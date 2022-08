Opinie: ‘Nederland is vol, maar niet voor iedereen’

Beeld Getty Images

‘De ene oorlog is de andere niet, ik vraag me af waar dat aan ligt’

Jarenlang is er oorlog in Syrië, oorlog in Gaza, oorlog in Jemen. Gezinnen die geborgenheid zoeken in onze pluriforme samenleving worden niet geaccepteerd. Dat is terug te zien in de grote protesten tegen asielzoekerscentra. ‘Nederland is vol’, wordt hierbij geroepen.

Eind februari liep het conflict tussen Oekraïne en Rusland uit op een oorlog met veel slachtoffers. Nu heeft Nederland hierdoor het licht gezien. Vluchtelingen en asielzoekers zijn nu wel welkom in ons multiculturele land. Al gaat het er dan wél even om wat voor soort vluchteling je bent én waar je vandaan komt.

Hoe kan het eigenlijk dat er eerst werd gezegd dat Nederland vol was, maar er nu wel plek is voor mensen uit Oekraïne? Volgens Geert Wilders (expert in vluchtelingenzaken), zijn mensen uit het Midden-Oosten maar asielprofiteurs. Op zijn sociale media zegt hij zelfs dat we deze mensen uit ons land moeten gooien, om plek te maken voor ‘echte’ Oekraïense vluchtelingen.

Waar vluchtelingen uit het Midden-Oosten werden uitgemaakt voor baneninpikkers, wordt er door de Rijksoverheid gepubliceerd dat er op korte termijn plek is voor 50.000 vluchtelingen uit Oekraïne in ons land, op lange termijn nog voor 30.000 extra. Naast opvang krijgen ze hierbij ook leefgeld én toegang tot de arbeidsmarkt. Vluchteling of geprivilegieerd?

Het is duidelijk dat de Oekraïners beter in de dominante Nederlandse cultuur passen dan mensen uit Syrië. De ene oorlog is de andere niet, dat is duidelijk. Ik vraag me alleen af waar dat aan ligt.

Norleila Oudsten (15), Ir. Lely Lyceum klas, 4 vwo

Norleila Oudsten. Beeld -

‘Vragen of ik naar de wc mag, toont een gebrek aan vertrouwen’

Waarom moet ik aan de leraar vragen of ik naar de wc mag gaan? Ik ben 14 jaar, ik denk dat ik heus wel zelf kan bepalen of ik naar de wc moet en of het een goed moment is om te gaan.

Ik begrijp dat de leraren niet iedereen vertrouwen op de gangen, maar ze verwachten ook dat we serieus werken, verslagen inleveren, op tijd op school komen en stages lopen. Maar de leraar moet voor mij bepalen of ik naar de wc mag. Hoe kan iemand bepalen of ik moet plassen of niet? Ik vind het oneerlijk, want als een leraar moet plassen gaat hij ook, maar ik of iemand anders niet.

Ik vind het ook raar om te bedenken dat er volwassen mensen op mijn school zitten die dit dus ook moeten vragen. Het gaat er dus niet om of je volwassen bent of nog minderjarig, maar dat ze de leerlingen niet vertrouwen. Dat vind ik raar, omdat ze wel zeggen dat je al bijna volwassen bent en dingen zelf moet kunnen.

Orpheo van de Laar, Open Schoolgemeenschap Bijlmer, 3 vmbo

Orpheo van de Laar. Beeld Marco Klomps