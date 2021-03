Opinie: ‘Nieuwe Meervaart kan ook best in de Sloterplas’

De Meervaart van opzij, Osdorpplein. Het theater is te klein voor het Nieuw-West van de 21ste eeuw. Beeld Nosh Neneh

Er is veel te doen over de nieuwbouw van theater de Meervaart in de Sloterplas. Er zou geen draagvlak voor zijn bij de omwonenden, al komt dat protest met name van stichting ‘Vrienden van de Sloterplas’.

De stichting staat in omliggende stadswijken al jaren bekend als een club die overal tegen is. Of het nu de aanleg van een natuurspeeltuin achter de kinderboerderij is, of een door bewoners in Slotermeer gecrowdfund café van gerecycled materiaal naast het Sloterstrand. De Vrienden van de Sloterplas trekken ten strijde en een gesprek op inhoud is niet nodig.

Bij de Meervaart is dit ook het geval: hier wordt weer wat van hen afgenomen en dat is dus bewijs dat de plas en het park in gevaar zijn. Dat mag je vinden, natuurlijk. Maar dat wil niet zeggen dat het feitelijk klopt en dat de stichting de stem van alle inwoners van Nieuw-West vertolkt. Of die van álle omwonenden.

Extra leefgebied

Toen vorig jaar de gemeente een eerste schets van de Nieuwe Meervaart presenteerde, lieten de Vrienden weten dat het natuurvernietiging zou zijn. De gemeente zou iedereen een betonnen kolos door de strot duwen. Hier lag het bewijs dat het hele ‘Blauwe Hart’ (plas en park) over de schutting gegooid gaat worden.

Er is inderdaad een schets van een locatie in de plas gegeven. Die locatie Sloterplas heeft de voorkeur, omdat er geen groen hoeft te verdwijnen en omdat de flats aan de zuidoever ruim zicht behouden. Bovendien is die zuidoosthoek het meest vervuilde stuk groen en plas, waarin geen waterleven gedijt. Door in de plas te bouwen kunnen extra oevers aangelegd worden. Fijn voor de plantjes en beestjes die er nu leefgebied bij krijgen.

Maar een schets is een schets. Het was niet definitief en de gemeente wilde nog met bewoners en belanghebbenden in gesprek gaan om te bespreken wat voor haken en ogen er nog zijn en ook om inhoudelijk ideeën op te halen. Pas dan kan zo’n schets worden uitgewerkt. En wellicht kon er ook wat veranderen aan de locatie.

Troepen verzameld

Voorafgaand aan deze gesprekken tussen gemeente en bewoners is een online enquête gehouden of er wel genoeg animo voor de voorkeurslocatie in de plas zou zijn. De Vrienden van de Sloterplas hadden intussen flink hun best gedaan vreselijke vooruitzichten online te verspreiden en de troepen te verzamelen.

Zij waren verbijsterd dat uit het resultaat van de enquête toch nog een hele kleine meerderheid voor de voorkeurslocatie bleek. Dat kon niet waar zijn, werd druk in onlineverkeer naar voren gebracht. Het participatietraject werd daarom met grote argwaan bejegend. Het feit dat er tijdens de eerste symbolische aftrap­bijeenkomst van het groepje bewoners ook bewoners waren die nog neutraal waren en ook voorstanders, wordt als een bewijs van te kwader trouw beschouwd. Dat werd toen ook gezegd. Sindsdien worden mensen die een andere mening uiten via Twitter en Facebook afgeschilderd als (on)bewuste pionnen in een samenzwering van gemeentewege, want alleen de mening van de tegenstanders doet er kennelijk toe.

Verademing

Als je in je eigen tunnel roept, ervaar je de echo vanzelf als bevestiging. De media wisten ze te bereiken en ook werd het tijdens twee gemeenteraadscommissies behandeld. Een spoeddebat over het draagvlak is aan de orde.

Intussen zijn de gesprekken gevoerd, waar ik bij was. Ik vond het een verademing. Het leverde begrip voor elkaars invalshoeken op, zowel voor als tegen en er kwamen ook nieuwe ideeën uit. Betonnen blokkenarchitectuur à la Rem Koolhaas wil in ieder geval helemaal niemand.

Waar het bij al die commotie vooral niet over gaat is waarom er een nieuw theater wordt gebouwd voor Nieuw-West. Het huidige gebouw is gewoon te klein geworden. De Meervaart is van een betere buurtsoos uitgegroeid tot een culturele speler met een regionaal en nationaal overschrijdende reputatie. Het is bovendien de kraamkamer voor (ons) talent.

Cultuurinvestering

Volgens tegenstanders kan een nieuw theater ook achter hoge flats gepropt worden in een zijstraat of desnoods op de oude locatie worden herbouwd. Dan heeft niemand er last van. Maar op die manier heeft ook niemand er straks plezier van.

Waar het ook niet over gaat, is het positieve effect dat deze grote cultuurinvestering heeft op ons stadsdeel en voor Amsterdam als geheel. De gemeente gaat niet voor een opknapbeurt, maar voor hoogwaardige groene architectuur. Daar zijn heel veel inwoners hier dankbaar voor en de ondernemers in Osdorp zijn er erg blij mee. Een theater van dit kaliber heeft namelijk ook een versterkend effect op andere sectoren, zoals een aantrekkelijk en divers investerings-en vestigingsklimaat. En dat hebben we hier hard nodig.

Ik hoop dan ook dat onze volksvertegenwoordigers en bestuurders hun positieve visie niet laten versloffen en door deze reuring over draagvlak heen kijken.