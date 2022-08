Opinie: ‘Nieuw coronabeleid is gebaseerd op vrije keuze, maar leidt tot handelen uit angst’

Een coronazelftest. Beeld Getty Images

Coronamaatregelen – een woord dat anno nu met uiterste zorgvuldigheid wordt gebruikt, en al helemaal door de verantwoordelijke minister. Na inlijving van Ernst Kuipers als minister van Volksgezondheid in januari 2022, in wat toch wel betiteld kan worden als Nederlands minst begeerde baan, heeft hij zijn vingers nog niet hoeven branden aan de coronamaatregelen.

Integendeel, Kuipers maakte vorige maand een nieuw coronabeleid bekend – de langverwachte langetermijnstrategie Covid-19. En daarin wordt iedere schijn van het invoeren van coronamaatregelen vakkundig vermeden. In deze strategie zit dan ook een lichte ironie verborgen: om het vertrouwen van de samenleving in de overheid terug te winnen, legt de overheid het vertrouwen juist in de samenleving.

Doe-het-zelfpakket

De overheid neemt een ondergeschikte rol tegenover de vrijheid van de mens. De brokstukken van vertrouwen in de overheid en haar coronabeleid zijn nu de bouwstenen geworden voor de samenleving. Als een doe-het-zelfpakket.

Overkoepelend thema van de langetermijnstrategie is het vertrouwen dat wordt gelegd in de vrije keuze. Dat impliceert dat een vorm van vrijemarktwerking een organische oplossing kan bieden tegen corona. De markt zou als het ware van nature meebewegen met de consument. The Wealth of the Nations van Adam Smith krijgt zo, in coronatijden, een erg letterlijke betekenis – en wordt getekend door dezelfde liberale geestdrift: een waarborging van de vrije keuze.

Die liefde voor de vrije keuze, het grondbeginsel van onze democratie, en het vertrouwen dat erin wordt gelegd is iets moois. Maar waar vertrouwen liefde haar mooiste vorm kan laten aannemen, is het ook dezelfde liefde die blind kan maken.

Want randvoorwaarde voor een wenselijke uitkomst van vrije keuze is wel dat de som van de vrije keuzes voldoende op een lijn liggen met het maatschappelijk belang. En de laatste decennia is duidelijk gebleken dat leunen op vrije keuze lang niet altijd een maatschappelijk wenselijke uitkomst bewerkstelligt.

Eigenbelang

Dat valt grotendeels uit te leggen met een simpel (doch eindeloos complex) woord: gedrag.

Sinds corona is waarneembaar geweest dat ons gedrag vaak wordt gedreven door angst. Bijvoorbeeld de angst om financieel in te leveren. Angst is bij uitstek een emotie die instinctief aanspoort om te handelen uit eigenbelang. Wanneer de samenleving de vrijheid krijgt om zelf keuzes te maken en die keuzes worden gedreven door angst, lijkt het mij onwaarschijnlijk dat die vrije keuze verenigbaar is met een maatschappelijk belang.

Voor de horeca (waarschijnlijk de belangrijkste schakel in de samenleving wat coronabesmettingen betreft) zou keuzevrijheid bijvoorbeeld betekenen dat een restaurant/club/kroeg uit zichzelf de deuren eerder dichtgooit wanneer het aantal IC-opnames oploopt. Hoe realistisch is het om te verwachten dat een horecagelegenheid, na twee zware jaren, de deuren om 22.00 uur dichtgooit? Zeker als de buurman kan besluiten gewoon tot twee uur ’s nachts door te gaan.

Verboden vruchten

Ik weet nog goed hoe ik in de winter van 2021 in de kroeg in Amsterdam zat, toen halsoverkop de muziek en lichten uitgingen. Plots bukte de hele kroeg onder de ramen (de bekende truc van het schoolreisje) toen de politie voorbijreed. Ook zijn er clubs geweest die, terwijl alles verder gesloten was, in het diepst van de lockdown van 2021 besloten om juist feesten te organiseren. Zonder concurrerende clubs werkte dit als wervingsstrategie. Van de populariteit die destijds werd verworven, kunnen tot op heden de vruchten geplukt worden.

De verboden vruchten helaas. Hoe voorkomen wij de oogst daarvan? Misschien is het goed om te kijken naar Aristoteles, vader van onze democratische staatsinrichting. In zijn deugdenethiek hamert hij op moed als een van de vier deugden. Moed kan de steunpilaar zijn die voorkomt dat we uit angst handelen. De regering toont al moed met haar vertrouwen in onze vrije keuze, het is daarom aan ons om angst te vertalen in moed. Het mooie van moed is immers dat die angst niet negeert, maar juist regeert.