Opinie: ‘Niet iedere scholier begrijpt een zelftest’

‘Nee, mijn moeder kan de Britse variant niet hebben want ze heeft geen contact gehad met iemand uit uh, Engeland?” Het is een reactie die ik meerdere keren heb gehad. “Juf, kunnen we de persconferentie terugkijken?” Mijn leerlingen kijken daar thuis niet naar, begrijpen het vaak niet. Ze zijn nog niet zo lang in Nederland, zitten op het praktijk­onderwijs en zijn vaak laaggeletterd. De manier waarop het parlement de coronacrisis aanpakt, werkt niet voor deze jongeren.

Toen minister Slob het zelftest-beleid voor scholen aankondigde, was ik met stomheid geslagen. Sinds de meivakantie kunnen docenten zelftesten afhalen. Ik verbaasde me over de vele stappen die je moet zetten om de test goed te doen. Vijftien. Meteen besefte ik: hoe is dit als je de taal niet goed spreekt? Want bij het woord ‘monster’ denken mijn leerlingen namelijk toch echt aan een beest dat heel eng is.

Ik nam de proef op de som, bestempelde mijn leerlingen als proefkonijnen en gaf ze een zelftest tijdens de les Nederlands. Neuzen en handen waren niet schoon of het wattenstaafje zat al in de vloeistof in plaats van in de neus. Dat ging lekker. Opnieuw. Lezen: zie stap 1 – we zitten tenslotte in een Nederlands les.

Woorden zoals procedure, onderdelen en natuurlijk monster worden uitgebreid besproken. Voorgesneden, cassette en druppelaar laat ik achterwege, die woorden gebruik ik niet eens. Gelukkig kan Google Translate tegenwoordig ook naar het Tigrinya (de taal die gesproken wordt in Eritrea) vertalen, anders hadden we een hele dagtaak gehad aan deze opdracht.

Ik doe het met liefde, maar het blijft raar dat ik aan mijn leerlingen moet uitleggen hoe een zélftest werkt. Daarnaast: het is maar een klein voorbeeld uit duizenden teksten van de overheid die ik dag in dag uit simplificeer voor mijn leerlingen.

Daarom ben ik heel blij dat de scholen weer volledig open gaan, zodat ik mijn leerlingen optimaal kan laten leren. Maar er is dus nog aardig wat te doen: zoals brieven en voorlichting ook begrijpbaar maken voor laaggeletterden.

En die QR-code die je leidt naar het filmpje, tja, die zien mijn leerlingen niet eens.

Lotte Bulten, Amsterdam