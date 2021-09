Opinie: ‘Na dit vonnis moet Uber een gewoon taxibedrijf worden’

Beeld anp

Uber moet taxichauffeurs die gebruikmaken van zijn app in dienst nemen, oordeelde de rechter maandag. Er kan zelfs met terugwerkende kracht salaris worden geëist. In diverse media – waaronder Het Parool – werd gesproken over een nederlaag van de techgigant.

De keuze om Uber te verplichten taxichauffeurs in dienst te nemen is goed te begrijpen. Hoe hard het bedrijf het namelijk ook ontkent, het stelt zich wel degelijk op als werkgever. Helaas doet het dat volgens het credo ‘wel de lusten, maar niet de lasten’, en daar heeft de rechter nu een einde aan gemaakt.

Hoewel de bedrijfstop afstand moet nemen van het huidige lucratieve verdienmodel, is het maar zeer de vraag of men echt van slag is op het hoofdkantoor. Uber heeft tot op heden straffeloos de wet overtreden en kon zo jarenlang toewerken naar een monopolie. Nu die positie in zicht is, zal het platform de taximarkt ook in de toekomst blijven domineren.

De techreus kan het zich permitteren de taxichauffeurs in dienst te nemen. Toen er in Groot-Brittannië een vergelijkbare rechterlijke uitspraak was, bleek dit ook geen probleem.

De uitspraak in Nederland is voor de taxichauffeurs een prettige ontwikkeling en voor het bedrijf geen drama. Een veel relevantere vraag is echter: wat schieten Amsterdam en andere grote steden ermee op? Het antwoord is vooralsnog: niets.

De nek omgedraaid

Door de talloze Uberrijders een dienstverband te geven, ontstaat de grootste taxionderneming van Nederland. Er is wel een belangrijk verschil met de traditionele taxibedrijven die door Uber – zeker ook in Amsterdam – de nek zijn omgedraaid. Die waren namelijk opgericht voor taxivervoer door professionele, opgeleide en representatieve chauffeurs. Uber is echter een verzameling van overwegend hobbyrijders, die om allerlei redenen hun handtekening onder een arbeidscontract zullen zetten.

De kans is groot dat de laatste overgebleven professionele Uberchauffeurs afzien van een dienstverband. Zij willen immers óf zelfstandig rijden en zo alleen luxe ‘Black’ ritten aannemen, of bij een échte taxionderneming met kwalitatief hoogwaardig vervoer werken. Daardoor maakt de rechterlijke uitspraak van Uber een gigantisch, maar helaas onprofessioneel taxibedrijf waar straks enkel hobbyrijders in dienst zullen zijn.

Het goede nieuws zou kunnen zijn dat deze ontwikkeling kansen biedt voor de oorspronkelijke taxibedrijven die het hoofd boven water hebben weten te houden. Met hun goed werkgeverschap, beroepschauffeurs en kwalitatieve vervoer kunnen ze zich onderscheiden van Uber.

Morele plicht

Dat ontslaat Uber echter bepaald niet van de – morele – plicht een professionele taxionderneming neer te zetten. Met een ethische bedrijfsvoering, oog voor de veiligheid van klanten en chauffeurs en respect voor de wet. Misschien dat dan weer de aanbieder ontstaat die – net als in de eerste jaren na de lancering in Amsterdam – de deur openhoudt voor inwoners en toeristen en andere bezoekers van de stad.

Het zou Uber sieren als het bedrijf het hoger beroep intrekt, zich zonder verdere discussie neerlegt bij de rechterlijke uitspraak, en zich opstelt als good corporate citizen. Met andere woorden: als een taxionderneming die begrijpt dat zij bepaalde verantwoordelijkheden heeft jegens chauffeurs, klanten en de stad. Doet Uber dat niet, dan weet ze wat haar net als ieder ander taxibedrijf te wachten staat: eerst schorsing van de taxivergunning en uiteindelijk intrekking ervan. Dat zou het einde van Uber in Nederland betekenen.