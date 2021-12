Opinie: ‘Niet alleen de moedige oud-burgemeester Ed van Thijn verdient eer’

Beeld Getty Images/EyeEm

Ed van Thijn verdient eer, en Frederika Gepken ook

Wat schreef Frederika Gepken afgelopen donderdag mooi over haar persoonlijke ervaring met Ed van Thijn. Met tranen in mijn ogen deel ik haar beschrijving van een moedig man. Maar niet alleen Ed van Thijn verdient eer, ook de gemeente toentertijd die luisterde naar Frederika en de wethouder naar haar toe stuurde. En op de laatste plaats verdient Frederika zelf ook eer. Ze handelde dapper en daadkrachtig, want in die tijd was men bereid tot actie. Hulde!

Roland van der Grinten, Landsmeer

Coronabeleid

Begrijp u de maatregelen en beslissingen van het kabinet nog? Dat bedrijven bestemd voor primaire levensbehoeften open mogen/moeten zijn ja dat begrijpt iedereen. In mijn belening zijn dat dan supermarkten, groenteboeren, bakkers, slagers en jawel ook drogisterijen en apotheken. Dat is toch voldoende of toch niet? Waarom een drankwinkel wel open en een sigarenwinkel niet? Ik mag wel levercirrose krijgen maar geen longkanker. Is dat het, want alcoholische drank is geen eerste levensbehoefte toch? Waarom traiteurs open en kaaswinkels en winkels die noten verkopen?

Ik zie geen lijn en logica in het beleid net zo min als dat ik het logisch vind dat voor coronapatiënten altijd een ic-bed is gereserveerd. Aan corona mag je niet doodgaan en aan kanker wel, zo ligt het nu. Er worden dus zeker keuzes gemaakt wie wel en wie niet mag blijven leven maar die discussie wordt nergens gevoerd. Ik begrijp de keuzes niet wat of wie wel en wat en wie niet. U wel ? Ik zou zeggen: niet gevaccineerd en wel corona dan even wachten en gelijktijdig de wachtlijst van kankerpatiënten afwerken.

Frans van t Hul, Amsterdam

In het Kunstenplan

In het interview met directeur Alex de Ronde van Het Ketelhuis laat deze weten dat ze daar door de generieke steunmaatregelen en verdere steun van de overheid geen moment in de problemen zijn gekomen. Een enorme pleister op de wonde, aldus De Ronde: “In Amsterdam gingen de steunmaatregelen in de eerste en de laatste plaats naar de instellingen in het Kunstenplan, en daar zitten we sinds jaar en dag in.”

Zo gaat het inderdaad in Amsterdam. En wie het altijd zonder steun van het rijk en de gemeente heeft weten te redden, die kan de boom in.

Carel Helder, Torpedo Theater, Amsterdam

Ongelofelijk

Wat voor ons allen geldt

Geldt niet voor Barneveld

Daar komen zij tezamen

Halleluja ja en amen

Delen met honderden

Hun vreugde en hun nood

En Jezus in het kribje slaat de handjes voor zijn ogen

En schaamt zich ondertussen dood.

Frans van Vuuren, Diemen