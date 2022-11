Opinie: ‘Nieuw Paleis voor Volksvlijt op Frederiksplein is beste plek voor het slavernijmuseum’

Het Paleis voor Volksvlijt moet herrijzen op het Frederiksplein, stellen Wim T. Schippers, Jos Glansbeek en Zef Hemel. Het herbouwde gebouw zou volgens hen bij uitstek een geschikt onderkomen zijn voor het beloofde slavernijmuseum.

Samuel Sarphati (1813-1866) was een van de oprichters van De Surinaamse Bank en een belangrijk voorvechter van afschaffing van de slavernij in Nederland. Wat zou er mooier en symbolischer zijn dan om het door de regering beloofde slavernijmuseum te vestigen in een nieuw Paleis voor Volksvlijt, op te trekken op het Frederiksplein in Amsterdam?

Ruim zeven jaar geleden werd door archeologen van de gemeente Amsterdam gezocht naar de fundamenten van de Utrechtse Poort. Die poort had tot in 19de eeuw op het Frederiksplein gestaan, op de plek waar nu de Sarphatistraat het gebouw van De Nederlandsche Bank (DNB) – een middelmatig gebouw van architect Marius Duintjer uit 1968 – links laat liggen. Aanleiding voor de opgraving was de aanleg van een nieuwe, in de diepe ondergrond te leggen rioolbuis. Hoe de archeologen echter ook zochten, resten van de poort vonden ze niet.

Wel stuitten ze op de nog gave fundamenten van Sarphati’s Paleis voor Volksvlijt. Dat schitterende glaspaleis van architect Outshoorn was midden 19de eeuw precies op de plek gebouwd waar eeuwenlang bezoekers vanuit het zuiden Amsterdam waren binnengetrokken.

Iconisch gebouw

Voor velen had het gebouw de herrijzenis gemarkeerd van de ooit zo trotse havenstad, die na het rampjaar 1672 economisch en cultureel in een neerwaartse spiraal was geraakt en waar ze tweehonderd jaar lang niet de weg omhoog hadden weten te vinden. Centraal Station en Rijksmuseum lagen nog op de tekentafel en de 17de-eeuwse vestingwerken hadden nog niet plaats hoeven maken voor de Singelgracht.

Door het optrekken van het iconische, lichtvoetige gebouw net binnen de zogenoemde vierde uitleg vatten Amsterdammers weer moed, deels ook omdat velen aan de bouw ervan hadden bijgedragen. Want wie lid was van de door Sarphati opgerichte Vereeniging voor Volksvlijt betaalde jaarlijks contributie en met dat geld en een extra lening kon na tien jaar sparen zijn droom eindelijk worden gerealiseerd. Met zijn 65 meter was het een tijdlang zelfs het hoogste gebouw van Amsterdam.

Misvatting

Geen wonder dat toen het Paleis voor Volksvlijt zestig jaar later in vlammen opging alle Amsterdammers treurden, ook omdat ze voorvoelden dat aan de stedelijke opbloei, die mede aan Sarphati’s inspanningen te danken was geweest, een vroegtijdig einde zou komen. Gespaard bleef echter de galerij met winkels met woningen erboven die eind 19de eeuw achter het paleis was gebouwd om de financiering va het hele project rond te krijgen. Begin jaren zestig werd deze gesloopt, om plaats te maken voor DNB, die op de Oude Turfmarkt uit zijn jasje was gegroeid. In 1968 betrok de instelling de strakke toren met de al even zakelijke laagbouwschijf op het Frederiksplein.

Het is dus een misvatting te menen dat DNB in de plaats kwam van het ooit vermaarde Paleis voor Volksvlijt, zoals sommigen hardnekkig beweren. Het gebouw stond midden op het Frederiksplein, dus vóór de later gebouwde bank, precies in de as van de Utrechtsestraat, waar naar een ontwerp van Jan David Zocher een fraai stadspark was gemaakt waarin het gietijzeren paleis als een plantenkas figureerde.

