Opinie: ‘Niet alleen de boomers en niet alleen de VVD geloofden in de markt’

‘Niet alleen de boomers en niet alleen de VVD geloofden in de markt’

Het zijn niet de boomers die in meerderheid VVD hebben gestemd en erin hebben geloofd dat alles aan de markt moet worden overgelaten, zoals Sima Ghiassi schrijft in haar brief op Het Hoogste Woord van 7 maart. Het is de generatie van haar ouders. En het zijn niet te vergeten haar ondernemende vrienden.

De VVD heeft freelancers namelijk destijds gedwongen tot registratie bij de Kamer van Koophandel en de zzp’ers’ in het leven geroepen. En de zzp’ers wordt wijs gemaakt dat ze ondernemers zijn en VVD moeten stemmen om hun belangen behartigd te krijgen.

Welke belangen? Zo weinig mogelijk belasting betalen. De extra aftrek die zij genieten is bedoeld voor het zelf afsluiten van sociale verzekeringen die zij ontberen, maar dat blijft op grote schaal achterwege. Velen van hen hebben domweg te weinig inkomen. Ze concurreren elkaar naar het minimum.

Kortom, de marktwerking heeft gezorgd voor een ratrace to the bottom’ waar niet te vergeten ook de coalitiepartijen verantwoordelijk voor zijn.

Brigitte Mauermann, Amsterdam

‘Stem groen, maar niet GroenLinks’

Het wordt verkiezingstijd. Wethouder Touria Meliani showt alvast haar daden en laat weten dat ‘er nog veel meer bij’ moet (Het Parool van zaterdag). Als kiezer en inwoner van Nieuw-West stel ik haar de eenvoudige vraag wat er voor prachtigs aan is om de nieuwe Meervaart in de Sloterplas te laten zakken.

Die partij van haar heet toch GroenLinks? Hoe maak je een kiezer duidelijk dat uitgerekend een groene partij dit beleid verzint en zich vervolgens op een meerderheid beroept die elk nieuw theater mooi vindt. Wat er ook zal komen, groen wordt het nooit, want dat is het juist nu. Om maar te zwijgen van de Lutkemeerpolder. Mijn stemadvies: stem groen, maar niet.... M’n notebook weigert van verbazing.

Eric Roodnat, Amsterdam

‘Meneer Tulleners, u leidt onder paranoïde waanideeën’

Bertus Tulleners, docent aan de UvA, ziet vrijwel iedereen als racist als je zijn brief van vrijdag 4 maart leest. Institutioneel racisme zou bijvoorbeeld zijn ingeburgerd en het overheidsbeleid is dat je witte mensen helpt en niet-witte mensen niet, omdat zij niet als mensen gezien worden.

Oekraïners zouden ‘hun huid als paspoort’ kunnen gebruiken, terwijl vluchtelingen met een andere huidskleur, uit het Midden-Oosten, structureel worden ontmenselijkt. En onze rol in de oorlogen in de Balkan, Irak, Afghanistan en Syrië zou ‘onfris’ zijn.

Naar mijn weten hebben we in Irak en Syrië geprobeerd een dictator af te zetten. Op de Balkan hebben we de Serven, die de rest van het voormalige Joegoslavië wilden overnemen, gestopt. En in Afghanistan hebben we de bevolking proberen te beschermen tegen de terreur van IS.

Ik weet niet waar meneer Tulleners zijn paranoïde waanideeën vandaan haalt, maar ik ben blij dat mijn kind geen les van hem krijgt.

Vlado Kollar, Amsterdam