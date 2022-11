Opinie: ‘Natuur in Amsterdam gezocht? Ontwikkel Tuinen van West, in plaats van te gebruiken voor festivals’

Dit zijn de ingezonden brieven van vandaag. Ook een bijdrage leveren? Lees hier hoe dat kan.

Hoezo privacy?

Sommige ‘rechtbankdingetjes’ begrijp ik als jurist niet. Al heel lang niet. Volgens het strafprocesrecht is het verboden om in de rechtszaal foto’s, video’s of audio-opnames te maken. Dat verbod is ingesteld vanwege de privacybescherming. Het gaat immers om personen die nog verkeren in het stadium van ‘verdachte’.

Om die richtlijn niet krachteloos te laten zijn, gegeven het meesterschap van illustratoren, is er later aan toegevoegd dat gezichten en profil afgebeeld moeten worden. In het algemeen zien we dat rechtbankillustratoren aan dat laatste aspect lippendienst bewijzen en dat Justitie ook niet handhaaft.

Maar los daarvan, zeg nou zelf, privacy? Wat mij betreft wordt in dergelijke illustraties in het algemeen juist méér over de verdachte blootgelegd dan in een foto, namelijk karakter, stemming en houding ter zitting. Sterker nog, dat is in de opleiding tot rechtbanktekenaar zelfs een leerdoel. Bezie het werk van rechtbankillustrator Aloys Oosterwijk in Het Parool van 19 november. Geniaal toch?

Blijft over de vraag wat de afgebeelde verdachten zelf met zo’n kunstwerk doen: boos in de prullenbak of trots boven het bed?

Ludo Grégoire (jurist), Leiden

Onmisbare natuur

Gezocht: onmisbare natuur in Amsterdam om de omgeving klaar te stomen voor de toekomst. Wat een geluk, in de Tuinen van West in Amsterdam liggen enkele braakliggende ‘voetbalvelden’ te wachten op ontwikkeling tot een natuur/parkachtig uitloopgebied voor Amsterdammers. Dat is gelijktijdig de ecologische verbinding met de Brettenzone, doorlopend via recreatiegebied Spaarnwoude naar het Twiske, de Kennemerduinen, Zandvoort en Bloemendaal.

Wat zonde dat dit gebied er 340 dagen in het jaar praktisch onbenut bij ligt ten faveure van enkele weekends massale omgevingbelastende festivals. De gemeente zoekt naarstig naar onmisbare natuur, terwijl dit gebied praktisch gereed ligt te wachten op verdere natuurontwikkeling, passend binnen de uitdagende Amsterdamse klimaatdoelstellingen.

Chris Nierop, Amsterdam

Maximumsnelheid fietspaden

Het invoeren van een maximumsnelheid van 20 km per uur op fietspaden is ronduit een slecht idee. Persoonlijk vind ik het bijzonder langzaam, maar als 17 km per uur de gemiddelde snelheid van een fietser is zijn er dus heel veel die harder rijden dan 20 km per uur. En nog steeds een aanzienlijk aantal harder dan 25 km per uur.

Dat was nooit een probleem, tot er opgevoerde snorfietsen bij kwamen. Die rol is nu overgenomen door opgevoerde e-bikes. Door gebrek aan handhaving is dit helemaal uit de hand gelopen. Daar zit het echte probleem. Want wie zegt dat die 20 km per uur dan wél gehandhaafd gaat worden? En wat als je met wind mee per ongeluk te hard fietst, word je dan bekeurd? En als je een ‘hardfietser’ bent moet je dan de rijweg op? Dat lijkt mij gevaarlijker en bovendien zullen automobilisten dat niet waarderen.

Nee gemeente, ga nu eens doen wat je allang had moeten doen: opgevoerde e-bikes in beslag nemen en de berijders beboeten! Dat is veel logischer en veiliger dan de nu voorgestelde maatregel.

Rodrigo Coesel, Amsterdam