Interessante spanning

Het Paleis voor Volksvlijt verdient het om herbouwd te worden, de aanwezigheid van DNB staat het allerminst in de weg. Op dit moment wordt het bankgebouw door architect Francine Houben op kundige wijze gerenoveerd. De lelijke Abmatoren is al neergehaald, iets van de galerijtuin zal er terugkeren en de entree van de bank wordt naar het Frederiksplein verplaatst.

Nog veel mooier zou het zijn als voor de vernieuwde gevel aan de zijde van het Frederiksplein ook het schitterende Paleis voor Volksvlijt weer werd opgetrokken. Een exacte kopie hoeft het niet te zijn, maar het gebouw zou wel dezelfde architectonische en stedenbouwkundige allure moeten krijgen als Outshoorns glaspaleis bijna honderd jaar geleden had. Daardoor wordt het grote 19de-eeuwse ensemble in oude glorie hersteld, met het kantoorgebouw van Duintjer als curieuze toevoeging. De combinatie van de twee zou juist voor een interessante spanning kunnen zorgen. Vooral de Utrechtsestraat zou een blikvanger terugkrijgen, die de oude winkelstraat een geweldige impuls kan geven.

Ook een betekenisvolle functie dient zich aan. Wie de figuur van Sarphati kent, weet dat deze arts-ondernemer meer was dan alleen de initiator van het Paleis voor Volksvlijt. Hij exploiteerde ook een vuilnisdienst voor de stad, stichtte het Amstelhotel en distribueerde brood vanuit zijn moderne broodfabriek op de Vijzelgracht.

Stimulans voor vermogensvorming

Minder bekend is dat Sarphati ook een van de grondleggers was van De Surinaamse Bank NV. Al eerder had hij zich onder de burgers geschaard die bij de Nederlandse regering aandrongen op afschaffing van de slavernij in de koloniën. Toen dat op 1 juli 1863 eindelijk een feit was, onderhandelde hij als een van de eigenaars van de Nederlandsche Credit- en Deposito Bank met de minister van Koloniën over de oprichting van een soortgelijke bank in Suriname, die tot doel zou hebben de vermogensvorming onder de dertigduizend voormalige tot slaaf gemaakten te stimuleren. Uitgerekend in het jaar dat op het Frederiksplein het Paleis voor Volksvlijt zijn deuren opende, werd in Paramaribo De Surinaamse Bank opgericht, met een eerste werkkapitaal van 1 miljoen gulden.

Op dit moment wordt in Amsterdam naar een locatie voor een slavernijmuseum gezocht. Voor de bouw heeft de regering geld gereserveerd. Negen plekken komen in aanmerking. Favoriet lijkt de Kop van Java. Hoewel het Frederiksplein niet behoort tot die negen locaties, is het vergeleken met de winderige Kop van Java een veel logischere en betekenisvollere plaats.

Begin dit jaar trad DNB naar buiten met een groot historisch onderzoek naar de relatie tussen de bank en slavernij. Die betrokkenheid bleek groot. Afgelopen juli heeft bankpresident Klaas Knot daarover spijt betuigd, reflectie en dialooggesprekken gevoerd en beloofd de geschiedenis zichtbaar te maken.

Stralend middelpunt

Door voor de bank, op deze centrale plek in Amsterdam, Sarphati’s geesteskind terug te bouwen en er het slavernijmuseum te huisvesten, zal een stralend middelpunt worden gecreëerd dat tegelijk museum, ontmoetingsplaats en entree tot de bank is, mede door haar te financieren. DNB wordt als toezichthouder geacht na te denken over de toekomst van het geldstelsel. De combinatie van bank en museum kan mede daardoor worden gezien als een oproep tot de vestiging van een duurzame economie met meer ethiek.

Dat het terrein al die jaren is vrijgehouden, mag geen toeval heten. Dankzij de archeologen weten we dat de fundamenten er nog liggen. Alsof de geest van de grote Sarphati nog altijd waakt over deze door de stad niet vergeten maar wel verweesde plek.

Wim T. Schippers, Jos Glansbeek en Zef Hemel, namens de stichting Herbouw Paleis voor Volksvlijt.