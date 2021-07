Opinie: ‘Nee hoor, geen woord over het slavernijverleden’

Op deze plek verzamelen we ingezonden brieven van lezers van Het Parool. Zelf een bijdrage leveren? Lees hier hoe u een brief of opiniestuk instuurt.

Slavernijverleden

Nog maar kort geleden was er het ‘historische’ moment dat burgemeester Femke Halsema namens de gemeente Amsterdam en een lange rij van haar bestuurlijke voorgangers excuses maakte voor het slavernijverleden.

Daar is niets van te merken in het welkomstwoord van de nieuwste I Amsterdam City Guide. Met het doel de toerist en expat met de dikke beurs binnen te halen en tot het uitgeven van euro’s te bewegen, wordt in het welkomstwoord vanzelfsprekend als eerst aandacht besteed aan de pionierende handelsgeest van Amsterdam.

Er valt te lezen dat ‘diversity and social inclusivity have been intrinsic to Amsterdam’s character as far back as the 17th century’. We hadden dus toch een inspirerende, smetteloze Gouden Eeuw waarin zwarte en witte burgers gezellig bij elkaar op de thee kwamen?

De burgemeester zelf heeft op de pagina’s daarna nog de kans gekregen in een persoonlijk interview deze omissie te herstellen. Maar nee hoor, geen woord over het slavernijverleden van de stad. Ze had in haar afsluitende persoonlijke tips aan de toerist dit onderwerp toch kunnen toevoegen? Op verschillende inspirerende plekken in Amsterdam wordt aan het slavernijverleden aandacht besteed.

Zoals altijd verovert de VOC-mentaliteit geniepig de hearts & minds van Nederlandse politici die een machtspositie hebben weten te bemachtigen. Hopelijk kan de gemeente in de voorbereiding van het 750-jarige verjaardagsfeest van onze mooie stad in 2025 wel een manier vinden om gezellige, commerciële evenementen af te wisselen met het wat serieuzere gezicht van Amsterdam.

Het zou zo maar kunnen dat de hedendaagse toerist – die veel euro’s kan spenderen – transparantie best weet te waarderen.

Marc Ronteltap, Amsterdam

Excuses Rutte

Het commentaar van een ‘gewone’ Nederlander op de excuses achteraf van Rutte en De Jonge voor hun mislukte coronabeleid was doorgaans iets als: “Ze snappen er niks van.” En zo is het waarschijnlijk ook, helaas.

Onze regeringsleiders zijn veel te veel naar binnen gekeerd en bezig met hun eigen positie. Van gewone mensen hebben ze echt steeds minder verstand, met het ene na het andere drama tot gevolg. Dat dringt zelfs door tot de buitenlandse pers.

Moeten wij, gewone burgers, de beleidsmakers in Den Haag maar links laten liggen en samen de krachten bundelen tegen bijvoorbeeld de klimaatverandering? Het zal verrassend eenvoudig blijken.

Dit is geen oproep tot burgerlijke ongehoorzaamheid, maar tot gezamenlijke betrokkenheid. Met dank aan Herman Tjeenk Willink.

Joke Dijkstra, Amsterdam

Lips

Weer een messcherpe analyse van Han Lips, nu over Zomergast Floris Alkemade. Elk woord was raak, veel meer nog dan Alkemade is hij de echte taalvirtuoos, maar dan wel eentje met passie en liefdevol Amsterdams cynisme. Zeg maar humor.

Het Parool mag trots zijn op zo’n dagelijkse topper.

Andre van Stigt, Amsterdam

‘Moorden hoort bij bedrijfsvoering drugsmarkt’

Criminelen ondermijnen de rechtsstaat? Zo zien zij dat zelf niet, geloof ik. Zij hebben hun eigen ‘staat’ kunnen creëren omdat er afnemers voor hun producten zijn.

Iemand die dat verdienmodel dwarsboomt, vermoorden ze gewoon. Dat hoort bij hun bedrijfsvoering. Voor drugs is simpelweg een markt onder alle lagen van de bevolking. Daarom gaan er in die markt miljarden om.

Van het Nederlandse uitgaanspubliek zegt 53,9 procent wel eens ecstasy gebruikt te hebben en 38 procent amfetamine. Nog altijd 26,6 procent van het uitgaanspubliek gebruikt cocaïne en vindt dat er gewoon bij horen, volgens de Nationale Drug Monitor 2020.

Sta je met veertig mensen in de kroeg, dan kun je dus tegen ongeveer tien zeggen: het is jouw geld waarmee criminelen liquidaties bekostigen. Ook die van Peter R. de Vries.

Rolf Deen, Heemskerk

‘Overlast is niet vreemd, want water kan geen kant meer op’

Dat regenwater geen kant meer op kan is op zich niet vreemd. Elk stukje groen wordt bebouwd en elke tuin wordt betegeld. Niet alles is alleen maar af te wentelen op klimaatverandering. Nadenken en de stenen uit de tuin halen, heeft zeker invloed.

Ook de gemeente Amsterdam moet de hand in eigen boezem steken. Elke groenstrook wordt hier volgebouwd. Water kan geen kant meer op.

Zie in Limburg wat voor gevolgen het heeft als je ook de uiterwaarden volbouwt. De inwoners zijn de dupe. Als ieder zijn verantwoordelijkheid neemt, kan de wateroverlast misschien beperkt blijven.

Diep triest om te zien dat mensen nu alles kwijt zijn. Voorkomen kan men het niet, maar probeer het als overheid in elk geval te beperken.

Ik wens de gedupeerden heel veel sterkte.

Nel van Rootzelaar, Amsterdam

‘Black Lives Matter heeft over Cuba geen historisch besef’

Als groot liefhebber van Cuba volg ik met veel interesse de laatste ontwikkelingen aldaar. Na 60 jaar dictatuur gaan zo veel inwoners de straat op gaan om te protesteren tegen de meedogenloze onderdrukking van een militair bewind dat het zijn weerga niet kent.

Deze machthebber heeft de maatschappij volledig in zijn greep. Dan te zien dat een groot deel van de bevolking eindelijk haar stem laat horen en niet meer bang lijkt te zijn, geeft mij hoop voor de toekomst.

Als ik dan lees dat de Black Lives Matterbeweging (BLM) de kant kiest van de Cubaanse machthebbers en de protesten louter toeschrijft aan de Amerikaanse blokkade dan heeft die beweging zich voor mij in één klap helemaal gediskwalificeerd. Haar opstelling geeft blijk van weinig historisch besef en weinig inzicht in wat daar gaande is.

En wat Cuba betreft: Patria y Vida! (vaderland en leven!)

Daniel de Jong, Amsterdam

‘EU-klimaatpakket: verbied alle cryptomunten’

Met het ‘omvangrijke en ambitieuze’ klimaatpakket van de EU worden een groot aantal verregaande maatregelen genomen om de uitstoot aan broeikasgassen al in 2030 met 55 procent te verlagen.

Naast de ontwikkeling van alternatieve energiebronnen is daarbij het besparen van energie de belangrijkste factor. Alles en iedereen zal hier aan mee moeten doen en iedereen zal dit ook fors gaan voelen in zijn of haar portemonnee.

Voor de toekomst van onze kinderen en onze mooi planeet wil ik hier zeker aan meedoen. Máár… de allereerste maatregel die genomen moet worden, is het verbieden van alle cryptomunten! Het effect van al onze klimaatinspanningen gaat namelijk volledig verloren aan het extreme energieverbruik dat gepaard gaat met het minen van de bitcoin en zijn vele eveneens nutteloze broertjes.

Wordt hier geen halt aan toe geroepen, dan krijgt het gezegde ‘dweilen met de kraan open’ een geheel nieuwe dimensie.

Jaap Bijma, Sneek

‘Organiseer een benefietavond voor Limburg op nationale televisie’

Na de beelden van de verwoestingen in Limburg door het wassende water, en de wetenschap dat de meeste getroffen burgers de schade niet geheel vergoed krijgen, lijkt het mij op z’n plaats om een benefietavond te organiseren op nationale ­televisie.

Het is nu de tijd voor alle BN’ers om solidair te zijn met het gewone Nederlandse volk. Maak je hard voor een avondvullend programma, zodat er zo veel mogelijk geld wordt opgehaald.

Steun je getroffen landgenoten.

Mado Louiszoon, Amsterdam

‘Koning, ik wens u een fijne vakantie’

Fijne vakantie, koning. Het zal u niet ontgaan zijn dat er een motoragent is doodgereden. Of dat er een vreselijke moord plaatsvond, op ­Peter R. de Vries. En dan is er nog de verschrikkelijke ramp in Limburg.

Toch, na een bezoek aan Limburg, en een fotoshoot waarbij liefelijk ­gelachen werd, bent u vertrokken naar Griekenland.

Ik wens u een fijne ­vakantie. Wij redden ons wel.

Petra de Graaf, Amsterdam

‘Stadsdeelbestuurders gedragen zich als politici’

Ik wil graag reageren op de ingezonden brief van de heer Visser in Het Parool van afgelopen donderdag.

Fijn dat de heer Visser, een politicus, zo tevreden is over de ontwikkeling van het bestuur van de stads­delen. Wel jammer dat we daar als bewoners zo weinig van merken.

De stadsdeelcommissie in Zuidoost is onzichtbaar en beantwoordt geen brieven of vragen van bewoners. Er wordt vergeten dat de stadsdeel­bestuurders gewoon ambtenaren zijn, niet gekozen, al gedragen ze zich als politici.

Dus wat is er terechtgekomen van de invloed die betrokken bewoners zouden moeten hebben op het beleid in hun stadsdeel? Ze zouden ge­vraagd en ongevraagd advies moeten kunnen geven? De invloed van politieke partijen zou teruggedrongen worden?

Destijds waren er veel aanmeldingen van actieve bewoners. Maar toen de politiek bedacht dat er voornamelijk politici in zouden moeten zitten en daarvoor de reglementen aanpaste, haakten bijna alle bewoners weer af. Let wel: er waren destijds ruim 200 bewoners op de informatieavond afgekomen. Ik ook.

Dus hoezo, het gaat de goede kant op?

Yolanda Grift, Amsterdam

‘Wanneer gaat de gemeente bootwrakken aanpakken?’

Als ik mijn auto fout parkeer dan wordt deze weggesleept en kan ik deze voor bijna 400 euro weer ophalen. Als iemand een, veelal, wrakkig bootje in de Amsterdamse grachten stalt en geen jaarlijks vaarvignet (belasting) betaalt dan kan dit ongestraft.

Alleen bijna gezonken bootjes vormen een gevaar en worden soms weggesleept. Wanneer gaat de gemeente Amsterdam dit aanpakken?

Ik begrijp dat het wegslepen van duizenden bootjes een enorme klus is, maar wellicht dat er bij handhaving veel bootbezitters tot aanvraag van het vaarvignet zullen overgaan of hun bootje zelf verwijderen.

Marcel van Keken, Amsterdam

‘Handhaving: focus toch liever op coronamaatregelen’

Het is fantastisch om te zien dat de terrassen en cafés weer open zijn en de stad zijn oude levendigheid terugkrijgt. Maar met grote verbazing wandel ik door de stad, want waarom wordt er door de gemeente Amsterdam in alle horecagelegenheden niet gehandhaafd op de 1,5 meter afstand, terwijl dit juist nu cruciaal is? Het is immers bewezen dat door het loslaten van die regels het aantal besmettingen massaal is toegenomen.

Als directeur van twee grote hotels in Amsterdam doe ik er alles aan om de 1,5-meterregel in acht te nemen omdat de veiligheid en gezondheid van onze gasten en medewerkers op de eerste plaats staat.

Dit kost onze hotels duizenden euro’s per dag. Daar ben ik niet blij mee, maar liever dit dan straks weer met zijn allen terug naar strenge maatregelen, met ook financiële consequenties en banenverlies.

