Opinie: ‘Moralisme van mijn generatie moet over meer gaan dan Pride’

Op Instagram regende het foto’s van stralende jonge mensen die opkomen voor de regenboogcommunity. Fantastisch engagement voor Pride, maar er wringt iets. Waar is deze betrokkenheid als het gaat om andere fundamentele vrijheden?

Ik las De wereld van gisteren (1942) van Stefan Zweig. Hij betreurt de invoering van een identificatieplicht, begin twintigste eeuw: ‘Vroeger had de mens slechts een lichaam en een ziel. Tegenwoordig heeft hij ook nog een paspoort nodig, anders wordt hij niet als mens behandeld’.

Aanvankelijk vond ik dit aanstellerig. Hoe erg kon het nu zijn om reisdocumenten te laten zien bij een grens? Dit is dezelfde reactie naar mensen die tegen een coronapaspoort zijn: ‘je hebt toch ook al een geel vaccinatieboekje?’

Toch is een vaccinatiepaspoort een forse ingreep. Op grote schaal beperken persoonlijke medische keuzes mensen om te kunnen deelnemen aan de samen­leving. In New York, waar een vaccinatiebewijs nodig is voor het sociale verkeer, zijn met name ‘black americans’ en ‘hispanics’ ongevaccineerd. Is het uit te leggen dat mensen zowel de straat op gaan voor de emancipatie van minderheden als beleid steunen dat vooral deze groepen uitsluit?

Een overheid die de volksgezondheid beschermt komt uiteraard ook aan grondrechten, maar wat is de balans? Als het gaat over je sekse op overheidsdocumenten is de Pride-redenering dat mensen die geen keuze kunnen maken, de vrijheid hebben die niet te maken. Zo ontstaat een balans tussen wat de overheid van je mag vragen versus wat jij wilt prijsgeven. Het haalt de druk weg en laat ruimte voor het geweten.

Voor Zweig was ‘hoe vrij te blijven’ van fundamenteel belang, waarschijnlijk omdat hij getuige was van twee wereldoorlogen. Onze generatie ontbreekt het gelukkig aan dergelijke ervaringen, maar dat ontslaat ons niet van de plicht om bewust over vrijheid na te denken en van ons te laten horen. Tijdens Pride besloten verschillende EU-landen burgers hun grondrechten te ontzeggen. Ook Nederland laat een indirecte vaccinatieplicht boven de markt hangen.

Mijn generatie moet haar moralisme verbreden. Wat betekent vrijheid? Hoe verhoudt ons ideaal van inclusie zich tot het coronabeleid? Hoe tolerant zijn we voor andersdenkenden? Dat wil ik zien in mijn Instagramfeed.

Talitha Muusse, Rotterdam