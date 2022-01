Opinie: ‘Moeten we echt 75 jaar na dato weten wie Anne Frank heeft verraden?’

Beeld Getty Images/EyeEm

‘Moeten we echt 75 jaar na dato weten wie Anne Frank heeft verraden?’

Hoe belangrijk is het dat wij ruim 75 jaar na dato weten wie de verrader(s) van de onderduikers in het Achterhuis was of waren? Voegt dit iets toe aan de betekenis van Anne Frank? Jarenlange onderzoeken, tonnen geld, terwijl er talloze Joden (en anderen) óók verraden zijn en naar de gaskamers gevoerd, waarvan niemand (of weinigen) ooit heeft kunnen achterhalen wie hen verraden heeft!

Het uitgeven van haar dagboek heeft ertoe bijgedragen dat Anne Frank een grote en waardevolle, maar mijns inziens vooral symbolische waarde gekregen heeft voor datgene wat gebeurd is en nóóit meer mag gebeuren. Daarmee staat zij óók voor al die anderen, wier leven van evenveel belang en waarde was, maar die naamloos zijn gebleven.

Laten we verdere onderzoeken naar deze specifieke, toevallig bekend geworden familie stoppen, alle oorlogsslachtoffers met respect gedenken, maar al dat geld en al die energie nu steken in het bestrijden van antisemitisme en racisme van vandaag de dag.

Lous Akkerman, Amsterdam

‘Kan de leegstaande buurtchinees niet bewoond worden?’

Aan de gemeente en stadsdeel Oost: sedert meer dan vijf jaar staat ‘onze’ buurtchinees De Maan (Middenweg 61) leeg. Misschien een rare vraag, maar als ouder van een zoon – die in een bijna aflopende tijdelijke studentenwoning woont – en zijn jongere broer (22), die ons ouders uiteraard ook weleens aan ons lot wil overlaten, ben ik benieuwd of dit object eventueel bewoond kan worden? De aanwezige, megagrote keuken en het doorgeefluikje zullen we voor lief nemen.

Eric Jansen, Amsterdam

‘Jeroen Geurts, waarom mogen VU-studenten niet vandaag nog fysiek les krijgen?’

Beste Jeroen Geurts, met plezier las ik uw verhaal in De Klapstoel. Gefeliciteerd met uw benoeming aan de VU als rector magnificus. Jammer dat ik niets vernam over de geestelijke gesteldheid van uw studenten. Mijn dochter zit nu in haar tweede jaar psychologie aan de VU. Ze is blij met haar keuze, maar niet met het feit dat zij nog minstens een maand volledig online les gaat krijgen.

Hoe kan dat? Overal lees en hoor ik psychiaters vertellen over de geestelijke impact van online onderwijs op jongeren. Mijn dochter groeide op in Amsterdam, waardoor zij al een vriendenkring heeft, maar van haar studie kent zij nog maar weinigen, vanwege alle digitale colleges, nu al anderhalf jaar lang. Hoe kan het dat zij niet vandaag nog naar de universiteit mag voor haar werkcolleges, zoals dat bijvoorbeeld wel aan de Radboud Universiteit gebeurt? En waarom mocht zij wel met 1500 mensen tegelijk tentamen doen op 24 december?

Martine Kuyper, Amsterdam