Het stoort mij mateloos dat het handhavingsbeleid van de gemeente Amsterdam blijkbaar niet is gefocust op de coronamaatregelen. Maar een hotelgast die nét iets te lang op een laden-lossen plek staat voor het hotel, wordt direct door twee handhavers streng beboet. Dat heeft dus wél de prioriteit. Het is de wereld op zijn kop!

Kies liever voor maatregelen die de samenleving écht raken. En doe wat goed is voor jongeren en ook voor ouderen. Want zij zijn hiervan nog het meest de dupe.

Besturen en handhaven vanuit wijsheid vergt kracht. Dit missen wij in Amsterdam.

Roberto Payer, directeur Waldorf Astoria Amsterdam en Hilton

‘Steeds strenger straffen op drugsbezit werkt averechts’

Graag wil ik reageren op de brief van Hassan Nawar afgelopen zaterdag in Het Hoogste Woord. Hij heeft het over een failed state, maar wat denkt hij over legalisering van een grote groep drugs die op de softdrugslijst horen zoals xtc, paddo’s en andere geestverruimende middelen?

Het is mij veel te makkelijk om drugsgebruikers de schuld te geven van dit wanbeleid van onder andere CDA en VVD met Grapperhaus voorop. Strenger straffen en doorpakken? Dat doen we al jaren – sinds Amerika the war on drugs begon. (Kijk eens hoe daar nog steeds oxycodon wordt uitgegeven, wat hier ook steeds vaker wordt gebruikt.)

De zwaarste verslavingen zijn alcohol en sigaretten, van mij hoeven deze niet verboden te worden maar kijk maar eens hoe daarmee wordt omgegaan. Ons softdrugsbeleid heeft veel navolging gekregen, en terecht, en ons harddrugsbeleid moet niet strenger worden maar juist menselijker zoals het oorspronkelijk was. Steeds strenger straffen werkt averechts en brengt jonge mensen in de gevangenis met alle gevolgen die je niet wilt zoals maatschappijontwrichting!

Sjaak Drijver, Amsterdam

‘Waarom heeft het Martin Luther King Park nog altijd geen naamsvermelding?’

Als inwoner van de Rivierenbuurt zie ik al jaren het ontbreken van een naamsvermelding bij het Martin Luther King Park. Het park heeft vele ingangen maar bij elke ingang ontbreekt de naam van Martin Luther King.

Een grote nalatigheid vond ik en in juni 2014 stuurde ik een email aan stadsdeelvoorzitter Sebastiaan Capel (D66) met het voorstel om een zichtbare naamsvermelding aan te brengen. Het gaat immers om Martin Luther King, een icoon uit de 20ste eeuw met een gedachtegoed dat nog springlevend is in een buurt waar lanen zijn vernoemd naar Kennedy, Churchill en waar ooit Anne Frank woonde. Allen grote iconen. Hij vond het een prima idee en zou mij op de hoogte houden van de ontwikkelingen. Ik was blij, had het gevoel dat het nu snel goed zou komen.

Inmiddels is het 2021, zeven jaar na het initiatief en er is nog steeds geen naamsvermelding van het Martin Luther King Park zichtbaar. De afgelopen jaren informeerde ik elk kwartaal per email over de voortgang van het project. Elke keer werd mijn email door een andere persoon beantwoord en elke keer duurde dat twee tot drie maanden.

Teleurstellend en triest om te constateren dat dit onderwerp geen prioriteit heeft binnen het stadsdeelbestuur van Zuid, waarvan het vakgebied van de voorzitter stadsgeografie is en waar de naamsvermelding van het Martin Luther King Park natuurlijk al 50 jaar geleden had moeten plaatsvinden!

Rob Peter, Amsterdam

‘Waar was de echte spijt van Rutte?’

Wat is de waarde van de excuses die Mark Rutte en Hugo de Jonge alsnog hebben aangeboden voor het gevoerde coronabeleid?

Ik heb er met veel belangstelling en concentratie naar gekeken. Met als conclusie: het leek op een min of meer tegemoetkomen aan de mening van Diederik Gommers dat Rutte en De Jonge eerder tijdens de persconferentie ‘sorry’ hadden moeten zeggen voor dit beleid.

Waar was de echte spijt? Het besef van wat velen door dit domme beleid moeten meemaken?

Van deze excuses werd ik warm noch koud.

Joke Dijkstra, Amsterdam

‘Wachten op de QR-code, we worden er wappie van’

Al onze medewerkers zijn op dit moment in gesprek. Wij staan u zo snel mogelijk te woord.’ Het riedeltje van de GGD klinkt eindeloos door de telefoon.

Het is de zoveelste poging om een QR-code te krijgen. Uren wachten en door een antwoordapparaat wordt me aangeraden om op een later tijdstip terug te bellen. Dat doen we ook uren achter elkaar.

Telkens hetzelfde deuntje, totdat er iemand zich daadwerkelijk meldt met: “Waarmee mag ik u van dienst zijn?”

De vakantie komt eraan en met een waarschijnlijk te ingewikkeld geval voor de andere kant van de lijn is de verbinding al vier keer verbroken. Gewoon opgelegd of de ‘medewerker’ is niet bij machte de benodigde informatie bij elkaar te krijgen waardoor een automatische doorverwijzing naar een ander nummer, terug in de wachtrij, volgt.

Onze zoon wil naar Portugal. Heeft corona gehad in Brussel waar hij studeert. In Nederland heeft hij daarna een vaccinatie gekregen en probeert sindsdien zijn QR-code op zijn mobiel te krijgen.

Het is wat lastiger om alle gegevens bij elkaar te krijgen. Dat begrijpen we. Maar met nog een paar dagen voor de geplande reis voor de boeg en na al een week bellen zonder resultaat zinkt hem de moed in de schoenen.

Als eindelijk een medewerker opneemt en ‘het geval’ voor de zoveelste keer is uitgelegd, wordt er niet opgehangen en is er geen doorverwijzing. Hij krijgt de ‘verzekering’ dat de code er binnen twee dagen opstaat. Maar dat is niet meer dan de belofte die een aantal dagen geleden ook is gedaan.

Als dit de gang van zaken is bij de GGD, dan vliegt ons vertrouwen de deur uit en worden wij ‘wappie’ van wanhoop.

Paul van den Aardweg, Lisse

‘Zorgmedewerkers: neem je verantwoordelijkheid’

Vorig jaar is mijn moeder door een van de medewerksters (ik weet zelfs door wie ze is besmet) van haar zorginstelling besmet met het coronavirus. Mijn moeder woonde op een gesloten afdeling met vijf medebewoners. De helft heeft het niet overleefd. De bewoners zijn doodziek geweest en door een gebrek aan personeel zijn ze een vreselijke eenzame dood gestorven. Toen ik vroeger voor de klas stond, moest ik jaarlijks de mantouxprik halen tegen tuberculose. Zo niet, dan mocht ik niet werken. Ik wil maar zeggen: neem je verantwoordelijkheid.

Zita Meijer, Amsterdam

‘Hoe kan iemand voorstander van biomassa zijn?’

In reactie op het stuk over biomassa in Het Hoogste Woord van afgelopen woensdag: ik ben het met alles helemaal eens. Ik was verbaasd, toen ik las dat Timmermans een voorstander van biomassa is. Het is onvoorstelbaar dat er nog iemand een voorstander kan zijn van de biomassa. Ik kan alleen maar concluderen dat de heren Timmermans en Samsom er alleen maar zitten voor hun eigen gewin: links lullen, rechts vullen.

Het klimaat interesseert ze helemaal niets. Als er een gevangenisstraf op komt voor dit soort praktijken, is het zo over. Dat is de enige remedie.

Koge van der Woude, Amsterdam

‘Geen vakantie, bedankt!’

Ik had me erop verheugd om in augustus eindelijk naar Gerona te kunnen vliegen. Dat ging verleden jaar niet door. De besmettingen daalden en ik heb twee keer een vaccin in mijn lijf. Nederland werd geel en zelfs stukje groen.

In één week is dat tenietgedaan door absurde besluiten, zonder advies in te winnen van mensen die weten hoe ze evenementen moeten organiseren. En door gesjoemel met QR-codes, wat ik vier weken geleden al op mijn boerenklompen aan kon voelen. We zijn terug bij af.

De jeugd kunnen we het niet eens erg aanrekenen: het deel van de hersens dat besluiten kan nemen is pas rond het 25ste jaar volgroeid. En na één Janssenvaccin konden ze toch gaan dansen? Ik ben nu echt woedend en zou willen schreeuwen: ‘Meneer de president: slaap zacht! En bedankt!’

Renee Brokmann, Amsterdam

‘Leuk alternatief voor penalty’s’

Nils Lambalk vindt de EK-regel om een wedstrijd bij een gelijke stand te beslissen via vijf maal schoppen vanaf elf meter maar niks. Ik ben het helemaal met hem eens en heb al een veel betere oplossing: bij een gelijke stand na 90 minuten eerst een kwartier verder met negen tegen negen man (helemaal leuk als de tegenstander mag kiezen wie er afvallen).

Als er na 15 minuten geen winnaar is: verder met zeven tegen zeven. Is er dan na 120 minuten nog steeds geen winnaar: vijf minuten vijf tegen vijf zal zeker volstaan. Zo niet: nog vijf minuten drie tegen drie. Als er dan na 130 minuten geen winnaar is: golden goal van de keepers tegen elkaar. Geen toss. Bal op de middellijn en hollen maar.

Gijs Hoen, Amsterdam

‘Alleen de daders zijn beter geworden van het bezuinigen op de politie’

Helaas moest ik deze week de hulp inroepen van de politie. Mijn moeder van 89 jaar was flink in een babbeltruc getrapt. Telefoon, pinpas en bijbehorende codes, allemaal meegegeven aan de vriendelijke, zo betrouwbaar uitziende man, die zelfs een kwartier in de huiskamer had gezeten.

De politie kwam en was vriendelijk, begripvol en behulpzaam. Diezelfde avond kreeg ik nog twee keer een opvolgend telefoontje van de agente. We konden al aangifte doen. En dan de ontnuchterende woorden: “Het zou het beste zijn om nu door te pakken, maar we hebben niet genoeg personeel. De nodige collega’s zijn al naar huis. Er zijn maar twee auto’s voor meerdere bureaus. Sorry. ”

Toen ik een tijdje terug door twee scooterjongens, uit op mijn tas, van mijn fiets was getrokken, ging het net zo. Toen kon ik zelfs pas na drie weken aangifte doen. Te druk.

Ik vind het vreselijk dat er zó bezuinigd is op de politie dat alleen de daders er beter van zijn geworden. Ik vond het erg voor mezelf en vind het erg voor mijn moeder maar vind het misschien nog wel erger voor de politiemensen zelf.

Wel willen helpen, maar dag in dag uit geconfronteerd worden met misdaden waar je niet achteraan mag en met slachtoffers die je met een kluitje in het riet moet sturen. Wat nou niet ernstig genoeg? De minister moet zich schamen en dat niet alleen, hij moet er wat aan dóén!

Carolien Hoogenhout, Zaandam

‘Kom naar kleine winkels’

Het stuk in Het Hoogste Woord betreffende kleine winkels van afgelopen zaterdag begrijp ik helemaal. Mijn partner heeft een broodjeswinkel in De Negen Straatjes. Hij verkoopt belegde broodjes en koffie ‘to go’ tegen redelijke prijzen. Het zijn verse, niet-voorgebakken broodjes. Beleg als kaas en vleeswaren wordt ter plekke gesneden.

