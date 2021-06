Opinie: ‘Moderne megawindmolens maken ons land gek’

Urk tegen de achtergrond van de windmolens die op de nabijgelegen dijken van de Noordoostpolder staan. Beeld Hollandse Hoogte / ANP

Ian Minnes betoogt in Het Parool van dinsdag dat we de windmolen massaal moeten omarmen ‘als nationale trots’ en dat we ‘moeten stoppen met het inzetten van de windmolen als ­lamlegger van de energietransitie’.

Dit lijken mij twee gotspes. Een moderne windturbine is een indus­trieel apparaat van 150 à 200 meter hoog. Het plaatje bij het stuk, van de Zaanse Schans met zijn idyllische molens, was misleidend. Een eerlijk beeld zou een woonwijk zijn met op de achtergrond moderne megawindmolens.

Beste meneer Minnes, bezorgde inwoners zijn echt wel voor de trans­itie, maar ze zijn tegen eeuwigdurende geluidshinder en de daaruit voortvloeiende gezondheidsklachten. Kom bij ons niet aanzetten met een verhaal over democratie, molens en droogmakerijen, want dat heeft hoegenaamd niets te maken met de moderne, vaak commercieel gedreven conglomeraten achter wind­molens op land. Misschien mag ik erop wijzen dat juist de huidige besluitvorming rond de bouw van windmolens bij woonwijken bitter weinig met democratie te maken lijkt te hebben?

Burgers buitenspel

De ‘constructieve dialoog’ met de burger had in de eerste plaats natuurlijk moeten zijn opgestart alvorens te besluiten dat die windturbines er moesten komen. Zie ook de uitstekende aflevering van het programma Pointer van afgelopen maandagavond, waarin wordt getoond hoe windparken in veel plekken in Nederland tot stand komen. De makers tonen dat de gemeenten de logische, eerste stap van het infor­meren of meenemen van de bewoners gewoon overslaan. Oók in Deventer werd het principebesluit tot het bouwen van windmolens genomen zonder de betrokken be­woners te informeren. De verantwoordelijk wethouder zegt zelfs letterlijk voor camera dat de bewoners zaten ‘te slapen’! Tot zover de democratie, blijkbaar.

Het argument dat eigenaarschap bewoners meeneemt of over de streep trekt, zal weinig bewoners helpen als die windturbine eenmaal op korte afstand van hun woning staat te draaien. In het slechtste geval ben je als buurt ook nog eens voor 50 procent eigenaar van je eigen geluidsoverlast. Misschien klopt het dat windmolens ons land ooit groot ­hebben gemaakt, maar nu maken grote windmolens ons land gek.