Opinie: ‘Net als AI-ontwikkelaars nu, waarschuwde Oppenheimer pas achteraf voor de gevaren van z’n geesteskind’

De eerste couppoging in een westerse democratie sinds de Tweede Wereldoorlog – de bestorming van het Capitool – had misschien niet plaatsgevonden als Facebook eerder had ingegrepen. Beeld Brent Stirton/Getty Images

Er is al veel geschreven over de film Oppenheimer. Het verhaal van de hoofdpersoon is helaas weer actueel door de nucleaire dreiging. Er is nog een andere reden waarom het verhaal van de ‘vader van de atoombom’ weer relevant is. Ook nu maken we de uitrol mee van technologieën die de wereld op z’n kop zetten, zonder dat er consensus over is of we daarop zitten te wachten.

Wat me opviel in het verhaal van Oppenheimer is dat hij de uitvinding van de atoombom als een onafwendbare toekomst zag. Maakt hij daarmee zijn eigen rol niet onnodig klein? Het doet ook denken aan hoe muziekproducent Rick Rubin in zijn gids voor creativiteit The Creative Act het maakproces van artiesten beschrijft. Zij zien zichzelf vaak als vroedvrouw van een lied, het ‘kanaal’ waardoor een nieuwe uiting de wereld vindt. Een lied of bom als onafwendbare toekomst, de bedenker als middel.

Gevaren van de atoombom

In de film waarschuwen de uitvinders van de atoombom voor de gevaren ervan. Net zoals nu gebeurt bij kunstmatige intelligentie: ontwikkelaars noemen AI een wezenlijke bedreiging voor de mensheid. Het gebeurt niet vaak dat uitvinders voor hun geesteskind waarschuwen.

Er is nog een andere, akelige overeenkomst. Toen Oppenheimer na de oorlog waarschuwde voor de gevaren van de bom, waren er al meer dan 200.000 mensen omgekomen in Hiroshima en Nagasaki. Ook AI-prominenten als OpenAI-ceo Sam Altman en voormalig Google-ceo Eric Schmidt waarschuwen voor de toekomstige risico’s van AI, terwijl er alleen al in Nederland duizenden mensen de dupe zijn van racistische algoritmes die gebruikt worden om op toeslagen, studiefinanciering of uitkeringen te controleren. De uitvinders van de bom en AI blijven waarschuwen voor een toekomstige tsunami, terwijl nu al hele steden onder water staan.

Overigens is het maar de vraag of AI een wezenlijke bedreiging vormt voor de mensheid. Trouwcolumnist en informaticus Ilyaz Nasrullah zei er het volgende over in Nieuwsuur: “Er is geen technologisch pad naar AI dat een existentieel risico vormt voor de mensheid. Dat is een sciencefictionscript.”

Ethische discussies

Begrijp me niet verkeerd: het is goed dat er eindelijk ethische discussies worden gevoerd over nieuwe technologie. De wereld had er heel anders uitgezien als die discussie niet alleen gevoerd was bij massavernietigingswapens, maar ook bij massaverbindingswapens.

Ik heb het natuurlijk over Facebook. Facebook-ceo Mark Zuckerberg groeide op nog geen 50 kilometer afstand van Oppenheimers geboortegrond op in een vergelijkbaar milieu. Net als Oppenheimer zou Zuckerberg de wereld voorgoed veranderen. Want net als de atoombom, bleek Facebook gevolgen te hebben die de bedenkers niet konden voorzien. Dat klinkt dramatisch of overdreven, maar dat is het allerminst.

Eenzaamheid, zelfmoord en zelfverminking namen flink toe onder pubers sinds sociale media als Facebook en Instagram op smartphones beschikbaar werden. De eerste couppoging in een westerse democratie sinds de Tweede Wereldoorlog – de bestorming van het Capitool – had misschien niet plaatsgevonden als Facebook eerder had ingegrepen.

Sterker nog: Trump zou zelfs niet verkozen zijn (en de brexit niet gebeurd) als Cambridge Analytica geen Facebookdata verkocht had aan kwaadwillende partijen. Er valt weinig te vergelijken met het leed van een atoombom. Toch valt Facebook zelfs massamoord aan te rekenen. De genocide van moslims in Myanmar had wellicht voorkomen kunnen worden als het platform meer had geïnvesteerd in contentmoderatie in landen die commercieel minder interessant zijn. Maar ja, aandeelhouderswaarde.

Laconieke instelling

Wie cynisch is, ziet in Oppenheimer een voorbode van de afgelopen decennia, waarin start-ups handelden vanuit het motto ‘go fast and break things’. Of het nou om de taxisector (Uber), nieuwsmedia (Facebook) of het monetaire stelsel (cryptovaluta) gaat: oprichters van ‘disruptieve start-ups’ leerden om achteraf excuses aan te bieden in plaats van vooraf om toestemming te vragen.

Diezelfde laconieke instelling toonde X-directeur Elon Musk (voorheen Twitter) toen hij geen zin had om stukken te overhandigen aan de Senaat die onderzoek deed naar de bestorming van het Capitool op 6 januari 2021. Het rechtssysteem, de overheid, democratie en alle andere kwetsbare fundamenten van onze beschaving zijn alleen nog maar een sta-in-de-weg.

Het is dan ook de vraag of er over zestig jaar een even genadige film over Zuckerberg gemaakt wordt als nu over Oppenheimer.

Aaron Mirck is spreker en schrijver over technologie en auteur van het boek Niet appen tijdens het eten. Beeld -