Voor ons is het moeilijk te begrijpen dat velen liever een verpakte sandwich kopen bij een supermarkt of Hema en graag met een dure beker koffie lopen van Starbucks, Coffee Company en dergelijke. ‘Er zijn vast veel potentiële klanten’ wordt regelmatig gezegd, zeker sinds corona. Maar die lijken alleen maar dolblij te zijn dat supermarkten nooit gesloten hoefden te worden.

Johanna de Jong, Amsterdam

‘Denk bij Ivens ook aan #MeToo’

Fijn hoor, die steun voor de goede werken van Laurens Ivens. Ook fijn dat Het Parool ruimte biedt aan álle meningen. Wel heel jammer dat #MeToo nu al vergeten lijkt!

Marti Timmermans, Amsterdam

‘Faalt justitie of is het in Amsterdam tijd voor cokeschaamte?’

Onze meest prominente misdaadjournalist heeft een drugssyndicaat boos gemaakt, en is daarom door zijn hoofd geschoten.

We hebben het allemaal over falende justitie en verkeerde politiestrategie, maar ik mis het besef dat het in de stad normaal is geworden om de spullen te kopen waaraan deze lui geld verdienen. Cocaïne en synthetische drugs zijn niet leuk en spannend maar houden een genadeloos misdaadsysteem in stand. Ik roep de inwoners van Amsterdam op om het eigen gedrag ter discussie te stellen. In navolging van Gretha Thunberg en #flygskam is het tijd voor #cokeskam.

Mathijs Petri, Driemond

‘Botsauto’

Als ik Rutte en De Jonge zie tijdens hun persconferenties kan ik het beeld van twee mannen van middelbare leeftijd die in een botsautootje van de ene naar de andere kant proberen te komen, niet van me afschudden.

Ze worden van alle kanten geraakt door andere wagentjes met namen als ‘latere levering AstraZeneca’, ‘corona-appbugs’, ‘voorrang vaccinaties voor groep x, y, z’, ‘wappies’, ‘vaccinatievoordringers’ en een heel gemeen autootje met de naam ‘deltavariant’ dat in volle vaart haaks komt binnenrijden. En dan net als op de kermis proberen te blijven lachen.

Jeroen Bos, Amsterdam

‘Nationaliseer drugs’

Misdaad loont. De essentie van overheidsbeleid moet zijn dat misdaad niet loont. Anders gezegd: zaag de poten onder de stoel van de misdaad af.

Waar verdient de georganiseerde misdaad het meeste geld mee? Drugshandel, gokwezen en prostitutie. De gedachte dat je deze sectoren kunt laten verdwijnen uit de samenleving is een volstrekte utopie. Voor degenen die denken dat dit nog mogelijk is: kijk eens naar de poging in de jaren dertig van de vorige eeuw om de VS droog te leggen.

Het resultaat was een oppermachtige Al Capone met zijn trawanten. Nationaliseer deze drie poten van de misdaad. Drugs, waaronder cannabis en cocaïne, verkoop je in gespecialiseerde overheidszaken voor een concurrerend bedrag, vergeleken met de zwarte markt. Besteed een deel van de belasting die je erop heft aan voorlichting.

Het gokken moet eveneens een overheidszaak zijn. Net als de prostitutie, die dan gereguleerd kan worden. Verstandig is ook om te investeren in bescherming van de digitale wereld tegen digitale misdaad. Het volgende risico-item.

Ronnay de Vries, Amsterdam

‘Penalty’s’

Altijd weer teleurstellend: de ontknoping van een wedstrijd via penalty’s vanwege een gelijkspel, zoals zondag bij de EK-finale in Londen tussen Engeland en Italië. Daar zouden ze toch iets rechtvaardigers voor moeten verzinnen.

Maar laten ze voorlopig, om te beginnen, stoppen met het strafschoppen of penalty’s te noemen. Het lijkt me op geen enkele wijze in die fase van de strijd gerechtvaardigd om het te hebben over iets wat met straf te maken heeft. Straf voor wat?

Is over-en-uitschot misschien een idee?

Nils Lambalk, Amstelveen

‘Europa wint’

De Italianen hebben gewonnen van de Engelsen, op Engels grondgebied nog wel. Klasse!

Eigenlijk heeft de EU gewonnen van Engeland. Dus wij hebben gewonnen! Voor de goede orde: als Italië had verloren, dan hadden zij verloren en niet wij.

Eensgezind is Europa tenslotte alleen bij winst.

Pedro Dado, Amsterdam

‘Dagjesmensen’

De gemeente heeft weer plannen om het aantal toeristen dat jaarlijks onze stad bezoekt aan banden te leggen; 20 miljoen mogen er in, daarna gaat de stad op slot. En dit keer is het niet alleen de gemeente, maar is er ook een breedgedragen volksinitiatief dat de overlast wil indammen.

Tal van ambitieuze maatregelen zijn bedacht, van spreiding en het aan banden leggen van vakantieverhuur tot kijken naar het aantal hotels en het verhogen van de toeristenbelasting, maar wat ik mis zijn maatregelen tegen al die dagjesmensen die naar de stad komen om een dagje te zuipen, te hoeren en te snoeren.

Deze mensen betalen geen extra belasting of hotelovernachting, maar zijn vaak de grootste vervuilers van de binnenstad en de stadsparken. Ze maken er, onder het mom van ‘in Amsterdam moet alles kunnen’, een bende van en dragen geen cent bij.

Is er nou niemand bij de gemeente en/of die volksinitiatiefnemers die deze grote groep in het vizier heeft?

Marcel Stephan, Amsterdam

‘De linkse drie’

Op Het Hoogste Woord van afgelopen zaterdag stelt Sezgin Cihangir dat de kiezer bij de laatste vier verkiezingen ‘steevast op de VVD heeft gestemd en (…) partijen als PvdA, GroenLinks en SP links heeft laten liggen’.

Wat zijn de feiten? Bij de Kamerverkiezingen in 2010 behaalde de VVD 20,5 procent en de linkse drie 36,1 procent van de stemmen, in 2012 was dat respectievelijk 26,6 en 36,9 procent en in 2017 21,3 en 23,9 procent. Alleen bij de verkiezingen van maart van dit jaar, die sterk werden bepaald door de coronacrisis, was de VVD groter dan de linkse drie: 21,9 tegenover 16,9 procent.

De neergang in 2021 is inderdaad zeer verontrustend en de linkse drie moeten zeker met elkaar in conclaaf om de kiezer een wervend, links alternatief te bieden. Aan eigentijdse, inspirerende ideeën geen gebrek. Als dat het recept voor een klinkende verkiezingsuitslag is, zou het een gelopen race zijn. Maar welk eigentijds, inspirerend idee heeft de VVD de laatste 10 jaar dan gepresenteerd?

Leo Platvoet, Amsterdam

‘Speeltuin’

Interessant artikel over het studentenkabinet in Het Parool van afgelopen zaterdag dat zich onder meer buigt over de vraag hoe we meer mensen aan het sporten krijgen.

Goed idee, want sporten is gezond en er zijn veel te veel dikke mensen, maar het enige wat mij uiteindelijk van dit artikel is bijgebleven, is de foto waarop twee ouders met hun kind op de bank zitten te wachten tot het moment dat ze gebruik kunnen maken van de speeltuin omdat een sportleraar de speeltoestellen heeft geconfisqueerd voor zijn klasje. Dit is echt de omgekeerde wereld!

Dit gebeurde precorona al en is tijdens coronacrisis alleen maar verder toegenomen en lijkt lekker te blijven hangen. Een speeltuin is er voor kinderen! Zeker in een stad waar weinig plekken zijn waar zij vrijuit kunnen rondrennen. Hij is er niet voor een sportinstructeur die kennelijk geen geld wil uitgeven aan de huur van een sportzaaltje.

Ik vind het de hoogste tijd dat de gemeente hier werk van gaat maken en speeltuinen tussen 08.00 en 18.00 uur vrijhoudt voor degenen voor wie ze bedoeld zijn: kinderen.

Pippa van Kaag, Amsterdam

‘Mondkapjes’

Vorige week waren zus en ik in de poli van het VU-ziekenhuis. Tot onze grote verbazing droeg bijna niemand meer een mondkapje. Er was blijkbaar geen mondkapjesverplichting meer.

Maar ook zonder verplichting had ik toch verwacht dat, zeker in een ziekenhuis, mondkapjes gedragen zouden worden.

Wij behoorden tot de 10 procent met zo’n kapje. Ook veel oudere bezoekers gingen weer vrolijk hun gang, geen 1,5 meter, geen kapje.

Als ik directeur van een ziekenhuis zou zijn, zou ik die bescherming zeker gehandhaafd hebben, wat deze regering ook zegt. Voor mijn patiënten en voor mijn personeel.

Deze week hoor ik elke dag over de toename van het aantal besmette mensen in ons land en in het buitenland. Maatregelen zijn weer in voorbereiding. Wat een lakse (of laffe) bestuurders.

Jessica Bartels, Amsterdam

‘Beelden delen’

In Het Parool van vrijdag stond een uitgebreid artikel van Patrick Meers­hoek en Sara Luijters over grenzen en spelregels voor sociale communicatie. Dit naar aanleiding van het online delen van beelden van Peter R. de Vries, die levensgevaarlijk gewond op straat lag.

In het artikel staat de vraag centraal of er door het online plaatsen en delen van deze beelden grenzen worden overschreden. Het feit dat YouTube, Facebook en Twitter de betreffende video’s snel verwijderd hebben, geeft mijns inziens aan dat dat het geval is.

De in het artikel geciteerde communicatiedeskundigen zijn over het algemeen mild en min of meer begripvol over het in mijn beleving respectloze gedrag van de filmers en verspreiders.

Wat dat betreft kan ik mij meer vinden in de lezersbrief van Carel Ram die in dezelfde Parool is geplaatst en waarin gesteld wordt dat dergelijk gedrag moreel verwerpelijk is.

Davey Schravenmade, Santpoort-Noord

‘Kades en bruggen’

De gemeente komt bijna een half miljard euro te kort om het achterstallig onderhoud aan kades en bruggen aan te pakken. Ik denk dat hier moet staan: gemeente geeft geld voor onderhoud bruggen en kades liever aan iets anders uit.

Er komt jaarlijks bijna zeven miljard euro binnen (bron: Begroting Amsterdam 2021); drie miljard van het Rijk, vier miljard uit eigen gemeente. En misschien is het handig om eens naar de afdelingen Financiën en die rond bouwprojecten in de Stopera te kijken; naar de verlenging van de N/Z-lijn (die met 3,1 miljard qua kosten drie keer over de kop ging) gaat miljarden kosten en volledig in de traditie van grootschalige Amsterdamse projecten wordt dat waarschijnlijk twee keer zo veel. Of het project Zuidasdok, waar nu al 1,2 miljard bij moet.

Van het geld dat met een ietwat meer doordacht beleid was uitgespaard, had het hoognodige onderhoud van bruggen en kades wel vijf keer kunnen worden bekostigd. Maar ja, dit zal wel te kort door de bocht zijn. We hebben het hier natuurlijk slechts over een stuk eeuwenoud historisch erfgoed dat nota bene vermeld staat op de werelderfgoedlijst van Unesco.

Arno de Vries, Amsterdam

‘De carrière van De Vries zo beëindigen is mensonterend’

Misdaadjournalist Peter R. de Vries verdiende het zijn carrière af te bouwen op een eervolle wijze, waarbij hij zijn resterende werkzaamheden als laatste loodjes verder kon besteden aan zijn nuttige bijdrage jegens de criminaliteit.

Waarbij hij ook nog eventueel meer individuele gevallen kon redden van de vaak blunderende rechtspraak die soms meer op kromspraak lijkt: denk aan de Puttense moordzaak en Schiedamse parkmoord.

Wellicht zou De Vries dan sterven in het harnas, op natuurlijke wijze, gerespecteerd door de maatschappij: dat zou zijn verdiende loon zijn geweest.

