Opinie: ‘Nee, Noord moet niet worden verdedigd, Massih Hutak. Hooguit tegen misplaatste nostalgie’

Ik woon sinds 2019 in Amsterdam-Noord in een van de grote flats langs de Noord/Zuidlijn. In totaal woon ik ongeveer tien jaar in Amsterdam en m’n beide ouders zijn er opgegroeid. Ik vertel dit, omdat columnist Massih Hutak mij het gevoel geeft dat ik me moet rechtvaardigen. Amsterdam-Noord is namelijk vooral van hem.

Het irriteert me hoe de gemeente zijn oor naar hem laat hangen, terwijl Hutak geen inzicht heeft in stadsontwikkeling.

De gemeente maakte onlangs officieel nieuwe plannen bekend, waar Hutak een belangrijke rol in speelt. Hij wil de bowlingbaan een tweede kans geven met een kleine opknapbeurt. Wat dacht je van een vierde kans? Het gebouw staat er al meer dan een decennium langzaam weg te kwijnen. Het was nooit een gebouw dat het waard is om gered te worden. De coöperatie die het zou moeten leiden gaat het zelf financieren. Het lijkt me sterk dat het dat afdoende kan. Het is niet voor niets dat de gemeente het al sinds jaar en dag op de slooplijst heeft geplaatst.

Dankbare gebruikers

Naar alle waarschijnlijkheid gaat dit plan ertoe leiden dat de bowlingbaan er nog jaren staat te vervallen voordat de gemeente zelfverzekerd genoeg is om zijn eigen beleid door te zetten. Tegen die tijd heeft de gemeente al een stukje fel begeerd vastgoed tegen een symbolisch bedrag verkocht aan een belangengroep die zich in de kijker heeft gespeeld. Gebruik dat geld liever voor extra voorzieningen waar echt vraag naar is.

Mensen vanuit alle lagen van de bevolking maken dankbaar gebruik van de metro, het park, de skatebaan en de atletiekbaan. Net zoals het Noorderparkbad en het binnenkort vernieuwde Noorderpark. Dit zijn allemaal voorbeelden van succesvolle stadsvernieuwing die de gemeente vertrouwen zou moeten geven.

Ontluikende sfeer op Buikslotermeerplein

Noord heeft volgens Hutak behoefte aan een buurthuis en ‘verhalenhuis’. Ik ben persoonlijk blijer met zoiets als de bioscoop. Afgaande op hoeveel mensen het uit de buurt trekt, ben ik niet de enige. In de jaren dat ik er woon, zag ik in de avonden zowaar iets in de richting van een sfeer ontstaan op het Buikslotermeerplein. De buurt heeft er eerder baat bij dat deze ontluikende sfeer zich doortrekt met meer horeca of uitgaansgelegenheden. Dat hoeft echt geen grote keten te zijn. Liever niet zelfs. Als dat niet mogelijk is, zie ik op de plek van de bowlingbaan liever meer park.

Wat is het volgende? Gaat Hutak er een stokje voor steken als wij de flat waarin ik woon willen moderniseren? De slecht onderhouden flats zijn immers een mooie coulisse voor rapvideos. Het heeft zo’n fijne authentieke achterbuurtsfeer. Nee, Noord moet niet worden verdedigd. Hooguit tegen misplaatste nostalgie. Het moet worden opgeknapt.

Jurgen Tonneyck, Amsterdam