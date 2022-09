Opinie: ‘Nationale vlag op z’n kop is gewoon een flater voor degene die hem heeft gehesen’

Een omgekeerde Nederlandse vlag aan een lantaarnpaal. Beeld REMKO DE WAAL/ANP

Als oud koopvaardijofficier hecht ik aan de etiquette voor de nationale vlag. Zo vlag je bijvoorbeeld niet na zonsondergang, anders ‘vlag je voor de hoeren’. Als de vlag wordt aangelicht, mag het weer wel. Dat gebeurt onder andere op Haagse overheidsgebouwen. Dat kun je mooi zien als je op tv naar Nieuwsuur kijkt, dan zie je ze op de achtergrond wapperen.

Halfstok vlaggen is niet écht halfstok, maar op een derde vanaf de top. En als je de vlag na halfstok vlaggen neerhaalt, moet je hem eerst in top hijsen en dan meteen vanuit de top neerhalen. Daarbij mag de vlag overigens niet de grond raken. Laat hem dus op je schouder dalen (en daarna keurig opvouwen natuurlijk).

En tenslotte: op de kop uithangen is not done. Ik wil niet zeggen dat het een belediging is, maar het is gewoon een flater voor degene die hem zo heeft gehesen.

De etiquette geldt alleen voor nationale vlaggen. Dus wat je met de Amsterdamse vlag of die van Ajax doet, moet je zelf weten. Of heel vroeger de vlag omgekeerd werd gehesen als iemand in nood was, dus op zee bijvoorbeeld overboord was geslagen, weet ik niet, maar ik betwijfel het. Ik heb er als voormalig stuurman nooit van gehoord. Je zou dan bovendien zo’n omgekeerde vlag moeten tegenkomen op een van de vele oude schilderijen die zeeslagen weergeven. Ik heb ze daarop nooit gezien.

Wat je wel op die oude zeegezichten ziet, is zowel oranje-blanje-bleu als rood-wit-blauw. Dit bevestigt de nautische verklaring van de kleurwisseling: rood-wit-blauw verving op zee oranje-blanje-bleu omdat die laatste kleurcombinatie niet goed op afstand herkenbaar was. Rood-wit-blauw werd zo populair dat het ook aan wal werd overgenomen.

Terugkomend op die omgekeerde vlag. In de zeevaart bestaat sinds de 19de eeuw het hele alfabet in internationale seinvlaggen. Elk schip heeft ze nog aan boord. Dus waarom niet een van die vlaggen gebruiken om je ongenoegen te laten blijken? Bijvoorbeeld F: ‘Ik ben ontredderd, stel u met mij in verbinding.’ Of O: ‘Man overboord.’ U: ‘U stuurt een gevaarlijk koers’ kan natuurlijk ook, of misschien X: ‘Onderbreek het ten uitvoer brengen van uw voornemens en kijk uit naar seinen van mij.’ Over de hele wereld dezelfde betekenis: nautisch Esperanto.

Kees Ruig (oud-koopvaardijofficier), Malden