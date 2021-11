Opinie: ‘Mondkapjesverzoek van de crèche is juist te waarderen’

Beeld Getty Images/EyeEm

‘Het mondkapjesverzoek van de crèche is juist te waarderen’

Er is kennelijk ophef ontstaan over het verzoek van kinderopvang de Tinteltuin kinderen een mondkapje te laten dragen tijdens het vervoer naar de BSO. Ook Gjalt Jellesma, voorzitter van oudervereniging Boink, reageert met grote woorden terwijl het hier gaat om een vraag, zonder plicht of dwang. Het doel is de oudere chauffeurs te beschermen én de kans te vergroten dat er ook de komende weken voldoende chauffeurs zullen zijn om kinderen op te halen.

Het brengen van dit verzoek als ‘nieuws’ en de verontwaardigde reactie van Jellesma zijn in mijn ogen olie op een vuur dat helemaal niet brandt. Als ouder waardeer ik het juist dat de Tinteltuin nadenkt over kleine maatregelen die – hopelijk – het vervoer en de opvang van kinderen ook de komende weken mogelijk maken.

Na anderhalf jaar van sluitingen en quarantaines ben ik namelijk blij met elke dag dat mijn zoon wél naar de buitenschoolse opvang kan. Laten we de medewerkers van de BSO en kinderopvang vooral dankbaar zijn voor hun enorme inzet en flexibiliteit in deze lastige tijden in plaats van hen aan te vallen om iets kleins als dit.

Marjolein Blom (ouder met een kind op de Tinteltuin), Amsterdam

Koester onze studenten

Twee mooie ingezonden stukken in Het Parool van dinsdag. Een prachtig idee om met een Amsterdamse ‘covid-game’ het begrip voor maatregelen te vergroten. En Jenny Sok slaat de spijker op zijn kop met een opsomming van de lasten die huidige studenten met zich meedragen. In mijn tijd was het belangrijkste maatschappelijke vraagstuk ‘de bom’.

Laten we de huidige generatie studenten meer koesteren. Ze verdienen het. Kom op, formatiepartijen. Vergeet de mbo-, hbo- en wo-studenten niet. Geef ze een voorsprong in plaats van ze op achterstand te zetten.

Rick Veltman, Amsterdam

Veiligheid gaat vóór bereikbaarheid met de auto

n de krant van woensdag stelt de stichting Houd Centrum-Zuid Bereik­baar dat ze bij de plannen om de Museumbrug af te sluiten voor auto’s twee dingen niet begrijpen. Waarom niet de toeristenstroom van voetgangers via de Stadhouderskade richting Max Euweplein leiden om de Spiegelgracht te ontzien en waarom die extra ruimte voor wandelende toeristen die ten koste gaat van de leefbaarheid van de buurt?

Ik begrijp ook twee dingen niet. Wat heeft leefbaarheid met autobereikbaarheid te maken en realiseren mensen zich wel dat de binnenstad van Amsterdam is ontworpen voor hooguit vervoer met paard en wagen? Anno 2021 zouden we toch meer over veiligheid dan over de bereikbaarheid met de auto moeten denken als het de binnenstad betreft.

Paul Gabler, Duivendrecht

Weinig verwachtingen

Het wordt tijd dat er eens geluisterd wordt naar frisse geluiden. Chris Oomen zegt zinnige dingen over covid en hij is niet de enige! Ideeën als dat we leegstaande ziekenhuizen kunnen gebruiken voor de opvang van covidpatiënten zijn niet nieuw.

Van het demissionaire kabinet valt niets te verwachten en van een eventueel nieuw kabinet ook niet, helaas. Tegen de tijd dat de politiek het licht ziet, hoeft het niet meer, zoals gewoonlijk.

