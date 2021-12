Opinie: ‘Nieuw beleid voor ongedocumenteerden is niet menselijker’

Demonstranten voerden afgelopen oktober actie voor een permanente verblijfsvergunning voor vluchtelingen. De organisatie We Are Still Here komt op voor ongedocumenteerden die al lang in Nederland zijn maar geen uitzicht hebben op de juiste papieren. Beeld SEM VAN DER WAL/ANP

Zaterdag 4 december las ik in Het Parool dat wethouder Rutger Groot Wassink de Landelijke Vreemdelingen Voorziening (LVV) goed geslaagd vindt in vergelijking tot de Bed-Bad-Broodregeling. Hij benoemt met name het verschil in menselijkheid. Hoe kan het dat de wethouder de LVV als menselijker beschouwt terwijl hij tegelijkertijd midden in de winter en tijdens een pandemie ontruimingsprocedures start om bewoners te dwingen de opvang te verlaten?

Ten tijde van de start van de LVV deed de wethouder mooie beloften. Juist omdat nu alle belangrijke partners – onder meer de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) en de Dienst Terugkeer & Vertrek (DT&V) – aan tafel zouden zitten, zou dit dé kans zijn voor ongedocumenteerde Amsterdammers om, vaak na vele jaren, tot een oplossing te komen voor hun situatie.

Als de wethouder zich beter had verdiept in de problematiek, dan had hij kunnen weten dat zonder een bereidwilliger houding van de IND het voor velen in de LVV een herhaling van zetten zou worden. De vrouw in bovengenoemd artikel kan niet terug naar Eritrea omdat ze geen papieren heeft en de ambassade deze niet verstrekt. Bovendien stelt Amnesty International dat de mensenrechtensituatie in Eritrea ‘tot een van slechtste ter wereld’ behoort. Deze vrouw kan dus geen kant op.

De wethouder stelt dat de vrouw ‘niet voldoende meewerkt’ en de rechtbank noemt de dakloosheid die nu volgt ‘haar eigen keuze’. Het is echter de IND die niet meewerkt om na al die jaren een oplossing te vinden. De wethouder erkent dit overigens ook, dat viel te lezen in Het Parool van 23 oktober 2021.

GroenLinks heeft wederom in haar verkiezingsprogramma staan dat in Amsterdam niemand op straat slaapt. Als Rutger Groot Wassink zijn belofte wil nakomen, moet hij de verantwoordelijkheid nemen en ervoor zorgen dat deze vrouw niet weer tussen wal en schip valt.

Petra Krakeel, Amsterdam