Dat zijn carrière vervroegd wordt beëindigd door laatste loodjes voor hem in de vorm van kogels, al dan niet voortkomend uit wraak via een smerige crimineel of via de hand van een psychopaat, is meer dan mensonterend en vooral totaal onverdiend.

Jan Verniers, Arnhem

‘Proctoring en ontmenselijking? Niet iedereen is van kwade wil’

Naomi Appelman, Jill Toh en Hans de Zwart van het Racisme en Technologie Centrum gebruiken grote woorden in hun artikel over proctoringsoftware afgelopen dinsdag. Het woord racisme valt en zelfs het woord ontmenselijking. Bij racisme verwacht ik toch altijd een bepaalde vorm van opzet, het bewust discrimineren van mensen op grond van hun huidskleur, en bij ontmenselijking denk ik aan Holocaust, Rwanda en/of Bosnië.

Zou er ook gewoon sprake kunnen zijn van een blinde vlek, net zoals Women Inc heeft aangetoond bij hartmedicijnen, of medicijnen voor zwarte suikerziekte patiënten in Amerika. Jarenlang is er namelijk, vrij dom, alleen onderzoek gedaan bij witte mannelijke proefpersonen voor zowel hartziekte als suikerziekte, alleen bleek dat voor vrouwen ander medicijnen nodig zijn alsmede voor mensen van kleur. Deze fouten worden inmiddels rechtgezet.

Zou het ook zo kunnen zijn dat proctoring met de bekend blinde vlek dit product heeft ontwikkeld en dat zij dus meer met mensen van kleur in zee moeten om hun product te verbeteren? De wereld is gebaat bij verandering en die bereik je meestal met een goed gesprek. Niet iedereen is van kwade wil c.q. opzet.

Willem Schild, Amsterdam

‘De schrijvers van De Wandeling maken het bont’

Ik lees altijd met plezier de stadswandeling en ga dan zelf ook nog wel eens kijken; je komt ogen tekort in deze stad. Maar deze week maakten de schrijvers het wel erg bont.

Draaibruggen bij de Nieuwe Meersluis, dat is praktisch bijna onmogelijk. Met een brug kan je namelijk geen sluis gesloten houden. Beide “bruggen” zijn gemonteerd op de sluisdeuren, die heen en weer schuiven. Op de oostoevers liggen de schuifconstructies.

Anderszins hebben ze in mijn ogen een van de mooiste en “onvindbaarste” beeldhouwwerken gemist: Water, aarde, lucht van Jan Meefout; net ten noorden van het sluizencomplex. Je moet wel even omhoog kijken tot je een stijve nek krijgt, maar dan heb je ook wat.

Cees Schumacher, Amsterdam

‘De parallelle samenleving is zorgelijk’

Han van der Horst schrijft op Joop.nl terecht dat er een soortement parallelle samenleving is ontstaan, waarin de regels van de rechtsstaat niet gelden.

Het is al pijnlijk genoeg dat in de ‘reguliere’ staat de regels van de rechtsstaat regelmatig worden veronachtzaamd. In de parallelle samenleving kunnen tirannen zomaar de baas worden en de regels naar hun hand zetten. Zorgelijk.

Wouter Bakker, De Bilt

‘Moreel verwerpelijk: zo online foto’s van iemand delen’

Wat een enorme tragiek, dat je als een van de moedigste Nederlanders op het kwetsbaarste moment van je leven wordt gefotografeerd door, vermoedelijk, sensatiebeluste mensen. En nog erger: dat deze mensen die beelden online delen.

Naar de redenen moet ik gissen. Was het dat ze vonden dat de wereld niet zonder hun bijzondere opname kon? Of was het om te laten zien dat ze er bij waren? Of dat het wel eens goed kon zijn voor het aantal likes dat ze ermee kunnen halen? Hoe dan ook: moreel verwerpelijk!

Ik heb wel veel respect voor de echte en wel waardevolle getuigen die informatie over de vermoedelijke daders en hun auto hebben gemeld aan de politie. Dat is cruciaal gebleken in de snelle aanhouding van de verdachten.

Carel Ram, Hoofddorp

‘Ivens zat fout, maar betekende wel wat voor de stad’

Laurens Ivens zit fout. Laat daar geen misverstand over bestaan. Het pleit voor hem dat hij niet in de verdediging gaat. Fout is fout.

Je zou kunnen zeggen dat hij hardleers is en dat hem dat nu opbreekt. Toch schrok ik van de wijze waarop deze krant zijn lezers over het onverwachte vertrek berichtte. Je zult toch, na je 15 jaar voor Amsterdam te hebben ingezet, zó in het nieuws komen.

Gelukkig wordt er ook uitvoerig stilgestaan bij al zijn verdiensten. Deze krant is altijd wars van sensationele berichtgeving en daarom vond ik de opmaak van de voorpagina minder geslaagd.

Ivens is inmiddels 44 jaar en moet natuurlijk verder. Ik hoop dat hij op korte termijn een passende job vindt, want hij heeft bewezen een zware baan aan te kunnen. Ook kan ik niet nalaten het bekende spreekwoord ‘Wie zonder zonde is werpe de eerste steen’ in herinnering te roepen.

Aart Stijntjes, Diemen

‘We worden geconfronteerd met de onomkeerbaarheid van geweld’

De Colombiaanse politicus en oud-burgemeester van Bogotá, Antanas Mockus, toonde in een documentaire de onomkeerbaarheid van de gevolgen van geweld.

Hij at een parelketting op. De opname daarvan werd door de makers teruggespoeld, zodat het leek of hij de ketting uitspuwde. Een leuke illusie van herstelbaarheid en een zinspeling op de omkeerbaarheid van oorzaak en gevolg.

Een geweldsdaad is daarentegen onomkeerbaar. Ik vermoed dat dat iets is wat we nu collectief voelen. Het geweld speelt zich gewoon af onder de dekmantel van de ‘beschaving’. Het is prettig om te denken dat het geweld zich louter openbaart in de ‘donkere’ hoeken van de wereld.

Het was alleen klaarlichte dag toen Peter R. de Vries voor de ogen van enkele omstanders werd neergeschoten. Niet in een steeg maar in het midden van een drukbezochte straat. Gerard Spong zei het al aan tafel bij Op1: “De wereld zit niet vol met lieverdjes.”

Vijf kogels zorgden voor onherstelbare beschadigingen!

Olivier Elias van Hoore, Leiderdorp

‘Breng de criminaliteit een slag toe: legaliseer drugs’

Mocht blijken dat de drugsmisdaad achter de lafhartige aanslag op Peter R. de Vries zit, dan is er een geweldige manier om ze echt keihard te straffen: drugs legaliseren.

Dennis Lahey, Amsterdam

‘Zolang drugs illegaal zijn, zullen er moordaanslagen worden gepleegd’

Hoe cynisch het ook klinkt, zolang het maken, verspreiden en gebruiken van alle drugs (vrijwel) illegaal is, zullen er moordaanslagen worden gepleegd zoals die op Peter R. de Vries.

Op de avond van de aanslag werd in het programma Op1 in het duister getast over het hoe, waarom en door wie de laffe daad was uitgevoerd. Toch kwamen de drugs langzaam bovendrijven. Een van de gesprekspartners waagde het zelfs te stellen dat iedere gebruiker van een joint medeverantwoordelijk is voor dergelijke geweldsuitbarstingen.

En wat zal het gevolg zijn? Nog meer politie, nog meer officieren van justitie, nog meer rechters en nog meer journalisten om het kwaad van de drugs met wortel en tak uit te roeien.

Het klinkt allemaal stoer. Maar de werkelijkheid is anders. De war on drugs kan al decennia lang niet gewonnen worden. Waarom zou dat nu ineens wel lukken, tegen nog hogere sociale en economische kosten? Bovendien: is verantwoord drugsgebruik schadelijker dan alcohol? Nee, natuurlijk niet.

Nu, na de aanslag op Peter R. de Vries, kan het maatschappelijk debat naar twee kanten uitwaaieren. We gaan drugs nog harder bestrijden, of we gebruiken ons gezonde verstand en zien in dat er vaart moet worden gemaakt met het legaliseren van alle drugs.

Dat is geen makkelijke weg, maar de enig wenselijke. Op den duur kan de politie zich dan gaan toeleggen op wat er werkelijk toe doet: vrouwenhandel, kinderporno, grootschalige smokkel van wapens, en niet te vergeten de criminaliteit die rondtolt op de Zuidas.

Joost Smiers, Amsterdam

‘Welk voordeel brengt het de stad dat de sociaal bewogen Ivens aftreedt?’

We lezen dat wethouder Laurens Ivens spijt heeft. Burgemeester Femke Halsema communiceerde dat hij al fout was in 2019, ze wekt de indruk dat ze het prima vindt dat hij weg is uit het stadsbestuur. Is dit een normale reflex, een juiste straf voor seksistische opmerkingen?

Ik vind het zonder de precieze woorden te kennen laag en teleurstellend, een deceptie dat een wethouder zich zo gedraagt. Maar Ivens is wel een belangrijke politieke voorman: in 2015 zette hij wel een recordaantal nieuwe woningen in de steigers.

Is er door wie dan ook afgewogen of het de stad voordeel brengt dat deze actieve en sociaal bewogen wethouder aftreedt? Hij was een vriend van Femkes GroenLinks in het college van b. en w., dus: in hoeverre is Ivens’ ontslag een afgedwongen publieke vernedering?

Voor haar eigen zoon, die op straat met een pistool liep te zwaaien, eiste zij coulance. Ik was en ben het daarmee eens.

Maar nu graag ook compassie met een collega die iets fout heeft gedaan. Links lijkt harder voor elkaar en voor zichzelf dan Wilders voor ‘de Marokkanen’. Moet links zichzelf kapot blijven maken?

Fred van Essen, Amsterdam

‘Ivens: zie af van wachtgeld’

Wethouder Ivens is afgetreden in verband met structureel ongewenste omgangsvormen. In het bedrijfsleven krijg je dan ontslag op staande voet en geen uitkering van het UWV. En terecht.

Ik stel voor dat deze SP-ex-wethouder vrijwillig afziet van zijn wachtgeld.

A.H. Jacobs, Amsterdam

‘Zorg voor fatsoen in de Kamer’

Het grove taalgebruik en de oeverloze prietpraat in de Kamer ergert mij al lange tijd. Daarom stemde ik deze keer D66. Omdat mevrouw Kaag haar mening rustig en duidelijk kan verwoorden en haar opponenten ook op deze wijze van repliek dient, zonder in beledigingen te hoeven vervallen.

Er zijn figuren die hierdoor in paniek raken en een heksenjacht proberen te ontketenen.

Ik zeg niet dat humor en satire uit de Kamer moeten verdwijnen, alsjeblieft niet, maar wel het domme nietszeggende schelden en tieren. Laat het debat weer een respectvol debat worden.

Hugo Mulders, Schoorl

‘Doe zelf iets aan het klimaat’

Wat opvalt bij alle artikelen over het klimaat zoals die van 2 juli van Levi Kok: er moet altijd iets gebeuren door iemand anders. Nu moet de overheid een instantie opzetten, Shell zijn CO2-uitstoot reduceren en natuurlijk moet Amsterdam van het gas.

Als we vandaag stoppen met dierlijke producten eten, halen we morgen uitstootreductie van 2030. Gaan we vanaf overmorgen met de fiets of het openbaar vervoer naar ons werk en reizen we van de zomer met de trein richting ons vakantieadres, dan is het klimaatprobleem opgelost. Nee, maar dan moet ik zelf iets veranderen in mijn gedrag en dat is uiteraard te lastig.