Wim van Dam, Broek in Waterland

Tweede Kamer: praat toch over de inhoud

Geachte leden van de Tweede Kamer, wanneer gaan jullie nu eens fatsoenlijk met elkaar discussiëren zonder elkaar telkens te schofferen? Zou het een oplossing zijn te bepalen dat de discussie in de Kamer altijd moet gaan over de inhoud en niet over personen?

Deze regel is makkelijk in te voeren. Mocht iemand zich er niet aan houden: microfoon dicht en gaan zitten. Dus, hup! Doorpakken en de echte problemen aanpakken.

Fred Schaefers, Hoofddorp

ChristenUnie wil 1G? Begin met vaccineren op Urk

Het kon natuurlijk niet uitblijven. Nederland (lees: de ChristenUnie) heeft een nieuwe oplossing voor de aanpak van de pandemie: 1G! Het is om gek van te worden. In plaats van hun achterban op Urk, Staphorst, et cetera te smeken zich te vaccineren, wil de ChristenUnie het hele volk aan de dagelijkse test.

Je zal je verantwoordelijkheid als burger maar hebben genomen. Niet alleen voor jezelf, je kinderen en je kleinkinderen, maar ook uit respect voor al die hardwerkenden in de zorg. En dan, na twee vaccinaties, straks de derde en dan ook nog dagelijks testen?

Ik overweeg emigratie. Portugal? Daar is 98 procent gevaccineerd, alles openen is het lekker weer! Maar ja, kinderen. En de Westertoren...

Ton Tielenburg, Amsterdam

Burgerberaden leiden tot oplossingen voor maatschappelijke problemen

Het miniburgerberaad in Amsterdam over de klimaatdoelen sluit mooi aan bij de wens van Extinction Rebellion om burgers meer zeggenschap te geven bij het klimaatbeleid. Burgerberaden leiden niet alleen tot oplossingen voor complexe maatschappelijke problemen, maar zijn ook van grote toegevoegde waarde voor de democratie. Want burgers worden serieus genomen, wat leidt tot meer vertrouwen in overheid en politiek.

Dit burgerberaad, dat zijn bevindingen maandag aan de wethouder heeft overhandigd, was niet heel representatief, had een beperkte vraagstelling en kreeg te weinig tijd. Desondanks kwam het met doordachte en zinvolle oplossingen.

Het Amsterdamse burgerberaad verdient daarom navolging. Niet alleen in andere steden, ook op nationaal niveau. Andere gemeenten en de landelijke politiek kunnen leren van Amsterdam: durf te beginnen met burgerberaden, durf fouten te maken en leer daarvan voor de volgende keer; begin en zie hoe goed burgers politici kunnen helpen bij het ontwikkelen van klimaatbeleid.

Walter Wittkamp, Amsterdam

Mooie zinnen van Spaan

Beste Henk, bedankt voor je puntencolumn over Rinus Bennaars op 12 november. Maar vooral bedankt voor die twee mooie zinnen. Ik citeer: ‘Men was in Amsterdam West eerst voor DWS en daarna voor Feyenoord. Ajax kwam uit Oost dat was in onze hoofden verder weg dan Rotterdam.’

Ik kom uit West, uit de Jan van Galenstraat, en was 9 jaar toen DWS kampioen werd. Bij de rijtoer stond ik met mijn vader op de hoek met de Hoofdweg. Onvergetelijk! Wat zou het mooi zijn, Henk, als de Amsterdamse jeugd weer kan kiezen uit meerdere profclubs. Bijvoorbeeld in West en/of Noord. En tot slot, de meeste bezoekers van Ajax komen nog steeds van buiten Amsterdam, daar is niets aan veranderd.

Rob Bucker, Amsterdam

Is deze krant zijn geschiedenis vergeten?

Het verbaast mij zeer dat juist Het Parool maandag geen letter over de uitspraken van Baudet heeft geplaatst. Wel over de zoon van Kad­hafi, Quinsy Gario en over de ‘foute donaties’ aan Engelse universiteiten.

Kent deze krant haar verleden niet meer?

E. Bon, Amsterdam