Opinie: ‘Na geflopte verkoop AEB is het tijd voor serieuze herbezinning’

Het AEB levert vanwege met zijn CO2-uitstoot veruit de grootse bijdrage aan klimaatverandering van alle bedrijven in de stad. Beeld Berlinda van Dam/ANP

Dit schreef Het Parool over het Afval Energie Bedrijf (AEB) • De Autoriteit Consument en Markt (ACM) houdt de verkoop van het Amsterdamse AEB door Afvalverwerking Rijnmond tegen, omdat dan een te machtig bedrijf zou ontstaan. • Wethouder Reinier van Dantzig is teleurgesteld. ‘Afval is een nationale markt, niet regionaal. Jammer dat de ACM daar anders over denkt.’ • De gemeente Amsterdam zocht de afgelopen jaren naar manieren om AEB te verkopen. Het afvalbedrijf werd in 2019 van een faillissement gered. De Amsterdamse oud-wethouder Udo Kock stapte op om het hoofdpijndossier.

Amsterdam krijgt een tweede kans om het publieke belang voorop te stellen en het Afval Energie Bedrijf (AEB) om te vormen tot een toekomstbestendig bedrijf (Het Parool, 23 mei). Dit is alleen mogelijk als we het afvalbedrijf in gemeentelijke handen houden. De belangen voor Amsterdam en de planeet zijn te groot om afvalverwerking over te laten aan grillen van de markt.

Amsterdam is kampioen afval verbranden. We verschepen al jaren bergen vuilnis vanuit Engeland om onze afvalovens draaiende te houden. Onlangs werd bekendgemaakt dat we vanaf eind mei ook afval uit Italië gaan importeren. Wekelijks zal een trein uit Rome onze stad binnenrijden met 1800 ton aan huishoudelijk afval. Een bizarre onderneming. Dit stadsbestuur heeft zich gecommitteerd aan de afspraak dat Amsterdam in 2050 een circulaire stad moet zijn. Dat betekent dat we waardevolle materialen en grondstoffen hergebruiken en geen afval produceren. Dat betekent ook dat er een plan moet komen om te stoppen met het verbranden van afval. Daar kunnen we niet oneindig mee doorgaan.

CO 2 -kanonnen

Onze verbrandingsovens zijn nu ware CO 2 -kanonnen. Met ruim 1,3 megaton CO 2 per jaar (volgens de laatste cijfers van 2020) levert het AEB veruit de grootse bijdrage aan klimaatverandering van alle bedrijven in de stad. En de vlammen laten meer stoffen achter die we liever kwijt dan rijk zijn: zwaar verontreinigde as en stikstofoxide. Er is dus veel aan gelegen het AEB te transformeren tot duurzaam grondstof- en energiebedrijf. Hier is wel politieke moed en leiderschap voor nodig. Elke dag die we wachten met het structureel afbouwen van afvalverbranding neemt het risico toe voor de toekomst van onze stad, haar inwoners en het klimaat. En dat is niet alles: tienduizenden huishoudens zijn afhankelijk van restwarmte van het AEB. Ook voor hoe we deze woningen verwarmen met duurzame bronnen moet een coherente toekomstvisie komen. Anders schuiven we de rekening door naar de volgende generatie.

Amsterdam heeft in 2021 miljoenen uitgegeven aan een zwaar onderzoek naar slepende financiële en logistieke drama’s binnen het AEB, een raadsenquête, waar ik ook aan heb meegewerkt als lid van de onderzoekscommissie. De belangrijkste conclusie was: de gemeente heeft het AEB gebrekkig aangestuurd zonder duidelijke visie over waar we met het bedrijf naartoe willen. Er zijn allerlei lessen uit getrokken hoe dit beter kan in de toekomst. Gaan we toch over tot verkoop, dan zetten we maandenlang intensief en cruciaal onderzoek bij het grofvuil.

Gemakzucht

Dat zou eeuwig zonde zijn en bovendien onverantwoord bestuur. Bij verkoop aan een marktpartij kunnen we slechts summier sturen op de verwerking van het eigen huishoudelijk afval via contracten. Het ligt voor de hand dat de fabriek in commerciële handen zo lang mogelijk maximaal zal blijven stoken voor het beste financiële rendement. Amsterdam wordt dan het afvalputje van Europa, want zolang andere landen hun eigen verwerking niet op orde hebben kan daar zomaar import uit Athene of Boekarest bijkomen. Dit zou een ramp zijn voor het klimaat en voor onze circulaire ambities. Commerciële verkoop betekent kiezen voor gemakzucht, weglopen van verantwoordelijkheden en blij zijn met eenmalig een flinke zak geld.

Nu de verkoop is geflopt is het tijd voor serieuze herbezinning. Laten we al het oud zeer van de dure logistieke blunders en luie aansturing van de gemeente niet als excuus nemen om het AEB wéér snel in de verkoop te zetten voor de hoogste bieder. Nederland heeft op tal van dossiers flink te lijden gehad onder visieloos bestuur vanuit kortetermijnbelangen. We moeten in Amsterdam deze tweede kans nu met beide handen aangrijpen en kiezen voor een duurzame toekomst.