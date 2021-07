Opinie: ‘Nederland ontbeert een ministerie voor veilig drugsgebruik’

De overheid ziet geestverruimende middelen ten onrechte als een gevaarlijk fenomeen, stelt Jochem Jansen. Beeld Getty Images

Ik ben vader van vijf kinderen en zie mezelf als een vrijdenker, een humanist en een avonturier. Bij het opvoeden heb ik altijd geworsteld met verbieden, straffen en ontkennen. Simpelweg omdat ik van mijn kinderen hou. En omdat ik niet snap waarom ik ze als liefdevolle, eigenzinnige wezens iets zou moeten onthouden. Of sterker nog, waarom ik door middel van straffen hun nieuwsgierigheid aan banden zou moeten leggen.

Ik ben oprichter van een sociëteit genaamd TenClub, waar we door middel van kunst en cultuur de menselijke passies en drijfveren onderzoeken. Tevens ben ik een van de mede-uitvinders van het geestverruimende middel 3-MMC, waar momenteel veel over te doen is. Het is een bijzondere substantie, die zorgt voor prachtige gesprekken en verdieping. Bovendien is het een geweldig ingrediënt tegen menstruatieklachten, zoals blijkt uit het patent dat mijn vrouw en ik hebben ontwikkeld.

Ik hou van drugs, ik hou van mensen, maar bovenal hou ik van menselijke expressie, geestelijke groei en fantasie. Zodoende heb ik ook het platform HighHumans.com opgericht, waar drugs en menselijke expressie samenvloeien.

Toch leef ik in een land waar de meeste drugs illegaal zijn (met uitzondering van alcohol en tabak) en in een samenleving die geestverruimende middelen ziet als een gevaarlijk fenomeen dat de oorzaak is van verslaving en van criminaliteit. Dat is immers het verhaal dat de overheid ons voorspiegelt.

Experimenteren

Maar mag ik eerlijk zijn? Mijn oudste dochter is 15. Bij haar op school doen alle mogelijke drugs de ronde: ketamine, alcohol, xtc, cocaïne, ghb en ga zo maar door. Soms zelfs in het school­gebouw, altijd zonder enige voorlichting. Hoe werkt dat, vraag ik haar dan. Waar komt het vandaan? Waarom wordt het gebruikt? Waarop zij mij vertelt: het is overal beschikbaar en wij willen experimenteren, want we zijn jong en vrij van geest.

Ik geef haar daarin geen ongelijk. Ook ik wilde experimenteren en onderzoeken op die leeftijd en dat wil ik nog steeds. Drugs zijn geweldige middelen om de geest te verkennen en te verruimen. Ze kunnen nieuwe inzichten brengen, bewustzijn creëren en verbindingen met anderen versterken. Om precies diezelfde reden gebruiken 1,5 miljoen Nederlanders (bron: CBS Statline) jaarlijks drugs voor recreatieve doeleinden. Volgens ons huidige beleid zijn al die mensen criminelen.

Noem me een dromer of een idealist, maar wat mij betreft komt er een ministerie voor Recreatief Drugsgebruik en Geestelijke Verkenning (RD&GV). Bestuurders, zakenlui en denkers volgen hier seminars, waar ze met behulp van psychedelica waardevolle inzichten vergaren. Hierdoor omarmen zij niet alleen hun menselijkheid, maar verkennen zij hun eigen potentieel en dat van onze samenleving. Zo maken ze een eind aan twintig jaar reactionair beleid en komen ze tot innovatieve oplossingen voor de toekomst van Nederland.

Maar bovenal zet het ministerie van RD&GV zich in voor de 1,5 miljoen jaarlijkse drugsgebruikers, die verlangen naar een klimaat waarin zij veilig, gereguleerd en met mate kunnen experimenteren. Het ministerie introduceert voorlichting over ieder middel en laat zien hoe je er zo veilig mogelijk mee om kunt gaan.

Ook organiseert het speciale drugs-oefendagen met experts om bewustwording te creëren. Want zoals alle wetenschappelijke onderzoeken uitwijzen: xtc is lang niet zo gevaarlijk als alcohol – sla het Trimbos Instituut of het boek Drugs Without the Hot Air van David Nutt er maar op na.

Drugsapp

Het ministerie komt bovendien met een drugsvaardigbewijs, vergelijkbaar met een rijbewijs, maar dan voor het nemen van geestverruimende substanties. Daarnaast lanceert het ministerie een fraaie drugsapp, waarin iedereen ervaringen kan delen en op een veilige manier drugs kan kopen bij gecertificeerde aanbieders.

En wat blijkt? Al gauw verdwijnt de drugs­criminaliteit als sneeuw voor de zon. Met de grote sommen btw en accijns die door middel van legalisering worden gegenereerd, kunnen allerlei projecten worden ondersteund om onze samenleving mooier en menselijker te maken. De maatschappij vaart er wel bij, want we leven niet langer in angst voor zelfontplooiing, voeren niet langer een zinloze strijd tegen iets dat voor veel mensen de normaalste zaak van de wereld is en hebben eindelijk volledige vrijheid van bewustzijn.

De gevaren worden precies hetzelfde benaderd als andere risicovolle activiteiten (wintersport, autorijden, alcoholgebruik, etc.): risico’s worden geminimaliseerd. En de kleine groep verslaafden wordt niet langer gemarginaliseerd, maar geholpen met hun onderliggende problematiek – zonder iets te verbieden of iemand te straffen.

Jochem Janssen, oprichter TenClub en HighHumans.com