Tim Klein Schiphorst, Amsterdam

‘Sommige mensen hebben geen Androidphone om naar Ajax te gaan’

Het toegangsbewijs voor Ajax wordt een app. Bob Scheper, seizoenkaarthouder sinds 2018, klaagt daar terecht over in Het Parool van maandag. Hij wil niet met zijn data betalen.

Ik heb sinds 1996 (opening Arena) mijn eigen seizoenkaart. Ik ben er ‘oud’ mee geworden. Van gewone kaart naar een 65+-kaart (nu tien jaar geleden), een kaart waar ik Ajax zeer dankbaar voor ben.

Van veel oudere medesupporters hoor ik de laatste maand klachten. Waarom wordt er met ons geen rekening gehouden? Alsof wij allemaal een Androidphone hebben. Vriend Geert heeft nog een bakelieten toestel en anderen een toestel waar je alleen mee kunt telefoneren. Nee, het wordt ons met deze ontwikkeling vrijwel onmogelijk gemaakt nog naar Ajax te gaan.

Een aantal supporters heeft hierover al vragen gesteld aan Ajax. Het antwoord laat op zich wachten. Terwijl het zo simpel kan zijn. Gewoon de fysieke seizoenkaart in ere herstellen. En dan wil ik best mijn vaccinatiebewijs meenemen.

Henk Jan Gortzak , Haarlem

‘Een vriendelijk woord wordt graag gehoord’

‘Een vriendelijk woord wordt graag gehoord,” zei mijn moeder altijd. Vandaar mijn compliment aan alle vaccinatiemedewerkers in de RAI!

Van de week kreeg ik ’s avonds mijn tweede prik. Het liep gesmeerd en bovendien waren alle medewerkers heel aardig en vrolijk.

Tineke Bergman, Amsterdam

‘Directeur GGD zou vervolgd moeten worden’

De directeur van GGD Kennemerland zou niet alleen direct ontslagen moeten worden, maar ook strafrechtelijk vervolgd moeten worden voor het op voorhand schrappen van Tata Steel als mogelijke oorzaak van het enorm hoge aantal longkankergevallen in Beverwijk. Hij had verschillende keren ingegrepen om elk verband met deze megavervuiler uit het betreffende GGD-rapport te laten.

Daarnaast werd in het rapport gesproken over een kwart meer gevallen van longkanker dan gemiddeld in de regio, terwijl het in sommige wijken om meer dan de helft ging.

GGD’s zouden op papier onafhankelijk moeten zijn in het geven van gezondheidsadviezen, maar omdat ze worden aangestuurd door gemeentebesturen, is dat in praktijk onmogelijk. We zien dat ook met Amsterdam en Schiphol.

De Amsterdamse GGD doet al tig jaren onderzoek naar luchtvervuiling door Schiphol, en de conclusie van elk onderzoek is dat er meer onderzoek nodig is, zodat Schiphol in de tussentijd lekker door kan groeien en vervuilen. Ik hoop van harte dat de media eens een WOB-verzoek doen om de correspondentie tussen de GGD en het college over Schiphol­onderzoeken boven water te krijgen.

Ik kan u garanderen dat de uitkomst het laatste restje vertrouwen dat de Amsterdammer in zijn bestuur heeft, volledig doet verdampen.

Kenneth Goedwil, Amsterdam

‘Het Hamerkwartier kan niet zonder luxe appartementen’

André van Stigt mengde zich per ingezonden brief in de discussie over de toekomst van het Hamerkwartier. Ik wil niets aan zijn woorden afdoen, maar er wel iets aan toevoegen.

Al vóór de meer dan 10-jarige leegstand van De Hallen ben ik als buurtbewoner bij De Hallen betrokken geraakt en als ik het mij goed herinner, konden De Hallen alleen maar gefinancierd worden uit de opbrengsten van de verkoop van grond pal naast de voormalige tramremise. Daar zijn nu een torenflat en bebouwing met minimaal zes bouwlagen verschenen die op zijn minst voor een groot deel uit luxe koopappartementen bestaan.

Op de komst daarvan zullen de huidige gebruikers en bewoners van het Hamerkwartier zich dus waarschijnlijk toch ook voor moeten bereiden.

Diederik Lohman, Amsterdam

‘Mensen met angststoornis lopen vaccinatie mis’

Mensen met een ernstige angststoornis lopen hun coronavaccinatie mis, laat de Angst, Dwang en Fobie Stichting (ADF) weten.

Het gaat om ruim een miljoen mensen die wel gevaccineerd willen worden, maar daar de mogelijkheid niet toe krijgen.

Bij de huisarts is het onduidelijk wanneer vaccinatie aan huis mogelijk is. Het RIVM geeft nul op het rekest.

Gaja Kerke, Amsterdam

‘Zet het slavernijmuseum in Middelburg’

Dat de burgemeester excuses voor het aandeel van Amsterdam in de slavernij heeft aangeboden is een mooi gebaar. De regering is verdeeld. Waarschijnlijk bang voor schadeclaims. Vraag is dan inderdaad aan wie schadevergoeding uitgekeerd dient te worden.

Mij lijkt de oplossing het volledig betalen en onderhouden van een groot museum over het slavernij­verleden, vergelijkbaar met het National Museum of African American History and Culture in Washington D.C. Combineer dat met een wetenschappelijk kennis- en documentatiecentrum. Zoek voor het ontwerp een toonaangevende architect met Afro-Surinaamse roots.

Waar te situeren? Niet in Amsterdam. Dat heeft meer dan genoeg culturele instellingen. Mij lijkt voor de hand liggend de tweede WIC-plaats: Middelburg.

En die nationale extra vrije dag is alleen van betekenis voor een relatief kleine bevolkingsgroep. Een groot deel van Nederland buiten de grote steden heeft er weinig mee. Bij sollicitatie dus laten vastleggen welke andere dag ingeruild kan worden.

Max Ramali, nazaat van een Surinaamse plantageslavin van moederszijde, Duivendrecht

‘Bij gevaar moet de gemeente wel meewerken’

Sinds kort hebben wij op de Overtoom een nieuwe buurvrouw. Vanuit onze woning zien wij nu mensen zitten in het open raam op driehoog, op de lage vensterbank en zónder doorvalbeveiliging!

Een moment van onachtzaamheid en een vrije val van méér dan tien meter is het gevolg. Dus deed ik een melding bij de gemeente en mijn melding zou worden overgenomen in ‘het systeem waar het Team Bouw en Gebruik in werkt’. Ze proberen binnen vijf werkdagen contact op te nemen. Dat was op 18 juni.

Ook op mijn aanvullende melding dat áls er nu iets gebeurd, zij ruim van tevoren op de hoogte waren en dus min of meer aansprakelijk kunnen worden gesteld – geen antwoord.

Kijk, zo’n artikel als afgelopen donderdag ‘Bescherm je, bel je huisbaas’ klinkt goed maar dan moet de gemeente wel meewerken en de ernst ervan inzien.

Paul Fennis, Amsterdam

‘Loopt die directeur met oogkleppen op door Amfi?’

Vol verbazing las ik het stuk over ‘rotte appels’ op Amfi van afgelopen woensdag. Al zeker 10 jaar is er op het Amfi geen veilige leer- en werkomgeving voor studenten en leraren. De huidige directeur Dirk Reynders wil zich gaan inzetten om de voorgestelde veranderingen door te voeren.

Heeft hij met oogkleppen door de gangen gelopen? Heeft hij wel contact met studenten gehad? Kan meneer Reynders niet gewoon weg?

Annelies van Tiggelen, Santpoort-Zuid

‘Hang de vlag halfstok om Keti Koti te vieren’

Donderdag, op de dag dat afschaffing van de slavernij werd herdacht, zag ik voor het eerst vanaf een Amsterdamse gevel een vlag halfstok hangen.

Donderdag bood de gemeente Amsterdam ( na 158 jaar) officieel haar excuses aan voor het aandeel in de slavenhandel. Ik roep de Amsterdammers op om volgend jaar ook hun vlag te laten wapperen om samen Keti Koti te vieren.

Erik van Kempen, Amsterdam

‘Stel Sarina Wiegman aan als opvolger van terecht vertrokken Frank De Boer’

Na het terechte vertrek van Frank de Boer als bondscoach van het teleurstellende Nederlands elftal is de speculatie begonnen over zijn opvolger.

Een naam die ik helaas nog nergens ben tegengekomen, is die van top (bonds)coach Sarina Wiegman. Een voormalig speelster met meer dan 100 interlandcaps, buitenlandse ervaring, ze is welbespraakt en ­bewezen succesvol in de Neder­landse competitie.

Hoeveel trainers/coaches kunnen bogen op een Europees kampioenschap en een tweede plek op het wereldkampioenschap? Laten wij als Nederland nu eens echt het voortouw nemen. Gewoon die Engelsen afkopen en Sarina vanaf volgende week aanstellen.

Lambert Thiry, Maarssen

‘De festivallisering van het uitgaansleven is bezopen en moet ingeperkt worden’

De gemeente erkent de Amsterdamse nachtcultuur als levend cultureel erfgoed dat van enorm belang is voor de stad, maar in één adem door gaat het over geld en banen. Dat is bezopen. Die festival­lisering is een marketingscam die juist ingeperkt moet worden.

Het nachtleven was, voor het tijdperk van het overtoerisme, voor degenen die hier wonen, plus een randje van toegewijde bezoekers en interessante (buitenlandse) gasten voor verrijking en culturele bevruchting.

Vaak werden die ook Amsterdammers en ze kwamen niet voor één weekend. Onvergelijkbaar met de hordes uit de provincie – die hadden toen nog hun eigen nachtleven – en de citytrippers via Schiphol.

Het nachtleven heeft juist baat bij rafelranden en spontane, telkens nieuwe initiatieven voor een vaste kern van locals, die over langere tijd kunnen volgen en beïnvloeden wat er allemaal in de stad gebeurt. Het is cultuur, immers. Niet groot, groter, grootst voor massaconsumptie. Dat noemen we industrie. Die wil ruim baan en vergunningen voor een ­pretpark.

Het echte nachtleven is niet afhankelijk van een vergunning, maar bloeit in de verdrukking, zoekt de grenzen op en gaat niet lobbyen bij de gemeente.

Reinder Rustema, Amsterdam

‘Weten of je corona hebt gehad kan helpen bij twijfel over vaccin’

Hoe adequaat zou het niet zijn voor met name kinderen en twijfelende volwassenen om eerst te weten of ze corona reeds hebben doorgemaakt, voordat ze zich laten vaccineren? Dan blijkt of vaccineren nog minimaal of niet meer noodzakelijk is.

Deze personen hebben dan toch antistoffen en enige immuniteit opgebouwd? Dat kan een hoop zorg bij hen wegnemen en twijfelaars ­verder helpen bij hun beslissing over verder beschermende vaccinatie. Dit onderwerp hoor ik helaas niet in de media of van het RIVM.

Hans Pellicaan, Purmerend

‘Hou op te zeggen dat je geen vaccin wil omdat lange termijn-effecten onduidelijk zijn’

Ik ben moe van het lezen dat mensen ‘geen vaccinatie tegen Covid-19 ­willen, omdat de effecten op lange termijn niet duidelijk zijn’.

Van zoveel dingen is het effect op lange termijn niet bekend, dat lijkt weinig mensen bezig te houden. Alleen van leven is het effect op ­­lange termijn duidelijk, namelijk dat we hoe dan ook doodgaan.

Verzin een andere reden als je geen vaccin wilt, houd erover op of laat je vaccineren. Die laatste optie heeft trouwens mijn voorkeur.

