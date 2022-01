Opinie: ‘Niet geld voor stenen, maar inzet van de buurt is het echte goud’

NV Zeedijk koopt panden in de binnenstad om ze een publieke functie te geven in de strijd tegen overtoerisme. Is het zinvol om gewone Amsterdammers mee te laten investeren? Beeld Jakob van Vliet

Om de toeristische monocultuur te doorbreken koopt Zeedijk NV negen panden in de Amsterdamse binnenstad. Walther Ploos van Amstel stelde afgelopen woensdag in Het Parool dat ook Amsterdammers mee moeten kunnen investeren in het opkopen van panden in de binnenstad.

Hij doet de juiste constatering dat 10 miljoen euro van de gemeente onvoldoende is om in de binnenstad echt te zorgen voor een divers winkel- en horeca-aanbod. Wel is het van belang om het juiste geld aan te trekken voor de juiste vraag.

Er zijn, naast buurtbewoners, genoeg instanties die oren zullen hebben naar deze stabiele belegging. Denk aan filantropische vermogensfondsen. Zo heeft het Oranje Fonds al leningen verstrekt aan Stadsherstel Amsterdam NV met een rente tussen de 2 procent en 4,5 procent. Hier snijdt het mes aan twee kanten. Niet alleen kan Stadsherstel zijn werk financieren, maar met het rendement kan het Oranje Fonds via geefgeld sociale cohesie bevorderen.

Ook meer institutionele beleggers, zoals pensioenfondsen of de Bank Nederlandse Gemeenten (BNG), hoeven niet per se te worden gevreesd. Zolang er op de juiste voorwaarde leningen worden verstrekt, blijft de beslissingsbevoegdheid bij de ideële vastgoedinvesteerder. Eventueel met de door Ploos van Amstel voorgestelde raad van advies of zelfs een raad van toezicht met bewoners.

Invloed voor de buurt

Uiteraard behoort ook het geld ophalen bij bewoners tot de mogelijkheden, zoals het Haagse Stadsherstel NV heeft bewezen met zijn certificaten. Hier zitten wel juridische en praktische haken en ogen aan. Zo heeft de Autoriteit Financiële Markt hoge eisen bij het ophalen van relatief lage geldbedragen bij niet-professionele investeerders.

Maar belangrijker, hebben we kapitaalkrachtige buurtgenoten echt nodig om stenen op te kopen? Of kunnen we de buurt niet beter betrekken door ze invloed te geven bij de beslissingen die door bijvoorbeeld NV Zeedijk worden genomen? Ik zou zelf de buurt niet inzetten om de stenen te kopen, maar om de panden de juiste bestemming te geven.

Dit gebeurt steeds vaker. Een buurtkroeg die door haar stamgasten wordt gered, een boekhandel die wordt voortgezet door de vaste klanten als de eigenaar met pensioen gaat of een antiquariaat dat door de buurt wordt voortgezet. Door niet alleen geld te investeren maar ook af en toe een biertjes te tappen, boeken te kopen of kunst te huren, kan een gemeenschap zo niet alleen financieel eigenaar worden, maar als investeerder, vrijwilliger en consument zorgen dat de leuke, maar niet zo rendabele winkels en horeca behouden blijven voor de buurt. Geld voor stenen is er genoeg, maar geld gepaard met inzet voor de buurt is het echte goud.

Ruben Koekoek, Directeur Social Finance NL en kandidaat-raadslid D66, Amsterdam