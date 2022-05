Opinie: ‘Moet de nieuwe baas bij Van Gogh de apenrots schoonvegen?’

Beeld Getty Images/EyeEm

‘Het is volstrekt ondemocratisch om de macht aan Europa over te dragen’

Wat een slecht nieuws dat Rutte nu vol voor Europa gaat. Daar blijkt maar weer eens uit wat een draaikont die man is. Onder leiding van Timmermans, de profeet van Europa, moet er een groot Europa komen. Hoe stuitend! De samenwerkingsverbanden binnen de EU zijn goed, maar het is volstrekt ondemocratisch om de macht aan Europa over te dragen. Veel landen die geen lid zijn en op Nederland lijken doen het prima. Nederland onder leiding van Rutte maakt dit mooie land kapot door vóór de benodigde verdragswijziging te gaan. Stop hiermee. Alle inwoners van diverse landen en de culturele verschillen zullen nooit tot gezamenlijk draagvlak leiden. Samenwerking prima, nooit één Europa!

Olga de Meij, Amsterdam

‘Fransen bestellen in het Frans, is Napoleon nog aan de macht?’

Een bekende, veelgehoorde klacht is dat Amsterdams horecapersoneel de Nederlandse taal niet meer machtig is en gasten enkel nog aanspreekt in al dan niet gebrekkig Engels. Als medewerker van een café-restaurant in het centrum van de stad merk ik dat het mijns inziens vaker andersom is, dat de gasten het personeel aanspreken in een andere taal. Met de hoeveelheid toeristen is dat niet zo gek.

Ik vind het wel ronduit merkwaardig dat Fransen bij mij vaak in het Frans bestellen. Alsof de jongere broer van Napoleon nog steeds onze vorst is. Alsof de twee Franse woorden in het Nederlandse wapen doen vermoeden dat iedere barmedewerker in Amsterdam vloeiend Frans spreekt. Alsof een grootse talenknobbel even vanzelfsprekend is als gemakkelijk een vaasje tappen of melk opschuimen voor een cappuccino. Pas de problème, je parle un peu français et je comprends tout.

Just Pallandt, Amsterdam

‘Nieuwe baas bij Van Gogh moet de apenrots schoonvegen’

Het Parool heeft herhaaldelijk bericht over de bestuurlijke perikelen bij het Van Gogh Museum. Het gerechtshof heeft bepaald dat een voormalig directeur toch recht heeft op een ontslagvergoeding en een maand extra salaris, waarbij het museum ‘ernstig verwijtbaar’ heeft gehandeld.

Onderbelicht blijft dat de nieuwste ‘algemeen directeur’ gewoon een ouderwetse managementregel volgt: de nieuwe hoogste baas moet om zijn (of haar) gezag te vestigen ‘de hele apenrots schoonvegen’. Onder het motto ‘nieuwe bezems vegen schoon’ moeten oudgedienden vertrekken zodat een nieuwe lichting (met hoge loyaliteit) kan worden aangesteld. Dit is niet in de geest van de zelfstandige denker Vincent van Gogh. Een zelfstandig denkende nieuwe algemeen directeur sluit juist aan bij de expertise van reeds aanwezige medewerkers!

Maarten Racz, Enschede

‘In het bedrijfsleven is géén onvrede over Rutte’

Waar loopt het sinds het eerste kabinet Rutte allemaal niet zo lekker (eufemisme)? Reguliere zorg, huisartsenzorg, ouderenzorg, jeugdzorg, psychiatrische zorg, het gehele onderwijs, woningmarkt, politie, rechterlijke macht, kinderopvang, retail, persvrijheid, tolerantie, Schiphol, Groningen, Belastingdienst... Maar is dan overal onvrede? Nee, niet in de top van het bedrijfsleven en in de politieke achterkamertjes.

Chantalle Hoogendoorn, Leiden