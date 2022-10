Opinie: ‘Moet iedereen over die wc heen piesen?’

Beeld Vincent Spiering

‘Moet iedereen over die wc heen piesen?’

Dit typeert de tijd…. Oneindig gejeremieer over een toilet op de Noordermarkt, twaalf opties, de juridische consequenties bekijken (ook zo’n ziekte) en een maand uitstel voor besluitvorming. Er zijn voldoende lege winkelpanden. Bouw er één om met achterin plaats voor de wc’s, voorin een kiosk en laat het door 2TheLoo ofzo uitbaten. Wel bemand of bevrouwd, want anders wordt het een puinbak. De 50 cent-bon kun je inleveren bij winkels in de buurt. Geen lelijk ding op straat en goedkoper. Los zoiets op in drie maanden, er zijn belangrijker zaken die meer aandacht vragen. Dat iedereen er overheen moet piesen is echt onzin.

Bjarne Mastenbroek, Amsterdam

‘De oudste ongelijkheid ter wereld’

Hierbij wilde ik als oud-hoofdagent van de Wallen even reageren op uw artikel (Het Parool, 27 oktober) over de Poolse prostituee: voordat je de Hannie Dankbaarpassage bij de Kinkerstraat inloopt staat er een keramiek bankje met de tekst ‘Amsterdam Women Friendly city’. Als ex-lid van het prostitutieteam op politiebureau Warmoesstraat moet ik dan altijd een beetje lachen.

Van de week stond er in Het Parool dat een Poolse dame in zeven jaar tijd zo’n 600.000 euro had verdiend voor haar pooier. Een snelle rekensom leert dat bij 50 euro per keer deze dame zo’n 12.000 mannen in haar lichaam heeft moeten toelaten. Wat hier women friendly aan is, moet iemand mij toch eens uitleggen. Het is niet het oudste beroep ter wereld, het is de oudste ongelijkheid ter wereld.

Willem Schild, Amsterdam

‘Verplicht op cursus: omgaan met je emoties’

Veel media-aandacht voor het gedrag van Glennis Grace in de Jumbosupermarkt aan de Westerstraat. De officier van justitie eist een forse straf, maar volgens mij ontbreekt er iets belangrijks in haar eis. Een volwassene die zo agressief reageert, zelfs na 90 minuten nog, dient wat mij betreft niet alleen psychologisch onderzocht te worden, maar ook verplicht een degelijke training te ondergaan om te leren hoe je in dit soort situaties het beste met je emoties kunt omgaan.

Het moet een standaard onderdeel worden van een straf bij alle volwassenen die menen dat ze een ruzie met geweld kunnen oplossen.

A.H. Jacobs, Amsterdam

‘Voetbal is de oplossing’

Ajax - Liverpool FC. De supportersgroepen gingen bij de heenwedstrijd vriendschappelijk met elkaar om. Er is geen reden onheil te verwachten in de binnenstad of bij de Arena. De driehoek (burgemeester, politie en openbaar ministerie) vaardigt niettemin een noordverordening uit die zo ver gaat dat ‘bij zich dragen’ van een mondneusmasker tot sancties leidt.

Ajax begint voortvarend. In de dying seconds van de eerste helft gaat het mis: 0-1. Na rust zingt de aanhang Three Little Birds: “(…) don’t worry; about a thing; ‘cause every little thing, gonna be allright”. Vijf minuten later staat ‘ons aller’ met 0-3 achter. De fans laten de ploeg niet zakken: nogmaals “Singing don’t worry…” Het antwoord komt uit het uitvak aan de overkant: “’cause every little thing, gonna be allright”. Minutenlang. Als member van LFC èn kaarthouder van Ajax zong ik beide regels keihard, oervals en hartstochtelijk mee.

Voetbal is geen probleem. Voetbal is de oplossing.

Babur Beg, Amsterdam