Monique Geens, Amsterdam

‘Ik weet als scholier wat ik nodig heb, maar we kunnen onze stem niet laten horen’

Ik schrijf naar aanleiding van het artikel over het einde van het coronaschooljaar, gepubliceerd op 14 juni. Op dit moment ben ik een havo 4-leerling en merk ik zelf dat scholen veel beslissingen voor leerlingen maken, zonder hierbij de leerling een ­eigen stem te geven. Over het algemeen zouden middelbare scholen je moeten voorbereiden op een volgende stap in de samenleving, zo ook in het vormen en laten horen van een eigen mening. Zelf weet ik goed wat ik nodig heb om vooruit te komen op dit moment, maar krijg ik niet de gelegenheid om mee te beslissen. Voor mij voelt dit als een gemiste kans.

Scholen hebben niet alleen een didactische verplichting, maar ook een pedagogische. Volgens de Wet passend onderwijs heeft de school een zorgplicht om iedere leerling passend onderwijs aan te bieden. Mijn vraag is hoe je dat op dit moment terugziet in het onderwijs. Ik wil scholen daarom meegeven om ook de leerling een stem te geven, dat zie je op dit moment te weinig gebeuren.

Floris van Berkel, Tilburg

‘Het behoud van een creatief Hamerkwartier vraagt om regie’

Het sympathieke artikel ‘Behoud van creatief Hamerkwartier heeft straffe hand nodig’ in Het Parool ­van afgelopen maandag doet een oproep, aan de gemeente en maatschappelijke ontwikkelaars. Dat is eerlijk gezegd niet realistisch in een gebied waar al een kleine tien jaar geleden grond is verkocht en plannen zijn gemaakt. Je moet zelf de verantwoording nemen ­in een vitale coalitie van partners.

Met Tramremise de Hallen, in een toen ‘arme’ en verloederde Kinkerbuurt deden wij dat, een mix van sociale firma’s als Recycle, Kinki, Denim, bibliotheek; maar ook financieel sterke(re) functies als Hotel, Filmhallen, Foodhallen en Studio. Met draagvlak uit de buurt!

We wonnen de ‘battle’ van traditionele ontwikkelaars, zonder subsidie, op eigen kracht, maar met zeer essentiële processteun van de gemeente, met Co Stor als drijvende kracht en nu ook betrokken bij Hamerkwartier.

De Hallen is een succes door de mix, voor een veel grotere omgeving. Bij de Hamerkop is al vele jaren door kwartiermaker Maes van Hoen een vruchtbare bodem gelegd; ervaar de fraaie oever, het bioscoopje, het skatepark maar ook de horeca!

Juist ook weer, dat kan geen toeval zijn, door uit te gaan van de bestaande bouw. Veel meer gebouwen in Hamerkwartier verdienen die kansen, maar wel met gedragen verantwoording als partner. Geloof en werk in een vitale coalitie, ambacht en creatieve cultuur zijn sterk, sober en doelmatig.

Bij de Hallen zullen de sociale firma’s ook na tien jaar 100 euro tot 125 euro per vierkante meter blijven betalen, doordat wij de eigen regie ­houden. Daar is dan geen straffe hand voor nodig.

André van Stigt, Initiatiefnemer ­­en bestuur de Hallen, Amsterdam

‘Waar blijven miljoenen die criminelen worden ontnomen?’

‘Rechtbank en OM smeken om meer geld’ stond woensdag in Het Parool. De Amsterdamse rechtbank hoopt op 8 miljoen euro en het parket heeft 3 miljoen extra nodig. ­De vraag die bij me opkwam is: Waar blijven de vele miljoenen die van criminelen worden ontnomen?

Paul van den Aardweg, Lisse

‘Gelijktrekken van lonen in onderwijs is geen oplossing’

Wat raar dat men de oplossing voor het lerarentekort ziet in het gelijktrekken van salarissen. Er is namelijk in de praktijk een wezenlijk verschil tussen hoe iemand geschoold is en wat dat betekent op de werkvloer, én wat voor invloed dat heeft binnen een school. Dan lijkt het mij terecht en op zijn plek dat dat in loon is terug te zien.

Dacht je werkelijk dat universitair geschoolden ervoor gaan kiezen om binnen het basisonderwijs te werken waar het denkniveau echt anders is, en waar ze gaan vastlopen omdat de schoolcultuur er veelal een is om niet boven het krabbenmandje uit te komen? Gelijktrekken lijkt mij een vergissing.

Angela van de Kar, Amsterdam

‘Tourverslaggeving heeft weinig meer met sport te maken’

De verslaggeving van de Tour de France op radio en televisie gaat grotendeels over valpartijen, gescheurde kleding, schaafwonden, eerder opgelopen fracturen et cetera. Dit heeft toch weinig meer met sport te maken?

Wouter Barends, Amsterdam

‘Geef leraren een betaalbare woning’

Het lerarentekort neemt elk jaar toe. De vergrijzing is een deel van het probleem, maar dat is geen excuus omdat het te voorspellen was. Daar is onvoldoende op geanticipeerd. Een ander probleem is natuurlijk het salaris in verhouding met de woonlasten. Een onderwijzer verdient net zoals misschien wel honderdduizend Amsterdammers te weinig voor het huren of kopen van een woning.

Twee jaar geleden heb ik bij de raad een voorstel ingediend om de woningen van de NV Zeedijk, waarvan de gemeente eigenaar is, te verhuren aan onderwijzers, agenten en verpleegkundigen tegen een aangepast tarief afhankelijk van het salaris. Dat voorstel is afgewezen omdat men de maximaal mogelijke huurprijs wil vangen. (De huren op de Zeedijk zijn in vijf jaar verdrievoudigd!) Dan maak je als gemeente dus duidelijk een commerciële keuze en kies je niet voor goed onderwijs.

Het salaris verhogen zodat leraren een commerciële huur kunnen betalen klinkt leuk, maar is onbetaalbaar. Iedereen weet dat andere salarissen dan ook moeten stijgen. Wat naar mijn mening ook nog eens goed onderzocht moet worden, is waarom in sommige wijken het lerarentekort groter is. Dat moet dan wel zonder taboes, door een grote groep deskundigen, gedaan worden.

Ton Jacobs, Amsterdam

‘Vraag Löw als bondscoach’

Nederland moet na Frank ‘5-3-2 keer niks’ de Boer een nieuwe bondscoach. Functie-eisen: grondige kennis van het Nederlandse en internationale voetbal, liefde voor een aanvallende speelstijl, talent voor wereldkampioenschappen en affiniteit met de Hollandse leeuw. Eureka: Joachim Löw!

Ed Eringa, Amsterdam

Beeld ANP

‘Hoe serieus is deze verontwaardiging?’

Heel Nederland, inclusief de voetbalwereld, is verontwaardigd over de antihomowetgeving in Hongarije. Tegelijk durven (prof-)voetballers door de verwachte, negatieve reacties niet uit de kast te komen. Hoe serieus moet je deze verontwaardiging dan nemen?

Pierre Daanen, Amsterdam

‘30 km/uur, hoe gaan we handhaven?’

Goed plan van Egbert de Vries om de snelheid in de stad te beperken tot 30 kilometer per uur, maar bedenk wel dat ieder plan sneuvelt bij het eerste contact met de vijand.

En de vijand heet hier handhaving, of beter gezegd het gebrek daaraan. Zo mogen we ook niet bellen op de fiets en niet met de scooter op het fietspad, en als de vuilcontainer vol is moet de afvalzak weer mee naar huis.Maar zonder handhaving lapt (bijna) iedereen de zo mooi bedachte regels aan zijn of haar laars.

Dus Egbert, voordat je dit aan de burgers oplegt, bedenk eerst eens hoe het gehandhaafd gaat worden.

Paul Wanders, Amsterdam

Van Agt had tijd nodig

Naar aanleiding van de brief van Paroollezer Schreijnders waarin hij Dries van Agt voor de voeten werpt dat hij als politicus nooit iets voor de Palestijnen gedaan heeft, wil ik wijzen op verschillende tv-programma’s waarin Van Agt na zijn pensionering acteerde.

Hierin benadrukte van Agt meer dan eens pas na zijn afscheid van de politiek in staat geweest te zijn ter plaatse, in Israël dus, zich een objectief oordeel te vormen over hoe het nu werkelijk toeging tussen de Israëli’s en de Palestijnen. Hij zei ‘ik ben me rot geschrokken van wat daar gebeurde’. Geen misverstand: hij doelde op de (in zijn ogen) systematische achterstelling en onderdrukking van de Palestijnen door de Israëli’s.

Hij had hiermee in mijn ogen voldoende duidelijk gemaakt waarom hij niet eerder, in zijn tijd als politicus, tot die inzichten was gekomen.

Daan van den Wall Bake, Weesp

Testen

Lange rijen voor de coronatestlocaties, aldus Het Parool van zaterdag. Omdat je vooral geen feestje mocht missen afgelopen weekend, maar natuurlijk en ‘omdat het wel verstandig is’ volgens een van de feestgangers.

Opmerkelijk, want toen we ons een paar maanden geleden moesten laten testen omdat we verkouden of grieperig waren, bleven die testlocaties aanmerkelijk leger. Terwijl juist toen de noodzaak om je te laten testen een stuk groter was.

Pedro Dadao, Amsterdam

Vondelpark

In het Vondelpark zag ik twee grote banners van de gemeente Amsterdam met de tekst: ‘Afvalbak vol? Neem je afval mee naar huis.’

Wat een vreemde houding van de gemeente. Al die mensen met hun vuilniszakken met afgekloven spareribs etc. in de bus, tram en trein naar huis. Zal lekker ruiken in het ov.

Nee, ik stel voor dat er een gemeentelijk spandoek komt te hangen met de tekst: ‘Neem geen afval mee naar huis. Deponeer uw afval in de bak, want wij zorgen ervoor dat de afvalbakken nooit overvol zijn.’

Henk Visser, Amsterdam

Beeld Hollandse Hoogte / Jan Boeve

‘Vergeet bij de bouw van 70.000 woningen de lichtvervuiling niet’

Havenstad gaat ruimte bieden aan zo’n 70.000 woningen, die voor een groot deel gerealiseerd worden in het spaarzame groen. Om de nieuwe stad snel en efficiënt te kunnen bereiken, zijn op de tekentafel tram- en busbanen door het Westerpark en geasfalteerde fietssnelwegen door de volkstuinen gepland. Terwijl juist door die enorme aanwas van bevolking er een enorme behoefte aan natuur, aan groen, zal ontstaan.

Nu zijn er heel wat redenen waarom die wegen er niet zouden moeten komen, maar één aspect blijft ‘onderbelicht’, namelijk de lichtvervuiling. Met 70.000 nieuwe woningen wordt er al heel wat uitgestraald aan licht. Ook daar zal het nooit meer donker worden. Die geplande wegen door het park moeten voldoende verlicht worden omdat anders een onveilige situatie ontstaat.

Het is voldoende bekend dat lichtvervuiling de biodiversiteit aantast en het slaapritme verstoort. De biologische klok van mens, dier en natuur raakt enorm van slag.

Bettie Aaftink, Amsterdam

‘De helft van de stroom van windmolens is al weggekaapt’

Terwijl het stadsbestuur de vele Amsterdammers die protesteren tegen de megalomane windturbines in hun woonomgeving wegzet als onwetende paniekzaaiers, uit ze geen enkele kritiek op het feit dat het chemieconcern Basf zojuist de helft van het windpark Hollandse Kust Zuid heeft opgekocht.

Dit windpark van 140 windmolens moet nog gebouwd worden, maar Basf heeft nu al de helft van de stroom weggekaapt. Als ons stadsbestuur enig respect voor de Amsterdammer zou hebben, had ze 17 windmolens van dat park opgekocht zodat deze niet meer in Amsterdam gebouwd hoeven te worden.

Maar ondanks alle mooie (Groen-) linkse praatjes gaan financiële belangen nog altijd voor het belang van het volk.

