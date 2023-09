Opinie: ‘Niet alleen monumentale grachtenpanden zouden beschermd moeten worden’

Van de ‘kasten van huizen’ in Amsterdam-Zuid moet de monumentale binnenkant beschermd kunnen worden, net als die van panden in de grachtengordel. (Dit huis in de Van Eeghenstraat is niet het huis van de briefschrijver.) Beeld Dingena Mol

Ik groeide op in de Van Eeghenstraat 106. Het verhaal ging dat generaal Van Heutsz daar nog had gewoond. Mijn vriendjes vonden het een ‘kast van een huis’, maar ik vond het gewoon.

Het wás niet gewoon! Een stenen trapje op onder een glazen luifel naar de voordeur. Er was een marmeren hal, met een mooie klikklakdeur, een marmeren gang en nóg een halletje met de kapstok. Daarnaast twee grote kamers en een serre aan de tuinkant. Op deze bel-etage begonnen ook de trappen naar boven, met gladde houten leuningen, om lekker vanaf te glijden.

Beneden waren namelijk de enorme keuken met (alweer) marmeren aanrecht, de voorraadkelder met zuurkoolkist en ijskast (met een ijsblok er in), de bijkeuken die voor de oorlog al was versterkt met dikke houten balken, pilaren en zandzakken om als schuilkelder te kunnen dienen voor ons en de buren. Er was ook de gang waar de fietsen stonden, de stookkelder met een grote cv-ketel en de tuinkamer, die in gebruik was als kinder- en logeerkamer.

De eerste verdieping bevatte vaders studeerkamer, de slaapkamer van vader en moeder, waar je soms wéken met mazelen, rodehond of roodvonk mocht liggen ziek zijn. Dat was makkelijker, omdat het etensliftje vanuit de keuken daar een ‘eindhalte’ had. Daar was een badkamer waar alle broertjes achter elkaar in bad gingen en een groot terrasbalkon (het dak van de serre).

Op de tweede verdieping waren drie slaapkamers, een aparte wc, en een tweede badkamer en een kleine (baby)kamer. De derde verdieping: alweer een badkamer en veel kleine kamers die oorspronkelijk wel voor het personeel bedoeld zullen zijn geweest.

Op alle kamers waren ingebouwde kasten, een wasbak-met- een-kast-er-omheen en onder de ramen een radiator van de centrale verwarming. Je kon er heerlijk verstoppertje-door-het-hele-huis doen en de trappen afzeilen met de kunst zo min mogelijk traptreden aan te raken.

Toen onze familie klein werd, vertrokken mijn ouders naar het verre Nieuw-West en werd het een huis voor heel veel verpleegsters van het Luthers Diaconessenziekenhuis verderop in de straat.

Daarna moest het een advocatenkantoor worden. Alles werd eruit gesloopt ! Muren verdwenen en werden vervangen door dunne steuntjes. Het glazen afdak met jugendstilpilaar werd weggebeiteld. Pal achter de voordeur kwam een ‘handige’ ijzeren wenteltrap. Van de hele keuken- en andere verdiepingen en het trappenhuis bleef niets over; net zo rücksichtslos verging het al het marmer en de Amsterdamse School-betimmeringen van de studeerkamer en zelfs de zolderverdieping met die vele geheimzinnige kamertjes werd één grote holle ruimte.

Het ergste was nog wel dat het kantoor al na drie jaar weer vertrok naar een groter pand. Alles vernield voor een paar jaar kantoorgebruik. Om te janken. Nou, dat deed ik ook, toen een vriendelijke mevrouw me het huis van mijn jeugd nog wel eens wilde laten zien. Het was geen rotte kies! Het was een leuk huis met geschiedenis (spannend in de oorlog!).

Bij monumentale grachtenpanden is de binnenkant beschermd (hoewel daar ook wel de hand mee wordt gelicht).

Voor dit soort maffe ‘kasten’ van huizen in de Willemsparkbuurt, of heel Zuid, zou dat ook moeten gelden.

Flip van den Bergh, Amsterdam