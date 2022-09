Opinie: ‘Moet er 2 jaar in de kou worden gewoond voordat huurprijzen worden bevroren?’

Beeld Vincent Spiering

‘Het kabinet sluit de oren’

De UvA mag van het kabinet geen buitenlandse studenten weren. Het kabinet sluit hiermee de oren voor de noodkreet van de universiteit dat de kwaliteit van hun onderwijs hierdoor buigt en barst.

Maar ook huisvesting is een probleem. Duizenden studenten – vaak met een dubieus huurcontract – betalen nu bizar veel geld voor een kamer waarin een cavia zich nog ongemakkelijk voelt. Vooral buitenlandse studenten zijn een makkelijke prooi voor deze oplichtingspraktijken. Vastgoed wint van onderwijs?

De wet die regulering van instroom mogelijk maakt blokkeerde minister Dijkgraaf omdat hij er eerst een ‘heldere visie’ over wil. Dat is politieks voor: ik heb hier dus geen zin in. Het laat zien dat intelligentie niet betekent dat je aan de goede kant van de streep staat en Dijkgraaf een modelleerling van Rutte is. Model slapjanus. Problemen niet oplossen maar voor je uitschuiven.

Hans Bakker, Amsterdam

‘Houd rekening met mensen met hoogtevrees’

Het paradepaardje van de Hogeschool van Amsterdam, het Jakoba Mulderhuis, ziet er inderdaad prachtig uit. Maar architecten houden blijkbaar nooit rekening met de vele gebruikers die hoogtevrees hebben. Zo’n angstopwekkend atrium heeft ook Hogeschool Inholland in Rotterdam, en vergeet het Haagse stadhuis niet! Maar nu het er toch staat, maak in ieder geval de balustrades twee keer zo hoog. Dat zal helpen.

Jan Kok, Amsterdam

‘Knowlegde Mile is kletskoek’

Het zogeheten Amsterdamse ‘Knowledge Mile’ klinkt niet alleen kinderachtig en nogal belachelijk, het is ook kletskoek. Wij hebben geen mijlen. ‘Kenniskilometer’ of een variant hierop is voor Jan en alleman duidelijk. Het is mooier van taal (namelijk, die van ons): poëtisch, ritmisch en het dekt de inhoud volledig.

Anna Brouwer, Amsterdam

‘Wat zijn de mogelijkheden voor huurverlaging?’

Twee jaar geleden kon er snel worden geregeld dat de huurverhoging niet zou plaatsvinden. Nu zijn er adviezen van een energiecoach, een isolatieoffensief en zelf uit te voeren acties om de vrieskou enigszins buiten de deur te houden. Maatregelen die nodig zijn om de exploderende energieprijzen iets te dempen. In dit rijtje had ik graag iets gelezen over de mogelijkheid van huurverlaging (voor slecht geïsoleerde huizen, of voor minima).

Of moet er twee jaar in de kou worden gewoond voordat de huurprijzen worden bevroren?

Erik van Kempen, Amsterdam

‘Geschiedenis herhaalt zich’

Bij het vernemen van het bericht dat er een cruiseschip in het Westelijke Havengebied komt voor het opvangen van asielzoekers en statushouders, kwam bij mij de herinnering op uit de jaren 70. Er werd toen aan de Hornweg een schip afgemeerd waarin studenten gehuisvest werden. Kortom: de geschiedenis herhaalt zich.

Peter Wilson, Purmerend