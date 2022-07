Opinie: ‘Nederlands praten in Amsterdam, daar is niks onbeleefds aan’

Beeld Getty Images/EyeEm

Iedereen die in Amsterdam woont wordt ermee geconfronteerd: je wordt steeds vaker in het Engels aangesproken. Dan heb ik het niet over toeristen, maar over expats uit alle windstreken die het onnodig vinden om de Nederlandse taal te leren. Want iedereen in Nederland spreekt toch Engels?! Amsterdam is echter niet Nederland en ik ken genoeg Amsterdammers en mensen die buiten onze stad wonen die het vervelend om in het Engels aangesproken te worden.

We wonen in een prachtige stad in een mooi land en we mogen trots zijn op onze cultuur en taal. Maar die zal verdwijnen als expats en internationale studenten een steeds groter deel van de bevolking gaan uitmaken (zoals vermeld in Het Parool van 6 juli) en wij hen niet de kans geven te integreren. We verwachten van immigranten dat zij zich verdiepen in onze geschiedenis, cultuur en taal en het is echt doodnormaal om dit ook te verwachten van expats. Het is leuk als expats onze taal leren en wij hen de kans geven die taal te spreken dus stop ermee Engels te praten.

Wanneer jij zelf in het buitenland gaat wonen is het ook beleefd naar de inwoners toe om je aan te passen aan de normen en waarden en je te verdiepen in de gebruiken van je (tijdelijke) nieuwe vaderland. Dus kunnen we alsjeblieft stoppen op universiteiten, sportscholen en winkels alles in het Engels aan te kondigen, en gewoon weer Nederlands gaan praten? Dat is niet onbeleefd, dat is heel normaal.

Pippa van Kaag, Amsterdam

‘In een joint zit toch ook tabak?’

Amsterdam moet een rookvrije stad worden, lezen we, en zelfs de e-sigaret wordt steeds meer taboe. Prima allemaal, maar waarom geldt dat niet voor het hele scala aan drugs? In een joint zit toch ook tabak? Die mag je nog steeds in een coffeeshop en op straat opsteken. Is dat dan niet schadelijk voor de gezondheid? Om over alle andere nare consequenties voor mens en samenleving nog maar te zwijgen. Dus een rookvrij Amsterdam? Dan vooral ook een drugsvrij Amsterdam!

Teun Hubar, Amsterdam

‘Fenomenaal dat The Damned van ITA in het Bostheater te zien is’

Op zes juli was ik in het Bostheater voor The Damned van ITA. Wat een geweldig kunstwerk hebben de cast, muzikanten, Ivo van Hove en zijn creatieve team neergezet. Geniaal: het gebruik van de camera tijdens de voorstelling geeft een extra dimensie aan de ruimte die toch al onbegrensd lijkt in de open lucht. Ademloos de ruim twee uur durende voorstelling ondergaan, de spanningsboog is de hele tijd voelbaar aanwezig en spat door het spel, de spectaculaire effecten spatten levensecht van het podium. Ondanks het rumoer rond de naamgeving van ITA is dit fenomenaal internationaal vakwerk. Hulde dat dit in het Amsterdamse Bostheater is te zien.

Coen van Iersel, De Kwakel