Opinie: ‘Niemand wil grote windmolens in Zuidoost’

Een maand of drie geleden vulde ik nietsvermoedend een enquête in voor de gemeente Amsterdam. Of ik windmolens zag zitten in stadsdeel A of B? Of misschien in C, D of E? Dat kan ik natuurlijk niet beoordelen, ik woon er niet, vraagt u het alstublieft aan de bewoners daar. Het lijkt me toch van niet.

En in mijn eigen stadsdeel? Nee, natuurlijk niet! Deze zelfde enquête moet nu blijkbaar het draagvlak voor windmolens in Amsterdam aantonen. Het was een onderzoek met suggestieve vragen en bovendien een onderzoek dat inwoners tegen elkaar opzet. Als deelnemer zag ik natuurlijk van mijlenver aankomen dat je vooral niet moet aangeven dat windmolens welkom zijn in je eigen stadsdeel en dat je vooral positief zou moeten reageren op andere plaatsen in de stad. Op die manier kan de vraagsteller natuurlijk gemakkelijk beweren dat er draagvlak is voor windmolens op een of meer plaatsen in de stad. Het onderzoek is dus suggestief en polariserend en totaal onbruikbaar als bewijs voor draagvlak.

Mijn wijk, Gein 3, hangt inmiddels vol met de actieposters van Wind­alarm: dus tégen de komst van de turbines. Alle voorbijgangers, wijkbewoners en wandelaars die ik op straat en in het park spreek, zijn tegen de windmolens. Op de lokale sociale media gaan filmpjes, onderzoeksresultaten en petities rond tégen de komst van windmolens. Noem dat maar draagvlak.

De gemeente suggereert een draagvlak dat er niet is, nergens. Niet op IJburg, niet in Noord, niet in Schellingwoude, en niet in Zuidoost. Overal komen ongeruste Amsterdammers in actie tégen de windmolens en tégen hun eigen gemeenteraad.

Beste burgemeester, geachte wethouders, raadsleden, dit is toch niet wat Van der Laan bedoelde toen hij ons opriep ‘lief voor elkaar’ te zijn? Zo ga je niet met je burgers om. Sla onze mening niet in de wind! (En bouw die windmolens op zee.)

Mark Bakker, Amsterdam Zuidoost