Burcin Cakir, Amsterdam

Nachtwacht

In 2012 maakte toneelgroep Orkater De Gouden Eeuw, waarin de moeder van een tweeling ertegen in het verweer kwam dat haar jongens door Rembrandt aan de linkerzijde van De Nachtwacht van hun eeuwige roem werden afgesneden. In 2021 zijn ze alsnog BN’ers geworden!

Nel Vos, Amsterdam

Central Park

Ik zou wel willen schreeuwen ‘was het maar waar!’ over de berichtgeving van New Yorkse toestanden in Amsterdamse parken. Geen bergen vuil, geen barbecues, gewoon mensen die genieten.

Andries Olijslager, Amsterdam

Beeld Getty Images/iStockphoto

Trouwtoeteren

In de krant van zaterdag staat dat de VVD trouwtoeteren hard wil aanpakken. Dat kan zelfs zover gaan als het in beslag nemen van het rijbewijs of het voertuig. Kom op zeg! Doe even normaal. Je kan ook overal een probleem van maken. Pak de echte problemen aan en laat mensen die even toeteren omdat ze blij zijn met rust. Waar hebben we het over? De VVD krijgt de overhand en begint een grossier te worden in ­achterlijke regeltjes.

Nel van Rootzelaar, Amsterdam

Stroominfarct

De capaciteitstekorten in de stroomleveranties laten zien waar het bij de plannen voor de ­energietransitie aan schort. Namelijk regie door technisch goed geschoolde mensen die, liefst tot op wijkniveau, een energietransitieplan voor Amsterdam opstellen. Waar de netbeheerder nu al tegenaan loopt, is de capaciteit van het al bestaande liggende netwerk. Maar daarachter doemt al een nieuw tekort op. Een tekort aan duurzaam opgewekte energie om die, als alle transitieplannen doorgaan, via het dan uitgebreide netwerk te kunnen leveren.

Technische regie op het geheel is broodnodig, anders loopt de hele transitie op vele fronten spaak. Dat zou kunnen betekenen dat de transitie wat langer duurt, maar als het dan klaar is, staat het ook als een huis.

Kortom, ik pleit voor een onafhankelijke Technische Energie Transitieraad die de politieke transitieplannen vertaalt naar een technisch haalbaar plan. Het is jammer dat de afdeling Publieke Werken in de gemeente Amsterdam niet meer bestaat. Die had met het opzetten van zo’n raad en zo’n plan belast kunnen worden en ook zelf kunnen meedenken.

Cornelis Kok, Amsterdam

Levi

Geweldig weer de column van ­Marcel Levi. Gun alle zorgmedewerkers eens wat rust en vakantie alvorens weer met nieuwe projecten aan te komen, die al eerder zijn uitgeprobeerd en niets toevoegen. Ik heb zelf meer dan 44 jaar in de zorg gewerkt, dus weet waar ik het over heb.

Marijke van den Brand, Amstelveen

Van Agt

Carel Ram stelt in de krant van afgelopen donderdag dat hij diep respect heeft voor de heer Van Agt, die in de late herfst van zijn leven en na een levenslang lidmaatschap van KVP en CDA het lef heeft om z’n hart te volgen en zijn lidmaatschap op te zeggen.

Van Agt kan zich niet meer vinden in de standpunten van het CDA met betrekking tot het lot van Palestina en de Palestijnen. Mijn respect voor Van Agt is wat minder groot: toen hij minister van Justitie (1971-1977) en premier van Nederland (1977-1982) was, heeft hij nooit een vinger uit­gestoken om de Palestijnen te helpen, terwijl hij toen in een positie was om dat daadwerkelijk te doen.

Rudy Schreijnders, Maarssen

Hutak

Massih Hutak schreef donderdag een uitstekend stukje opstandig proza. Leerzaam.

Fred Schoen, Amsterdam

Formatierealiteit

De informatieperikelen doen mij onbewust denken aan een uitspraak van Toon Hermans: “Te leven is een gunst, te leven hoe is een kunst.” De kunst hoe te regeren (waar de formatie in wezen om draait) is nauw verbonden met het vermogen om vooruit te zien. En daarin nu wringt de schoen, omdat dat essentiële vermogen het dominerende partijpolitieke en financieel-economische denken overstijgt.

Wat dat betreft heb ik geen enkele fiducie in de opdracht van Mariëtte Hamer aan Mark Rutte en Sigrid Kaag een aanzet voor nieuw regeerakkoord te schrijven. Iets nieuws, in de zin van een wenkend perspectief, zal dat geschrijf niet opleveren. Alles zal simpelweg bij het oude – business as usual – blijven.

Een moedeloos makende realiteit, waarop de gevestigde orde uiteraard vol bravoure het glas zal heffen.

Wouter ter Heide, Zwolle

Informateur Mariette Hamer ontvangt (VLNR) Sophie Hermans (VVD), Steven van Weyenberg (D66), Sigrid Kaag (D66), Mark Rutte (VVD), Rob Jetten (D66) en Mark Harbers (VVD). VVD en D66 gaan het proef-regeerakkoord schrijven waarbij partijen zich moeten aansluiten. Beeld ANP / Bart Maat

Nachtwacht

De stroken die van de Nachtwacht zijn afgesneden zijn gereconstrueerd en weer aan het schilderij toegevoegd. Het is er beter van geworden, er zit meer beweging in, meer dynamiek, het is ruimtelijker en het sprankelt meer. Maar ze moeten er wel weer af hoor, want dit zijn we niet gewend.

Jammer dat de visie van de kunstenaar straks weer het onderspit moet delven.

Jammer dat we te bekrompen zijn om heus wel te zien dat die stukken niet origineel zijn maar dat ze ons de kans bieden om te ervaren hoe Rembrandt de hele ruimte die hij tot zijn beschikking had gebruikte om een levendige beweeglijke compositie te maken en dat daarbij daadwerkelijk het hele vlak meespeelt. Want dat doen grote kunstenaars.

Saskia de Rooy, Amsterdam

2021-06-22 19:59:54 AMSTERDAM - De gereconstrueerde panelen zijn gemonteerd aan de Nachtwacht in het Rijksmuseum. Operatie Nachtwacht is het grootste onderzoek ooit naar de door Rembrandt geschilderde Nachtwacht. Door middel van geavanceerde technologie wordt bepaald hoe het meesterwerk zo goed mogelijk kan worden behouden voor toekomstige generaties. ANP REMKO DE WAAL Beeld ANP

Boter op het hoofd

De Uefa verbood een kritisch signaal jegens Hongarije tijdens de wedstrijd Duitsland-Hongarije. Dat zou niets te maken hebben met haar standpunt in zake discriminatie in Hongarije van homoseksuelen.

Maar waarom dan niet meewerken aan zo’n signaal? Omdat anders bij elk volgend issue ook zoiets toegestaan zou moeten worden, aldus het ‘integere’ Uefa-bestuur.

Ja, nou en? Wat is er mis aan omdat altijd te doen? Beter dan destijds in 1978 met oogkleppen voor de martelingen aldaar het WK in Argentinië zonder meer door te laten gaan. Dat was natuurlijk wel ‘volgens de regels’.

Zoals de wereldvoetbalbond Fifa ook onder leiding van een corrupte Blatter zonder tegenwerking het aankomende WK in Qatar mocht organiseren.

Wat hebben dergelijke instanties een enorme hoeveelheid boter op het hoofd en wat is het misselijkmakend dat een voetbalbond een gebaar ter ondersteuning van mensenrechten zomaar kan verbieden. Wat erg dat zo’n organisatie over de belichting van de Allianz Arena in diverse kleuren blijkbaar meer heeft te zeggen in Duitsland dan de lokale politiek.

Jan Verniers, Arnhem

Het stadion Allianz Arena in regenboogkleuren tijdens een wedstrijd die geen onderdeel was van het EK. Beeld Getty Images

Geluidsoverlast

Ik rij zelf ook motor en hou bewust rekening met woongebieden omdat ik het ook irritant vind.

Maar de meeste geluidsoverlast die wij ervaren is van Golfjes GTI, Mercedes AMG, Audi RS3 en dergelijke auto’s. Wij wonen tussen oude gebouwen en dat klinkt lekker voor die gasten.

Ik ben blij dat er in het stuk van afgelopen woensdag ook gerefereerd werd aan auto’s.

Michael de Meij, Dordrecht

Vleesexport

Alle boerendemagogie en zwaaien met Nederlandse vlaggen ten spijt blijkt uit de recente cijfers maar weer eens hoe het werkelijk zit: 60 procent van het hier geproduceerde vlees wordt geëxporteerd, waarmee we als klein land de grootste vlees­exporteur van de EU zijn.

Deze export bestaat dan ook nog eens voor een flink deel uit intensief (en dus op verschrikkelijke wijze) geproduceerd varkensvlees voor de Chinese markt.

Ik mag toch hopen dat deze informatie nadrukkelijk wordt meegenomen in de formatieplannen, want een dubbelslag ligt voor de hand, lijkt me: stikstof- én dierenleedreductie door een flinke verkleining van deze sector waar de situatie volledig uit de hand is gelopen.

Jeroen Bos, Amsterdam

Woningtekort

In reactie op de brief van Saskia Osterholt: bij ons ook. In onze seniorenflat van Ymere staan al weken zeker vijf flats leeg, maar nog niets op Woningnet.

Marie Roelofsen, Amsterdam

Voorrang voor coronapatiënten

Bij de eerste en tweede golf besmettingen kregen coronapatiënten voorrang in het ziekenhuis. Het waren er zoveel dat de ‘gebruikelijke’ zorg stopte. Met alle gevolgen vandien (Het Parool van maandag).

Nu er voldoende vaccins zijn en het vaccineren supersnel gaat, komen we op het moment dat iedere Nederlander gevaccineerd zou kunnen zijn. Nu is er een groep die niet durft, niet wil of niet mag. Die vrijheid gun ik hun.

Dat is wat anders dan dat zij bij een nieuwe golf besmettingen weer voorrang krijgen. Dat wordt gewoon achter aansluiten, wat mij betreft.

Ronald Nijenhuis, Zaandam

Een flacon met het Janssen-vaccin op een GGD-priklocatie. Beeld ANP

Kledingbank

Voor de neus van mensen die het niet breed hebben wordt tweedehands kleding nu weggekocht door ‘slimme’ opkopers, die het vervolgens doorverkopen met winst.

Om dat te voorkomen kun je je kleding doneren aan de kledingbank, daar krijgen mensen met een stadspas of een kaart van de voedselbank gelegenheid om kleding uit te zoeken. In Amsterdam is onder meer een kledingbank gevestigd op de Admiraal de Ruijterweg 329.

Crystal Werneri, Amsterdam

Daar zijn de vliegtuigen weer

Al zaterdagochtend vroeg en aan het begin van die middag werd de rust in de Jordaan weer verstoord door veelvuldig en tamelijk laag overvliegende vliegtuigen.

Worden de toeristen weer af- en aangevoerd? Fijn, dan komen ze weer terug met het coronavirus.

En dan hebben we het maar niet meer over hoeveel schoner de lucht was tijdens de coronacrisis.

Anneke Koehof, Amsterdam

Het lef van Van Agt

Wat een mooie, dappere en ongetwijfeld moeilijke beslissing van oud-premier Dries van Agt om het lidmaatschap van het CDA op te zeggen.

De heer Van Agt kan zich niet meer vinden in de standpunten van het CDA met betrekking tot het lot van Palestina en de Palestijnen. Het CDA heeft zich recent op een onchristelijke manier laten zien met het tegenstemmen op meerdere moties die het lot van de onderdrukte Palestijnen zouden kunnen helpen.

Ik heb diep respect voor de heer Van Agt die in de late herfst van zijn leven en na een levenslang lidmaatschap van KVP en CDA het lef heeft om z’n hart te volgen.

