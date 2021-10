Opinie: ‘Nederland, doe meer moeite voor je start-ups’

Als het in Nederland fiscaal aantrekkelijker wordt om in beginnende bedrijven te investeren, zou dat een hoop kapitaal kunnen genereren. Beeld Getty Images

U heeft in het afgelopen jaar vast weleens eten besteld via Thuisbezorgd. En u heeft, bewust of niet, zeker een betaling gedaan via de services van Mollie of Adyen. Deze Nederlandse techbedrijven zijn met al hun lef en ambitie gericht op maar een ding: impact hebben door de toon te zetten op een nieuwe markt.

Het zijn dit bedrijven die de laatste jaren vanuit een start-uppositie ontzettend hard zijn gegroeid. Helaas lukt dit nog té weinig Nederlandse start-ups. Belangrijke oorzaken van dat kleine aantal zijn te weinig investeringen in de jonge én de technologisch intensieve bedrijven en te weinig talent voor techstart-ups om snelle groei mogelijk te maken.

Techstart-ups en scale-ups haalden in de eerste helft van 2021 meer dan 3 miljard euro op, evenveel als in 2019 en 2020 samen. Een aantal start-ups groeide daarbij flink, maar er groeien te weinig start-ups door naar een geslaagde scale-up. Wetend dat de toonaangevende bedrijven van nu en de komende tien jaar nu gebouwd worden en we techbedrijven hard nodig hebben om de maatschappelijke uitdagingen waarvoor we staan aan te gaan, is dat een serieuze zorg. Zo hebben we innoverende scale-ups zoals DyeCoo en Hardt Hyperloop hard nodig om te werken aan een duurzame toekomst.

Kennis en ervaring

Terwijl we onszelf in Nederland graag zien als sterke innovators, moeten we niet de ogen sluiten voor de internationale ontwikkelingen. Het aantal investeringen in bedrijven neemt in andere landen ook snel toe. Op de European Innovation Scoreboard van de EU streven die landen Nederland voorbij. Onwenselijk, als wij zelf de touwtjes in handen willen hebben bij de ontwikkeling van relevante (toepassingen van) technologieën en banencreatie. Onnodig, omdat we belangrijke belemmeringen van de groei van Nederlandse bedrijven kunnen wegnemen.

Daarom moet de overheid nu actie ondernemen om de concurrentiepositie van Nederland te verbeteren. De overheid moet een voedingsbodem creëren voor de start-ups van vandaag en morgen met ambitieuze doelen die uitnodigend zijn voor ondernemers, talent en investeerders.

De overheid moet zorgen voor een beter ondernemingsklimaat voor start-ups en scale-ups. Ten eerste, door het voor private investeerders fiscaal aantrekkelijker te maken om in Nederlandse start-ups te investeren. Op dit moment is het voor hen aantrekkelijker om in start-ups en scale-ups in andere Europese landen te investeren. Er is in Nederland minder geld beschikbaar in deze belangrijke eerste fase van een bedrijf, waardoor vanaf het begin een achterstand ontstaat ten opzichte van de internationale concurrentie. Naast het geld, wordt ook inbreng van kennis en netwerk gemist. Investeerders in een vroege fase (business angels) zijn veelal (oud-)ondernemers die herinvesteren in beginnende bedrijven. Zij zijn cruciaal voor start-ups, zij bieden met hun kennis en ervaring ook steun in de vroegste en precairste fase van een jong innovatief bedrijf.

Excellente mensen

Ten tweede, maak het voor werknemers van start-ups en scale-ups aantrekkelijk om een gedeelte van het salaris onder gunstige voorwaarden te investeren in (aandelen van) het bedrijf. Zo trek je excellent talent aan. Landen zoals Zweden of het Verenigd Koninkrijk hebben dit al geregeld, bedrijven in Nederland zouden talent vergelijkbare mogelijkheden moeten kunnen bieden.

En ten derde, zorg ervoor dat de overheid digitale opleiders de mogelijkheid biedt een erkende accreditatie te krijgen, net als reguliere hogescholen en universiteiten, zodat hun studenten ook de broodnodige studie­financiering krijgen. Doordat deze opleiders zich richten op groepen die veelal geen gebruik (kunnen) maken van het reguliere opleidingsaanbod, zorgt dit ook voor meer diversiteit.

Nederlandse bedrijven veranderen de wereld. En dat kunnen ze nu nog steeds. Maar om dit te blijven doen, moet, juist nu we voor grote transities staan, een verbeterd ecosysteem voor start-ups en scale-ups dé belangrijke pijler worden in het beleid van het nieuwe kabinet. Zo kan het gehele start-up- en scale-upecosysteem groeien en wordt de mondiale concurrentie­positie verbeterd.