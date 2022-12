Opinie: ‘Niet op gymnasium, maar op brede school is succes verzekerd’

Beeld ANP / ANP

Faiz is een slimme Amsterdammer. Hij zit in 3-havo van een brede scholengemeenschap. Een typische puber, boordevol straathumor en vaak op zoek naar anonimiteit. Op school moet hij kort gehouden worden, maar zolang dat gebeurt presteert Faiz prima. Zijn vader en moeder behoren niet tot de categorie pushende ouders; als Faiz gepusht wordt dan gebeurt dat op school in het team waar men hem kent.

School is een veilige plek, Faiz kent de strakke regels als geen ander. In het deel van het gebouw waar hij les krijgt, daar voelt Faiz zich thuis. Zoals een Amsterdamse puberjongen zich thuis voelt, tussen zijn matties. Na 3-havo zal Faiz wel doorstromen naar 4-havo, maar als hij een 8 gemiddeld heeft dan kan hij naar 4-vwo en als hij drie onvoldoendes scoort dan gaat hij verder op 4-vmbo. In elk geval blijft Faiz op dezelfde school. Succes is daar verzekerd.

Victor is ook een slimme Amsterdammer. Hij zit in derde klas van een categoraal gymnasium, maar het doorakkeren van het Griekse alfabet is niet aan Victor besteed. Hij doubleerde in de tweede klas en nu hij in de derde zit gaat het weer mis. Natuurlijk blijven zijn ouders pushen, maar dat gebeurt vanuit school helemaal niet, integendeel. Victor wordt een beetje een drop-out en als hij aan het eind van klas drie afstroomt, dan heeft Victor de eerste levensles achter de rug.

Hij kreeg altijd les in een sfeer die sterk aan thuis doet denken, maar de puberale Victor wilde echt iets anders. Pedagogische diepgang, dat is bijna een scheldwoord in de gymnasiale docentenkamer. Iedereen doet zijn eigen vak op zijn eigen manier en van een schoolstructuur hoeft geen sprake te zijn. En de taak van de rector is vooral weerwoord geven aan pushende ouders.

Categorale gymnasia mogen dan een bedenkelijke zegen zijn voor de happy few. Maar de meeste leerlingen gedijen het best op een grote brede school waar zij in puberale anonimiteit mogen opgroeien in een structuur die houvast geeft. En pusht als dat nodig is.

Pierre Diederen, leraar natuurkunde in Amsterdam-West, woont in Roermond