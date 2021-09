Opinie: ‘Niet nog meer parkeerplaatsen bij het Diemerpark’

Langs de Oeverzeggestraat sneuvelt groen voor parkeerplaatsen. Beeld Joris van Gennip

In de Oeverzeggestraat op IJburg dreigen negentig parkeerplaatsen te komen voor de sportvelden in het Diemerpark. Het Parool beschrijft in de zaterdagkrant de reactie van de gemeente op dit heilloze plan. Volgens de gemeente hebben de IJburgers altijd de mogelijkheid gehad deel te nemen aan het gesprek en kunnen we nog steeds reageren en deelnemen aan dit proces.

Onze ervaring is geheel anders.

De door medebewoners opgestelde brieven aan diverse wethouders, al maanden geleden verstuurd, zijn nog niet beantwoord en de door ons aangereikte oplossingen belanden meteen in de prullenbak. Het enige teken van leven vanuit de gemeente is een online bijeenkomst in maart dit jaar geweest. Helaas was men vergeten om toestemming voor een geluids­opname aan de deelnemers te vragen, zodat alle informatie over deze bijeenkomst is gewist.

Ook is ons duidelijk geworden dat de plannen al eind 2019 zijn gemaakt, zonder de bewoners van de Oeverzeggestraat hierover te informeren of naar hun mening te vragen. Verder vraag ik me af of de gemeente wel beseft dat de plannen om de waterweg naar de sluis te versmallen tot gevolg hebben dat de prachtige rietkraag, waar ook veel watervogels wonen, zal worden vernietigd.

Inmiddels is door een medebewoner berekend dat de negentig plekken tot ongeveer zeshonderd extra verkeersbewegingen zullen leiden, wat grote gevolgen zal hebben voor de verkeersveiligheid in een kinderrijke buurt. Nog afgezien van het lawaai, de uitlaatgassen en het te hard rijden – ook nu al. De buurt is hier niet op berekend en deze ingreep is een aanslag op het leefklimaat.

En deze rigoureuze ingreep is dus bedoeld om bezoekers van buiten Amsterdam, die het weekend naar de sportvelden komen, een parkeerplek te kunnen geven, omdat (aldus de gemeente) ze anders rondjes gaan ­rijden om een plek te zoeken.

De Oeverzeggestraat is dus het afvoerputje geworden van het wanbeleid van de gemeente, die niet het fatsoen en inlevingsvermogen bezit om het woonklimaat van mens, dier en natuur te respecteren. Ik zou ­zeggen: steun onze petitie en zegt het voort.

Margot van Linge, Amsterdam