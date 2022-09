Opinie: ‘Niets doen tegen overlast coffeeshops is geen optie’

De keurig gerangschikte sortering van een coffeeshop in de binnenstad. Beeld ANP

De aandacht die in de komende periode aan de overlast en ontregelende gevolgen van het huidige beleid rondom (soft)drugs in onze stad wordt besteed, mag niet bij woorden blijven, maar moet in daden worden omgezet.

Veel buurten in Amsterdam-Centrum maar ook in Zuid en West, ervaren doorlopend overlast van bezoekers van coffeeshops. Amsterdam telt circa 165 coffeeshops, waarvan circa 75 in het centrum. Ter vergelijking: Rotterdam heeft circa 40 coffeeshops, Den Haag 36 en Utrecht 17.

Een groot deel van de niet-Amsterdamse bezoekers van de coffeeshops komt vanwege de laagdrempelige toegang tot cannabis (gemakkelijker dan ‘thuis’) en heeft daarnaast luidruchtig en alcoholrijk vermaak en ‘niet duurzame’ (laagwaardige) consumptie.

De meeste coffeeshops verdienen veel geld. Dat betekent ook dat de huurprijzen rond coffeeshops stijgen, met als gevolg verschraling van het winkelaanbod en vermindering van de cohesie.

Beteugelen

Wij hebben niets tegen coffeeshops. Zij verlenen een service aan Amsterdammers. Deze service heeft ontegenzeggelijk ook een aantrekkingskracht op (buitenlandse) bezoekers die door het tolerante beleid en de ruime aanwezigheid van coffeeshops naar Amsterdam komen. De overlast, grotendeels veroorzaakt door niet-Amsterdammers, moet worden beteugeld. Wij mogen onze stadgenoten niet in de steek laten.

Voor het beteugelen van die overlast bestaat geen eenvoudige of eenduidige oplossing. De driehoek stelt voor om het ingezetenencriterium in Amsterdam te gaan invoeren.

Wij realiseren ons dat dit middel niet het enige alternatief is om de overlast te verminderen en ook geen garanties biedt. Wij weten dat deze maatregel aanvankelijk tot toename van ongewenste straathandel kan leiden. En momenteel is er al veel straathandel die op bijvoorbeeld cocaïne en pillen is gericht.

De driehoek geeft aan bij invoering van het i-criterium meer handhaving in te zetten. Dit zal ook de straathandel in harddrugs inperken. Onderzoek door OIS bevestigt dat 48 procent van de coffeeshopbezoekers – miljoenen per jaar – met het i-criterium niet of minder naar Amsterdam zullen komen. Minder bezoekers is ook een vermindering van de aantrekkingskracht voor ‘kansarme’ jongeren in aan drugshandel verwante activiteiten.

Wij steunen de driehoek om het i-criterium als proef voor enkele jaren in Amsterdam in te voeren. Tegelijk is dit geen afbreuk aan de dienstverlening voor Amsterdammers.

Het i-criterium is een concrete stap naar vermindering van de overlast voor bewoners en ondernemers, verbetering van het winkelaanbod en zeker ook naar minder kansarme jongeren in dit circuit. Wij kunnen de Amsterdammers niet afschepen door weer niets doen.

Bewoners Amsterdam, Bewonersgroep Grachten 9+, Buurtplatform N8W8, Comité Westelijke grachtengordel, Stopdegekte, Vereniging Amstelveldbuurt, Vereniging Voordestad, VVAB (Vereniging Vrienden van de Amsterdamse Binnenstad)