Carel Ram, Hoofddorp

Voormalig premier Dries van Agt ten tijde van de presentatie van het boek Palestina in doodsnood. Beeld ANP

Nieuw containerbeleid

Aan de artikelen in Het Parool over de problemen met afval en de ingezonden brief met de kop ‘Hulp van stickers’ in de krant van maandag, wil ik nog iets toevoegen.

Enige dagen geleden deed ik bij de gemeente melding van overvolle restafvalcontainers en de troep die als gevolg daarvan rond de container slingerde. Ik kreeg daarop het volgende antwoord: ‘In stadsdeel Zuid zijn we de afgelopen maanden begonnen met een nieuwe manier van inzamelen. Voorheen werd op vaste dagen de ondergrondse container in uw buurt geleegd. Nu komen we alleen als de container vol is of bijna vol is. We voorspellen nu wanneer containers bijna vol zijn en geleegd moeten worden. Dit kunnen we omdat we jarenlang veel gegevens verzameld hebben. Wij komen nu alleen langs als de container bijna vol is en niet meer op vaste dagen. We hoeven daardoor minder vaak te rijden en dat is beter voor het milieu.’

Blijkbaar is de gemeente Amsterdam tegenwoordig helderziend! In de normalemensenwereld heet dat gewoon koffiedikkijken.

Saskia Bermans, Amsterdam

Elitehorloges

Is het aanstellerij of gewoon humor die klokkies in het stuk ‘4x langste dag’ in Het Parool van maandag? Laten we het maar op het laatste houden, want wees eerlijk: zelfs het goedkoopste is, à raison van 5600 euro, voor een heel select gezelschap.

Aart Nieuwland, Leeuwarden

Zuidasambities

Mooie brief van Henneke Hagen over de vestiging van de Openbare Bibliotheek Amsterdam (OBA) in de Spaarndammerbuurt.

Ik denk dat er wel iets valt af te dingen op de stelling dat de buurt arm is (kijk maar eens naar de huizenprijzen op Funda), maar belangrijker is natuurlijk de constatering dat de opening van een bibliotheek op de Zuidas niet zozeer de ambitie van de OBA is, als wel die van dit kneiterlinkse college.

Dus misschien is het een idee deze brief aan de, in de naburige Staatsliedenbuurt wonende, Rutger Groot Wassink te sturen.

Ramon van der Storm, Amsterdam

Beeld Marc Driessen

Mondkapjes in het ov

Mensen die met meerdere huishoudens in een auto zitten worden niet gecontroleerd op mondkapjesplicht en reizigers in het ov wel. Waarom dit verschil?

Het ov is belangrijk, en ik maak mij zorgen over het gebruik van auto’s in de binnenstad. Ik moet als postbezorger twee keer de Weesperstraat oversteken, wat mij per oversteek meer dan vijf minuten kost. Wie doet hier iets aan en zorgt dat deze auto’s niet meer naar de binnenstad gaan?

Ik erger mij er elke dag aan dat ondanks de coronacrisis autogebruik wel wordt toegestaan. Het ov wordt haast ontraden en door het verlengde mondkapjesbesluit ook fysiek onaantrekkelijk gemaakt.

Ik hoop op een minister die meer oog heeft voor het gebruik van het ov. Een die er zelf ook gebruik van maakt en het ook propageert.

Peter Overwijk, Amsterdam

Tweedehands

De bewering dat ‘tweedehands ooit voor milieubewusten en hippe voorlopers was’ (Het Parool, afgelopen zaterdag), is niet juist.

De groep die allereerst in tweedehands spullen liep, zijn mensen met de laagste inkomens. Geen hipsters te zien hoor, in de kringloopwinkels die toen zijn gestart.

Nu is het inmiddels zo dat de mooiste spullen vaak worden weggekocht door de leukerd met meer geld op zak. Dat is ze uiteraard zeer gegund, maar daardoor gaan de prijzen wel merkbaar omhoog en de spoeling wordt dunner. Bovendien zet de tweedeling in de maatschappij door.

Saskia Kuntze, Amsterdam

Distributiecentrum

Sinds kort weten we dat Ahold het bedrijf is dat een distributiecentrum wil kopen in de Lutkemeer. “Het wordt toch al gebouwd, dan kunnen we het net zo goed kopen,” is hun insteek.

De gemeente zegt: “We hebben de grond nodig, want Ahold wil daar een distributiecentrum hebben.” En zo houden ze elkaar in de tang.

Wat de echte achterliggende drijfveren zijn van dit idiote plan, is complexer en inzicht hierin wordt bemoeilijkt door de vele ondoorzichtige bv’tjes van de SADC (Schiphol Area Development Company). En hoe meer bv’s, hoe groter de stank.

Laura van Vliet, Nieuw Vennep

Boulevardpers

Met verbijstering heb ik de berichten van de gerenommeerde pers gelezen en gehoord over het handen schudden van Willem-Alexander in de Oranjestraat donderdagavond.

Totaal overbodig werden bij zijn misstappen ook nog even de Griekenlandreisjes aangehaald. Ik dacht dat dat inmiddels wel genoeg was uitgemolken.

Nog erger waren de commentaren van de leden van het kabinet die zo nodig wat van het handen schudden moesten vinden. Het zou ze sieren om wat te vinden van het feit dat er na drie maanden nog steeds geen nieuwe regering is.

Ik heb zo langzamerhand het idee dat ik in een bananenrepubliek woon waar iedereen elkaar de maat neemt. Mijn ergernis heeft niets te maken met wel of niet een koningshuis, ik vind het treurig dat de journalistiek hier hele verhalen aan wijdt. Dit vind ik onwaardig en riekt naar boulevardpers.

Hennie van der Baan, Amsterdam

Paul Pogba schuift Heineken opzij. Beeld youtube

EK-marketing

Met grote verbazing las ik het commentaar van Marcel Beerthuizen van bureau Bigplans afgelopen donderdag in het artikel over de sponsoractie van de voetbalspelers.

Als adviseur partnership heeft hij wel een erg achterhaald beeld van product placement op basis van het principe ‘wie betaalt bepaalt’.

In dit digitale tijdperk van transparantie en de macht van de consument ziet hij ethiek binnen marketing volledig over het hoofd.

Coca-Cola en Heineken zijn geen weldoeners om het Europees voetbal mogelijk te kunnen maken. Ook zij hebben marketingdoelen te behalen.

Als spelers hier dan tegen in verweer komen, is dat niet opmerkelijk. Het is eerder een product van de tijdgeest: de consument laat zich niet alles meer door de strot duwen, ook een speler niet.

Ik sluit me aan bij de moderne visie van Frank van den Wall Bake: product placement moet een zorgvuldige match zijn, anders gaat het tegen je werken als merk.

Mark Verhoeven, Eindhoven

Waar is de orgelman?

Langzamerhand start de binnenstad weer op. De winkels ontvangen hun klanten en de horeca mag steeds meer.

Al die reuring dringt door in mijn kleine praktijk in het centrum. Met mijn klanten deel ik altijd de geneugte van onze prachtige stad, die besproken worden tijdens een pedicuresessie met de ramen open. Eén ding laat toch nog op zich wachten, en wordt erg gemist.

Klokslag vier uur. Klanten die het waarderen maken expres rond die tijd een afspraak, om tijdens hun behandeling te worden voorzien van een muzikale toevoeging van de orgelman op de Heiligeweg.

De orgelman heeft geen idee, maar mijn klanten riepen: “Waar is de orgelman gebleven?” Goeie vraag. Wij missen hem.

Anita Lindenkamp, Amsterdam

Vergelijkcultuur

Dat we onszelf steeds vergelijken met anderen is een van de grootste boosdoeners waardoor we massaal op zoek gaan naar meer, beter, groter, lees ik in het artikel van Raounak Khaddari van zaterdag over de ontelbare online cursussen voor een succesvoller en gelukkiger leven die worden aangeboden.

Social media vergroten deze vergelijkcultuur, maar bieden dus ook zelf de oplossing hiervoor met allerlei cursussen. Dit is een fuik.

De goedkoopste, snelste en tevens confronterendste cursus voor acceptatie van jezelf is: geef jezelf een detox van social media voor een week. Biedt daarna zelf de cursus ‘Omgaan met de druk om almaar beter, meer en groter te moeten en willen zijn’ aan.

Caroline Reineke, Amsterdam

Woningtekort

Hoe kan het toch, met het oog op het woningtekort, dat in het blok van Eigen Haard waar ik woon zeker vier woningen leegstaan?

Saskia Osterholt, Amsterdam

De Gouden Koets

De Gouden Koets is een perfect symbool voor de monarchie: beide zijn zwaar achterhaald en kunnen het best in een museum worden opgeborgen.

Adriaan Intveld, Arnhem

Beeld Getty Images

Anticonceptie

Inderdaad wordt te veel gefocust op de vrouw, en pas daarna gepleit voor anticonceptie door de man. (Het Hoogste Woord van zaterdag)

Als een vrouw bewust geen kinderen (meer) wil krijgen, kan ze zich laten steriliseren. Waarom vergeten we altijd dat mannen die geen kinderen willen voor een vasectomie kunnen kiezen? Uiteindelijk goedkoper dan condooms, pasta’s, de pil, en dergelijke. Zo kan je de problematiek verkleinen.

Het zou winst zijn indien alle anticonceptie in de basisverzekering wordt opgenomen, zelfs buiten de eigen bijdrage om, wat van belang is voor de mensen zonder of met een klein budget. Ik pleit voor studies hierover en verwacht verbetering.

Rupino Griffioen, Amsterdam

Anticonceptie (2)

Was een anticonceptiemiddel voor mannen maar zo ‘een­voudig’ als voor vrouwen.

Ik weet er twee: het condoom en sterilisatie. Sterilisatie klinkt mij erg definitief, of in elk geval moeilijk te herstellen. Was er maar een anti­conceptiemiddel zoals vrouwen gebruiken, ik zou het graag en met alle liefde nemen.

Peter Kersbergen, Amsterdam

Boedapest

EK-fans zijn welkom in Boedapest als ze aan een aantal coronagerelateerde eisen voldoen meldt de KNVB. Wat de KNVB daaraan had kunnen toevoegen: mits je je niet met één van de LHBTIQ-letters identificeert. Dan ben je in dit EU-land niet welkom.

Het nu eventjes niet kunnen afreizen naar bepaalde vakantielanden vanwege de pandemie voelen we als een grote beperking. Maar dit soort beperkingen zijn niet nieuw voor mensen die niet tot de witte heteroseksuele groep behoren; die ervaren dit soort beperkingen altijd en hun hele leven.

Jeroen Bos, Amsterdam

Hulp van stickers

Toen bij de IJponten het wegdek verdeeld werd in groene zones voor de wachtenden en rode voor het op- of afrijden van de pont, was ik verbluft! De chaos was door zo’n simpele ingreep ineens over!

Het omgekeerde kan ook: voorheen waren de vuilcontainers op ons afvalpunt voorzien van een grote sticker, onder andere met de mededeling dat grofvuil opgehaald wordt op maandag en vrijdag.

Die sticker is vervangen door een biljet met wat aanbevelingen en de mededeling dat je even op een website moet kijken wanneer het grofvuil wordt opgehaald. Niet te geloven wat een chaos er sindsdien is ontstaan: de containeradoptant van een afvalpunt kan elke dag aan de bak en veelvuldig bellen met de gemeentereiniging, want het is niet bij te houden.

Ik zou zeggen: plak de oude versie maar weer op. Zal vast wel duurder zijn dan zo’n algemeen verhaal dat je op elke container kan plakken, maar dan weet tenminste iedereen wanneer het grofvuil wordt opgehaald en kan je iemand die z’n rotzooi op andere dagen neerplempt nog eens hoofdschuddend op die sticker wijzen.

Femmy Peypers, Amsterdam