kwetsbaren zijn na vaccinatie voldoende beschermd.

Effectiviteit ebt weg

Daar komt nog iets bij. In Israël wijst recent onderzoek uit dat de effectiviteit van de vaccins na een half jaar afneemt. Daar geven ze 40-plussers nu een derde prik. Maar in veler ogen is het vooruitzicht elk halfjaar een prik tegen een muterend virus te moeten halen even surreëel als vreselijk. Dat sommigen dus bewust kiezen voor natuurlijke immuniteit, die volgt op een doorgemaakte infectie, is zowel begrijpelijk als legitiem. Zelfbeschikking over je lijf is een fundamenteel grondrecht. Het is schandalig dat overheden hun burgers nu zo onder druk zetten via vaccinatiebewijzen en QR-codes, en door een eigen bijdrage bij testen te eisen. Ongevaccineerden betalen immers ook belasting.

Torenhoge vaccinatiegraad

Eind september zal in Nederland de vaccinatiegraad rond 85 procent liggen. Maar ondanks dit torenhoge percentage rept minister De Jonge van ‘grote onzekerheden’ over hoe het verder moet. Dat roept de vraag op welke andere maatregelen om de gezondheid te beschermen mogelijk zijn, zonder dat de vrijheid beperkt wordt.

Het ligt voor de hand de coronazorg alsnog fors op te schalen. Dat zou kunnen in tijdelijke coronaziekenhuizen. De reguliere zorg kan dan het stuwmeer aan uitgestelde operaties wegwerken.

Ic-hoofd Armand Girbes van UMC Amsterdam constateert in Het Parool van 21 augustus dat Nederland in anderhalf jaar tot geen enkele vernieuwende aanpak is gekomen, ook niet in het zorgen voor extra personeel.

Het blijft een raadsel. Hoe kan het dat het in ons hoogontwikkelde landje maar niet wil lukken het personeelstekort in de zorg op te lossen?

Het vergt simpele doch onorthodoxe maatregelen, zoals het tijdelijk loslaten van de vereiste BIG-registratie voor voormalige verpleegkundigen en voor Engelstalige verpleegkundigen een uitzondering maken op de eis dat zorgwerkers Nederlands moeten kunnen spreken. Met een spoedwet zou het kabinet daarin kunnen voorzien.

Nodeloos lange lockdown

De belangrijkste maatregel is luchtverversing. Het heeft het Outbreak Management Team veel tijd gekost om het cruciale belang hiervan te onderkennen. Hoe kan dit? Het is immers zó duidelijk: hoe vaak word je op straat of in de supermarkt in je gezicht gehoest door een besmettelijk persoon? Dat is de basis van de anderhalve meter. Die blunder van het OMT leidde tot een nodeloos lange lockdown mét avondklok.

Vooraanstaande epidemiologen, virologen en datawetenschappers gaan ervan uit dat het merendeel van de corona-infecties komt door rondzwevende microdeeltjes in afgesloten ruimtes. Verblijf in een slecht geventileerde ruimte is onverantwoord.

De vertaling naar beleid is simpel. Door supermarkten en kantoorruimtes verplicht van een CO2-meter te voorzien kan iedere bezoeker zien of de ruimte veilig is of niet. In België is dit al geruime tijd beleid. De rijksoverheid blijft nalatig door deze regels niet over te nemen. In die context zou de gemeente Amsterdam horecabedrijven en winkels moeten verplichten CO2-meters op te hangen.