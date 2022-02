Opinie: ‘Niet iedereen met overgewicht heeft diabetes, dus houd op met oordelen’

Beeld Getty Images/EyeEm

Niet iedereen met overgewicht heeft diabetes, dus houd op met oordelen

Even een reactie op de heer Van Bodegom (krant van maandag). Niet iedereen met overgewicht heeft diabetes. Ondergetekende heeft overgewicht, sport zeven dagen per week, wandelt binnen de mogelijkheden, eet supergezond. Eet alles biologisch, inclusief vlees en bakt zelf brood – niet uit een machine, maar puur handwerk. Ik kom niet in een snackbar, drink geen frisdrank. Snack niet. Rook niet, drink nauwelijks alcohol (ongeveer een keer per maand één glaasje wijn). Ik kook alleen uitgebalanceerde maaltijden met veel verse groente en weinig koolhydraten, geen potjes, pakjes of blikvoer.

Als het allemaal zo simpel was, en elk lichaam hetzelfde, dan was er geen overgewicht meer. Misschien moet u even wat verder doordenken zonder meteen een oordeel te vellen. Nee, ik kom nauwelijks bij de huisarts, zit dichter bij de 70 dan bij de 60 jaar. Dus niet generaliseren graag. Ik heb, net als mijn man, vijftig jaar fulltime gewerkt, om hiermee uw andere stelling ook meteen maar even onderuit te halen dat alleen minder welgestelde mensen overgewicht hebben. Maar helaas worden we door dit soort uitspraken meteen weer in een hokje geduwd en moeten we vechten tegen een kokervisie die hiermee wordt geventileerd.

Nel van Rootzelaar, Amsterdam

Poetins leger staat inmiddels klaar aan de grenzen van de Oekraïne. Peace for our time?

Op 7 maart 1936 trekt Hitler het Rijnland binnen. Zou Poetin twee weken hebben gewacht met het binnenvallen van de Donbas, dan zou het vergelijk nu al gemaakt kunnen worden. In 1938 volgden de annexaties van eerst Oostenrijk onder het mom van de Anschluss en vervolgens Sudetenland omdat daar ook Duits gesproken werd. “Peace for our time,” had de Engelse minister van Buitenlandse Zaken nog geroepen toen hij na overleg in september 1938 met Hitler uit het vliegtuig stapte.

Nu Poetin de afspraken uit het Minskoverleg, waarvan de inkt nog maar net droog is, aan zijn laars lapt, vraagt de wereld zich af wat zijn volgende stap wordt? Zijn leger staat inmiddels klaar aan de grenzen van de Oekraïne. Peace for our time?

Ernest de Rijk, Amsterdam

De actieradius van mensen met beperkingen die wel kunnen fietsen wordt kleiner

Ik reageer op het opiniestuk van Rogier Noyon in Het Parool van afgelopen maandag. Ik ben zo benieuwd welke bewoners dat nou zijn, die onder het artikel worden genoemd. Laat ik het zo zeggen, mijn belangen zie ik er niet bij staan en met mij vele andere mensen die de fiets nodig hebben omdat ze niet al te ver kunnen lopen en toch graag willen winkelen.

Doordat de metro er is gekomen en alle ondergrondse fietsenstallingen niet toegankelijk zijn voor mensen met beperkingen, die nog wel kunnen fietsen, wordt hun actieradius steeds kleiner. Daar zou ik ook graag aandacht voor willen vragen, naast de bewoners/voetgangers natuurlijk en de mensen die in een rolstoel zitten.

M. Schild, Amsterdam