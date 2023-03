Opinie: ‘Niet elk internationaal bedrijf hoeft in Amsterdam te staan’

Het Bungehuis, een monumentaal pand aan de Amsterdamse Spuistraat en ooit van de UvA, is nu een vestiging van Soho House met een luxe dakterras met restaurant én zwembad. Beeld ANP

Grote vreugde toen Wouter Bos in 2017 het Europees Medicijnagentschap (EMA) van Londen naar Amsterdam haalde. Een overwinning die past in een trend. Amsterdam werkt al jaren hard om internationale bedrijven en instituties naar zich toe te trekken. In navolging van het door Bos binnengehaalde agentschap, startte de gemeente een programma om het levenswetenschappencluster te promoten.

Nog niet zo lang geleden had Amsterdam een programma om een start-upcentrum te worden. En de meest recente ontwikkeling is dat Amsterdam aantrekkelijker moet worden voor congressen.

Al deze programma’s zijn niet zonder succes. Inmiddels hebben bedrijven als Uber, Netflix en Booking.com grote kantoren in de stad. Volgens adviesbureau Boston Consulting Group (BCG) wil internationaal techtalent liever in Amsterdam wonen dan in Berlijn of Tokio. En in lijstjes van meest aantrekkelijke steden om congressen te organiseren, staat Amsterdam vaak in de top 5. Dit brengt veel welvaart naar de stad. Amsterdam is al jaren de hardst groeiende regio van Nederland.

Keerzijde van internationalisering

Amsterdam zette eerder in op weer een andere vorm van internationalisering. In 2012 begon Amsterdam een campagne om toerisme aan te trekken; vele hotelvergunningen werden vergeven. Ook succesvol: de groei van het toerisme accelereerde en de bouw van hotels schoot omhoog. Geen enkele Europese hoofdstad heeft nu zoveel hotels per inwoner als Amsterdam.

Deze internationaliseringprogramma’s hebben een keerzijde. Voorzieningen voor Amsterdammers maken plaats voor voorzieningen voor de expat of toerist. Boekwinkels en schoenenwinkels worden Nutellawinkels en souvenirwinkels, de kunstgalerie wordt een hotel, het universiteitsgebouw een exclusieve ledenclub voor expats.

Dat laatste gebeurde op de Spuistraat en staat symbool voor de verandering van de stad. Het Bungehuis, een faculteitsgebouw van de Universiteit van Amsterdam, werd in 2015 verkocht aan de exclusieve hotelketen Soho House en is nu enkel toegankelijk voor fors betalende leden, die het gebruiken als ontmoetingsplek, werkplek, sportschool of voor overnachtingen.

Weerslag op de woningmarkt

Maar de internationaliseringsdrang heeft zijn grootste weerslag op de woningmarkt. Expats drukken met hun hoge salaris en loonbelastingkorting de Amsterdammer van de vrije woningmarkt. De consequentie is dat Amsterdammers met een middeninkomen, die geen recht hebben op sociale huur, uit de stad worden verdreven. Amsterdam wordt zo een stad van arm en rijk en niks ertussenin.

ING zette de gevolgen van internationalisering op de woningmarkt op een rij. In 2018 kwamen er zo’n 9600 expats en internationale studenten naar Amsterdam, maar er kwamen maar 5000 extra woningen bij op de vrije huur- of koopmarkt. Dit wordt niet minder erg: een optimistische schatting is dat er zo’n 7500 woningen per jaar bijkomen, waarvan 60 procent voor de vrije huur of koop is. Het aantal expats neemt daarnaast eerder toe dan af.

Amsterdam heeft op veel paarden gewed. Amsterdam moest een levenswetenschappencluster, start-upcentrum, congresstad, toerismeparadijs, techhub en internationale studentenstad worden. Maar wat de stad te bieden heeft is schaars: de huizen, de kantoren, de openbare ruimte. Dat betekent dat, als de stad kiest voor internationale bedrijvigheid en toerisme, het niet kiest voor lokaal ondernemerschap en een toegankelijke woningmarkt.

Het is lastig de trend te keren

Bij toerisme is het besef dat we als stad zo’n aanwas niet aankunnen inmiddels doorgedrongen. Maar dat besef komt laat: het blijkt erg lastig de trend te keren. Ondanks de hotelstop in 2017 worden er nog steeds hotels gebouwd doordat vergunningen jaren geleden zijn afgegeven.

Dat er problemen op de woningmarkt zijn, is ook doorgedrongen op de Stopera. Alleen de huisjesmelker, en niet de expat, krijgt de schuld. De stad probeert de dure woningmarkt toegankelijker te maken door meer middenhuur en sociale huur te bouwen. Dit betekent alleen dat de vrije huur- en koopsector relatief kleiner wordt. En juist hier zijn er problemen. Amsterdammers moeten daar tegen vermogende expats opbieden. De huizenprijzen en huren zullen nog wel even blijven stijgen.

Al die paarden van de gemeente Amsterdam om bedrijvigheid aan te trekken, zijn niet goedkoop. Het programma voor het levenswetenschappencluster kostte 2,4 miljoen euro. Het aantrekken van start-ups, tussen 2015 en 2018, 9 miljoen euro. Voor het aantrekken van congressen betaalt Amsterdam tussen 2021 en 2024 4,2 miljoen euro.

Tekort aan kantoorruimte

De bedrijvigheidsactiviteiten die Amsterdam aantrekt, drukken elkaar ook weg. Wie wil er nog een start-up beginnen in Amsterdam? Een woning is onbetaalbaar en kantoorruimtes zijn al een hotel of een techhoofdkantoor. Dit laat onderzoek ook zien: Amsterdam stevent af op een groot tekort aan kantoorruimte, wat ertoe kan leiden dat ‘Amsterdam werkgelegenheid misloopt, omdat bedrijven zich in andere landen of steden in Nederland huisvesten’.

Als Amsterdam kiest wat het wil zijn, zal dat de stad economisch helpen. De schaarse kantoren kunnen dan gebruikt worden voor de activiteiten die de stad belangrijk vindt. Amsterdam kan nog steeds besluiten in te zetten op het aantrekken van expats en internationale bedrijven, maar dan moet het ook eerlijk zijn: de woningmarkt wordt ontoegankelijk en voorzieningen voor oorspronkelijke Amsterdammers verdwijnen.

Het is niet alleen Amsterdam dat internationalisering van de hoofdstad belangrijk vindt. De rijksoverheid telde 225 miljoen euro neer voor de bouw van het kantoor van het Europees Medicijnagentschap. Het agentschap is van economische waarde voor de Nederlandse economie, maar dat was het ook als het in een andere Nederlandse stad dan Amsterdam had gestaan. Misschien moeten we bedrijven doorverwijzen naar andere steden. Niet alles kan in Amsterdam.