Opinie: ‘Nederlandse sporters moeten zich niet laten gebruiken voor de propagandacampagne van Peking’

De Olympische Winterspelen beginnen op 4 februari in Peking. Beeld VCG via Getty Images

Beste deelnemers aan de Olympische Winterspelen,

Een vergelijking met de Tweede Wereldoorlog kan al snel misplaatst of overdreven zijn, maar soms is het nodig om je geschiedenis te kennen, om die niet te herhalen. Daarom wil ik, voordat je enthousiast afreist naar Peking, graag het volgende in herinnering brengen.

Op 1 augustus 1936 opende Adolf Hitler de Olympische Spelen van Berlijn. Hitler wilde met de Spelen de superioriteit en de vredelievendheid van Duitsland aantonen. Nederlandse sporters twijfelden destijds om deel te nemen, maar uiteindelijk werd toch besloten mee te doen. De Olympische Spelen werden een groot propagandasucces voor de nazi’s.

Binnenkort, op 4 februari 2022, wordt opnieuw het Olympische vuur aangestoken, dit keer in Peking. Maar ook hier worden de wenkbrauwen gefronst vanwege het schenden van vele mensenrechten. Als jonge sporters kan ik me voorstellen dat allerlei politieke zaken een ver-van-mijn-bedshow zijn, net als voor de sporters destijds die naar Berlijn afreisden.

Wat je ongetwijfeld weet is dat China de opstand van duizenden jongeren en studenten van jullie leeftijd in Hongkong heeft neergeslagen. Vele jongeren verdwenen achter slot en grendel, omdat ze opkwamen voor een vrij en democratisch Hongkong. Maar het gaat verder dan dat.

Meer dan een miljoen Oeigoeren, die in het westelijke Xinjiang wonen, zijn de afgelopen jaren opgesloten in interneringskampen. Gedwongen sterilisatie en gedwongen abortussen, verkrachtingen en martelingen zijn aan de orde van de dag en maken deel uit van een systematische genocide. De Oeigoeren worden uit hun huizen en steden verwijderd om plaats te maken voor duizenden Han-Chinezen. Hetzelfde is al vele decennia gaande in Tibet, dat China veroverde in 1950. Een periode van extreme martelingen, moorden en een algehele culturele genocide brak aan die tot op de dag van vandaag voortduurt. De Dalai Lama ontsnapte naar India en leeft sindsdien in Dharamsala.

Ik weet het, allemaal onsmakelijke zaken, waar je liever niet mee geconfronteerd wordt. De vlaggen, de parade en de medailles, de competitie en de zege zijn veel aantrekkelijker. Maar het een staat niet los van het ander. China zal net als Duitsland de Spelen — en daarmee jullie — gebruiken voor schaamteloze propaganda, en het toedekken van datgene dat achter de schermen plaatsvindt. Daarom, beste sporters, in naam van Nederland, blijf thuis. Zodat je later niet hoeft te zeggen: ‘Wir haben es nicht gewüsst.’

Ton van der Kroon, Amsterdam